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ЖЕЛЕЗНОБОКИЕ
ЖЕЛЕЗНОБОКИЕ - в годы Английской революции XVII века первоначальное название кавалерии О. Кромвеля, сформированной из крестьян-йоменов.
Дано ей роялистами за проявленную стойкость во время битвы при Марстон-Муре 2 июля1644 года. С начала 1645 года «Железнобокие», которых отличала строгая дисциплина и верность пуританским идеалам, составляли ядро парламентской армии. Впоследствии «Железнобокими» стали именовать всех участников армии Кромвеля.
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