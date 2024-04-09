7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (Том 1)

Гизо Ф.

В своей книге Гизо попытался выявить основные политические тенденции в общественной жизни Англии XVII века. Он уделил много внимания анализу социальных сил, действовавших в Англии в начале нового времени, подчеркнув чрезвычайно быстрый торговый расцвет Англии, поразительный рост количества новых земельных собственников из среды мелкого дворянства и буржуазии. Гизо отметил бурное развитие британского промышленного производства и крупнейшие перемещения среди земельных собственников. По словам известного английского историка К. Хилла, в работах Гизо по истории английской революции проявилось "больше понимания классовых сил в революции, чем в трудах большинства современных английских историков".