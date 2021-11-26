МАЛЬБОРО ЧЕРЧИЛЛ ДЖОН
МАЛЬБОРО ЧЕРЧИЛЛ ДЖОН, 1-й герцог Мальборо - английский государственный деятель, полководец, дипломат.
Из семьи разорившегося во время Английской революции XVII века сторонника короля Карла I.
Систематического образования не получил.
В 16 лет благодаря протекции своей старшей сестры Арабеллы, фаворитки герцога Йоркского Якова Стюарта (будущий король Яков II), зачислен пажом при его особе.
На военной службе с 1667 года, участник 3-й (1672-1674 годы) англо-голландской войны (смотри в статье Англо-голландские войны XVII-XVIII веков). Командовал английским отрядом, направленным во Францию в помощь принцу Конде Луи II де Бурбону, отличился при осаде Нимвегена (ныне Неймеген) и Маастрихта.
В 1678 году женился на фрейлине и фаворитке принцессы Йоркской Анны (будущая королева Анна Стюарт) Саре Дженинс (Дженнингс).
В 1685 году направлен с дипломатической миссией во Францию, затем руководил подавлением восстания герцога Д. Монмута в Южной Англии. В том же году пожалован титулом барона и званием бригадного генерала.
С началом «Славной революции» в 1688 году перешёл на сторону Вильгельма III Оранского, жена Мальборо подготовила побег Анны Стюарт в лагерь Вильгельма III Оранского. После коронации последнего в 1689 году продолжил военнную карьеру, провёл по его приказу реорганизацию английской армии.
C 1690 года руководил борьбой со сторонниками Якова II в Ирландии. В 1692 году обвинён в связях с двором Якова II во Франции, отстранён от всех должностей и заключён в Тауэр (освобождён через месяц ввиду отсутствия доказательств вины).
В 1697 году восстановлен в должности члена Тайного совета и на посту в армии. С 1701 года главнокомандующий английскими войсками на континенте во время войны за Испанское наследство. Проявил незаурядные способности полководца и дипломата. Принимал непосредственное участие в переговорах и заключении договора об образовании антифранцузской коалиции. Вместе с Евгением Савойским командовал союзническими войсками, одержал победы над франко-баварскими войсками во 2-м сражении при Гохштедте (1704 год; английское название битвы при Бленейме), над французской армией в битвах при Рамийи (1706 год), Ауденарде (1708 год) и Мальплаке (1709 год).
С вступлением на престол в 1702 году Анны Стюарт достиг вершины своего влияния, в том же году пожалован Орденом Подвязки и герцогским титулом. За выдающиеся военные заслуги был награждён также земельными владениями в Вудстоке, за счёт казны для него после 1704 году был возведён величественный дворец, названный Бленеймом (в начале XXI века остаётся частным владением потомков герцога Мальборо; часть дворца, в которой размещена экспозиция, посвящённая Мальборо, открыта для посетителей).
В целях обеспечения эффективного функционирования финансовой системы страны в условиях войны добился назначения лордом-казначеем своего друга Сидни Годолфина (1645-1712 годы). После победы на парламентских выборах 1710 году тори, выступавших под лозунгом скорейшего окончания войны, Мальборо, пользовавшийся поддержкой сторонников продолжения войны - вигов, начал терять влияние. Его планам победоносного вступления армии союзников в Париж было не суждено осуществиться. В результате интриг первого министра от тори Роберта Харли (1661-1724 годы) и новой фаворитки Анны Стюарт Абигейл Мэшем (1670-1734 годы) жена Мальборо, ранее активно лоббировавшая интересы вигской партии, была в 1711 году удалена от двора, а сам Мальборо отстранён от командования армией и государственных должностей, обвинён в растрате казённых средств и приговорён к выплате огромного штрафа. В том же году Мальборо с семьёй покинул Великобританию и обосновался в Ганновере.
После восшествия на престол в 1714 году Георга I Мальборо вернулся на родину, был восстановлен в воинских званиях, однако политикой больше не занимался.
После кончины похоронен со всеми почестями в Вестминстерском аббатстве, позднее перезахоронен в поместье Бленейм.
Среди потомков Мальборо - бывший премьер-министр Великобритании У.Л.С. Черчилль, принцесса Уэльская Диана Спенсер (1961-1997 годы).
В России имя Мальборо стало широко известно во время Отечественной войны 1812 года благодаря переводу с французского языка популярной сатирической песенки «Мальбрук в поход собрался», сочинённой французами накануне битвы при Мальплаке. В России под «Мальбруком» подразумевался Наполеон I Бонапарт. Впоследствии название песенки стало использоваться для ироничной характеристики человека, охваченного грандиозными, но неосуществимыми либо потерпевшими крушение планами.
Исторические источники:
Marlborough’s letters and dispatches / Еd. G. Murray. L., 1845. Vol. 1-5;
Memoirs of the Duke of Marlborouh / Ed. W. Coxe. L., 1847. Vol. 1-3;
The correspondence 1701-1711 of J. Churchill, First Duke of Marlborough and A. Heinsius / Ed. B. van’t Hoff. The Hague, 1951;
The Marlborough - Godolphin correspondence. Oxf., 1975. Vol. 1-3.