ЛИМЕРИКСКИЙ ДОГОВОР

Ли́мерикский догово́р — соглашение между якобитами и сторонниками Вильгельма III Оранского . Был подписан 3 октября 1691 в ирландском городе Лимерик после победы призванного на английский трон голландского штатгальтера Вильгельма III над участниками ирландского восстания 1688—1691 (якобитами). Якобиты поддерживали в борьбе за английский престол низложенного короля Якова II Стюарта , стремившегося к восстановлению абсолютной монархии и опиравшегося на военную помощь Людовика XIV (см. Славная революция 1688—1689 ). Договор был подписан на достаточно льготных условиях после капитуляции католиков в ходе длительной осады города. Он состоял из двух частей — военной и гражданской. Военные статьи касались распущенной якобитской армии: солдатам предоставлялась возможность уехать в другие страны, в том числе во Францию для продолжения службы в ирландской бригаде под началом бежавшего Якова II, либо вступить в армию Вильгельма III, либо разойтись. Отъезд якобитов из Ирландии получил название «бегство диких гусей». Гражданские статьи гарантировали оставшимся в стране якобитам-католикам все права, которыми они пользовались при Карле II Стюарте , в том числе свободу вероисповедания. Всем жителям Лимерика и прилегающих территорий, всем солдатам и офицерам армии Якова II в случае присяги на верность Вильгельму III гарантировались амнистия и сохранение собственности, титулов и должностей. Договор не соблюдался английским правительством, его гражданские статьи сразу были нарушены. Была проведена массовая конфискация земли и введены «карательные законы» против католиков.

Лит .: История Ирландии / Отв. ред. Л. И. Гольман. М., 1980; Simms J. G. Jacobite Ireland 1685—1691. London, 1969; Foster R. F. Modern Ireland, 1600—1972. London, 1989.