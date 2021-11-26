МАЛЬБОРО ЧЕРЧИЛЛ ДЖОН

МАЛЬБОРО ЧЕРЧИЛЛ ДЖОН, 1-й гер­цог Маль­бо­ро - английский государственный дея­тель, пол­ко­во­дец, ди­пло­мат.

Из се­мьи ра­зо­рив­ше­го­ся во вре­мя Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века сто­рон­ни­ка ко­ро­ля Кар­ла I.

Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил.

В 16 лет бла­года­ря про­тек­ции сво­ей стар­шей се­ст­ры Ара­бел­лы, фа­во­рит­ки гер­цо­га Йорк­ско­го Яко­ва Стю­ар­та (бу­ду­щий ко­роль Яков II), за­чис­лен па­жом при его осо­бе.

На во­енной служ­бе с 1667 года, уча­ст­ник 3-й (1672-1674 годы) анг­ло-голландской вой­ны (смотри в статье Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков). Ко­ман­до­вал английским от­ря­дом, на­прав­лен­ным во Фран­цию в по­мощь прин­цу Кон­де Луи II де Бур­бо­ну , от­ли­чил­ся при оса­де Ним­ве­ге­на (ны­не Ней­ме­ген) и Маа­ст­рих­та.

В 1678 году же­нил­ся на фрей­ли­не и фа­во­рит­ке прин­цес­сы Йорк­ской Ан­ны (бу­ду­щая ко­ро­ле­ва Ан­на Стю­арт) Са­ре Дже­нинс (Джен­нингс).

В 1685 году на­прав­лен с ди­пло­ма­тической мис­си­ей во Фран­цию, за­тем ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем вос­ста­ния гер­цо­га Д. Мон­му­та в Южной Анг­лии. В том же го­ду по­жа­ло­ван ти­ту­лом ба­ро­на и зва­ни­ем бри­гад­но­го ге­не­ра­ла.

С на­ча­лом «Слав­ной ре­во­лю­ции» в 1688 году пе­ре­шёл на сто­ро­ну Виль­гель­ма III Оран­ско­го, же­на Мальборо под­го­то­ви­ла по­бег Ан­ны Стю­арт в ла­герь Виль­гель­ма III Оран­ско­го. По­сле ко­ро­на­ции по­след­не­го в 1689 году про­дол­жил во­еннную карь­е­ру, про­вёл по его при­ка­зу ре­ор­га­ни­за­цию английской ар­мии.

C 1690 года ру­ко­во­дил борь­бой со сто­рон­ни­ка­ми Яко­ва II в Ир­лан­дии. В 1692 году об­ви­нён в свя­зях с дво­ром Яко­ва II во Фран­ции, от­стра­нён от всех долж­но­стей и за­клю­чён в Тау­эр (ос­во­бо­ж­дён че­рез ме­сяц вви­ду от­сут­ст­вия до­ка­за­тельств ви­ны).

В 1697 году вос­ста­нов­лен в долж­но­сти члена Тай­но­го со­ве­та и на по­сту в ар­мии. С 1701 года глав­но­ко­ман­дую­щий английскими вой­ска­ми на кон­ти­нен­те во вре­мя вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во. Про­явил не­за­уряд­ные спо­соб­но­сти пол­ко­вод­ца и ди­пло­ма­та. При­ни­мал не­по­средственное уча­стие в пе­ре­го­во­рах и за­клю­че­нии до­го­во­ра об об­ра­зо­ва­нии ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции. Вме­сте с Ев­ге­ни­ем Са­вой­ским ко­ман­до­вал со­юз­ническими вой­ска­ми, одер­жал по­бе­ды над фран­ко-ба­вар­ски­ми вой­ска­ми во 2-м сра­же­нии при Гох­штед­те (1704 год; английское название бит­вы при Бле­ней­ме), над французской ар­ми­ей в бит­вах при Ра­мийи (1706 год), Ау­де­нар­де (1708 год) и Маль­п­ла­ке (1709 год).

