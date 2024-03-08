«СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 1688–1689

«Слáвная революция» 1688–1689 ( англ . Glorious Revolution) — государственный переворот в Англии, в результате которого был свергнут король Яков II Стюарт и установлена конституционная монархия. Унаследовавший в 1685 корону король был католиком по вероисповеданию и пытался в пораженной католикофобией протестантской стране установить религиозную терпимость и свободу совести. На его взгляд, вероисповедание не должно было быть препятствием при занятии государственных должностей, получении образования, для участия в политической жизни. Государственная церковь, англиканское духовенство, должностные лица, политические партии, столичная и провинциальные элиты не желали делить политическое пространство с католиками и протестантскими диссентерами (сектантами). С 1686, несмотря на существующие законодательные ограничения, являющиеся препятствием к занятию папистами государственных должностей, Яков II стал привлекать католиков в высшие органы управления, администрации городов и графств, в армию, добиваться от парламента отмены всех ограничительных и карательных законов. Проводимая Яковом II политика веротерпимости воспринималась в Англии как попытка проведения Контрреформации, хотя таковой не являлась. Устраняя ограничения для католиков, Яков II одновременно принял в Англии несколько тысяч покинувших Францию после отмены в 1685 Нантского эдикта гугенотов. В ответ на возражения король заявлял, что право назначать должностных лиц является частью его суверенной власти, в число его прерогатив входит так называемая диспенсация, дающая ему полномочия освобождать подданных от исполнения любого закона страны. Церковные кафедры стали главным рупором антикоролевской пропаганды. В ответ Яков II создал церковную комиссию, которая должна была лишать приходов непокорных прелатов. В 1687–1688 король в борьбе с государственной церковью попытался создать широкую коалицию сторонников религиозной реформы за счет диссентеров и выступил за полную религиозную свободу и политическое равенство носителей всех верований. Он начал включать в органы управления диссентеров и дважды издавал Декларации о веротерпимости, тут же осужденные Англиканской церковью. С целью популяризации своей политики Яков II повелел англиканскому клиру читать его вторую Декларацию о веротерпимости во время церковных служб. Архиепископ Кентерберийский и шесть авторитетных епископов, отказавшиеся повиноваться и выступившие с петицией, были заключены в Тауэр и затем освобождены решением суда. В 10 июня 1688 у короля и его второй жены Марии Моденской родился сын, которого крестили по католическому обряду. Появление наследника-католика разрушало надежды на то, что с Яковом II закончится политика религиозной терпимости и трон перейдет к одной из его дочерей-протестанток. Перспектива длительного католического управления страной спровоцировала формирование широкой оппозиции королю, основу которой составили главы аристократических семей, видные тори и виги, армейские офицеры. 30 июня 1688 семь видных вельмож обратились к штатгальтеру Нидерландов Вильгельму III Оранскому , женатому на дочери Якова II Марии II Стюарт, с предложением занять английский престол. Издав декларацию о намерении «восстановить общественный мир» в Англии, 5 ноября 1688 Вильгельм с вой­сками высадился на острове и развернул там успешную пропагандистскую кампанию, которая обеспечила ему лояльность населения и вызвала массовый переход высшего офицерского состава английской армии на его сторону. В конце декабря 1688 Яков II покинул Британские о-ва и прибыл во Францию. Специально созванный Конвент после длительных дебатов конституционно оформил переворот: престол признавался вакантным, Вильгельм и Мария объявлялись королем и королевой Англии. Одновременно Конвент принял специальную «Декларацию прав», содержавшую ряд гарантий от королевского произвола. Монарх лишался прерогативы приостанавливать законы или менять их без согласия парламента. Ему запрещалось без санкции парламента взимать какие-либо сборы с подданных и содержать постоянную армию в мирное время. Декларация провозглашала свободу парламентских выборов, свободу слова и прений в стенах парламента, а также содержала запрет на любые преследования депутатов. Поскольку у Якова II был годовалый сын-католик, документ запретил передавать английскую корону лицам, исповедующим католическую религию. В декабре Декларация прошла процедуру парламентского утверждения как Билль о правах . Благодаря мирному развитию событий и принятию основополагающего для государственного устройства Англии Билля о правах, государственный переворот 1688–1689 получил наименование «Славной революции», которое, как считается, впервые использовал в 1689 депутат Джон Гемпдон, выступая перед комитетом Палаты лордов.

Лит. : Пинкус С. 1688 г. Первая современная революция. М., 2017; Wilson M. V . Happy and Glorious Revolution. Stroud, 2014; Schwoerer, L. G. Revolution of 1688–89: Changing Perspectives. Cambridge, 2004. С. В. Кондратьев.