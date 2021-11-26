ЖЕЛЕЗНОБОКИЕ

ЖЕЛЕЗНОБОКИЕ - в годы Английской революции XVII века первоначальное название кавалерии О. Кромвеля, сформированной из крестьян-йоменов.

Да­но ей роя­ли­ста­ми за про­яв­лен­ную стой­кость во вре­мя бит­вы при Мар­стон-Му­ре 2 июля1644 года. С начала 1645 года «Железнобокие», ко­то­рых от­ли­ча­ла стро­гая дис­ци­п­ли­на и вер­ность пу­ри­тан­ским идеа­лам, со­став­ля­ли яд­ро пар­ла­мент­ской ар­мии. Впо­след­ст­вии «Железнобокими» ста­ли име­но­вать всех уча­ст­ни­ков ар­мии Кром­ве­ля .

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