С всту­п­ле­ни­ем на пре­стол в 1702 году Ан­ны Стю­арт дос­тиг вер­ши­ны сво­его влия­ния, в том же го­ду по­жа­ло­ван Ор­де­ном Под­вяз­ки и гер­цог­ским ти­ту­лом. За вы­даю­щие­ся во­енные за­слу­ги был на­гра­ж­дён так­же зе­мель­ны­ми вла­де­ния­ми в Вуд­сто­ке, за счёт каз­ны для не­го по­сле 1704 году был воз­ве­дён ве­ли­чественный дво­рец, на­зван­ный Бле­ней­мом (в начале XXI века ос­та­ёт­ся ча­ст­ным вла­де­ни­ем по­том­ков гер­цо­га Мальборо; часть двор­ца, в ко­то­рой раз­ме­ще­на экс­по­зи­ция, по­свя­щён­ная Мальборо, от­кры­та для по­се­ти­те­лей).

В це­лях обес­пе­че­ния эф­фек­тив­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния фи­нан­со­вой сис­те­мы стра­ны в ус­ло­ви­ях вой­ны до­бил­ся на­зна­че­ния лор­дом-ка­зна­че­ем сво­его дру­га Сид­ни Го­дол­фи­на (1645-1712 годы). По­сле по­бе­ды на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1710 году то­ри, вы­сту­пав­ших под ло­зун­гом ско­рей­ше­го окон­ча­ния вой­ны, Мальборо, поль­зо­вав­ший­ся под­держ­кой сто­рон­ни­ков про­дол­же­ния вой­ны - ви­гов, на­чал те­рять влия­ние. Его пла­нам по­бе­до­нос­но­го всту­п­ле­ния ар­мии со­юз­ни­ков в Па­риж бы­ло не су­ж­де­но осу­ще­ст­вить­ся. В ре­зуль­та­те ин­триг пер­во­го ми­ни­ст­ра от то­ри Ро­бер­та Хар­ли (1661-1724 годы) и но­вой фа­во­рит­ки Ан­ны Стю­арт Аби­гейл Мэ­шем (1670-1734 годы) же­на Мальборо, ра­нее ак­тив­но лоб­би­ро­вав­шая ин­те­ре­сы виг­ской пар­тии, бы­ла в 1711 году уда­ле­на от дво­ра, а сам Мальборо от­ст­ра­нён от ко­ман­до­ва­ния ар­ми­ей и государственных долж­но­стей, об­ви­нён в рас­тра­те ка­зён­ных средств и при­го­во­рён к вы­пла­те ог­ром­но­го штра­фа. В том же го­ду Мальборо с семь­ёй по­ки­нул Ве­ли­ко­бри­та­нию и обос­но­вал­ся в Ган­но­ве­ре.

По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол в 1714 году Ге­ор­га I Мальборо вер­нул­ся на ро­ди­ну, был вос­ста­нов­лен в во­ин­ских зва­ни­ях, од­на­ко по­ли­ти­кой боль­ше не за­ни­мал­ся.

По­сле кон­чи­ны по­хо­ро­нен со все­ми по­чес­тя­ми в Вест­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве, позд­нее пе­ре­за­хо­ро­нен в по­ме­стье Бле­нейм.

Сре­ди по­том­ков Мальборо - бывший пре­мьер-министр Ве­ли­ко­брита­нии У.Л.С. Чер­чилль, прин­цес­са Уэль­ская Диа­на Спен­сер (1961-1997 годы).

В Рос­сии имя Мальборо ста­ло ши­ро­ко из­вест­но во вре­мя Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года бла­го­да­ря пе­ре­во­ду с французского языка по­пу­ляр­ной са­ти­рической пе­сен­ки «Мальб­рук в по­ход со­брал­ся», со­чи­нён­ной фран­цу­за­ми на­ка­ну­не бит­вы при Маль­п­ла­ке. В Рос­сии под «Мальб­ру­ком» под­ра­зу­ме­вал­ся На­по­ле­он I Бо­на­парт. Впо­след­ст­вии на­зва­ние пе­сен­ки ста­ло ис­поль­зо­вать­ся для иро­нич­ной ха­рак­те­ри­сти­ки че­ло­ве­ка, ох­ва­чен­но­го гран­ди­оз­ны­ми, но не­осу­ще­ст­ви­мы­ми ли­бо по­тер­пев­ши­ми кру­ше­ние пла­на­ми.

Исторические источники:

Marlborough’s letters and dispatches / Еd. G. Murray. L., 1845. Vol. 1-5;

Memoirs of the Duke of Marlborouh / Ed. W. Coxe. L., 1847. Vol. 1-3;

The correspondence 1701-1711 of J. Churchill, First Duke of Marlborough and A. Heinsius / Ed. B. van’t Hoff. The Hague, 1951;

The Marlborough - Godolphin correspon­dence. Oxf., 1975. Vol. 1-3.