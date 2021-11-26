БИЛЛЬ О ПРАВАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (Bill of Right)

Конституционный акт, результат Славной революции 1688—1689.

Полное название: «Акт, провозглашающий права и свободы подданных и устанавливающий порядок наследования короны». Принят 13 февраля 1689 парламентским конвентом.

Состоит фактически из трех разделов: 1. Перечень злоупотреблений Якова II, который пытался «ниспровергнуть протестантскую веру, законы и вольности королевства», приостанавливал действующие законы, арестовывал англиканских прелатов, создал для ревизии церковных дел специальную комиссию, взимал налоги без согласия парламента , набирал и содержал в мирное время армию, разоружал протестантов и вооружал католиков , назначал, вопреки закону, католиков на государственные должности, препятствовал свободным выборам в парламент, использовал королевский суд для рассмотрения дел, находившихся в юрисдикции парламента, подбирал присяжных для судебных расправ над политическими противниками, требовал чрезмерных залогов за освобождение, применял несоразмерные наказания, распределял конфискованное имущество до вынесения приговора.

2. Яков II объявлен отрекшимся от престола, а престол вакантным. Вильгельм Оранский провозглашен «достославным орудием» Бога, освободившим королевство от «папизма и произвола» и собравшим парламент для упрочения «религии, законов и вольностей», дабы впредь они не подвергались «опасности ниспровержения». Вильгельм и его жена Мария провозглашены «пожизненными королями». Установлен порядок престолонаследия с оговоркой, что страной впредь не может управлять ни католик, ни состоящий в браке с таковым.

3. Перечислены «древние права и вольности». Королю запрещено без согласия парламента приостанавливать действие законов, взимать налоги, набирать и держать постоянную армию в мирное время. Запрещено учреждать комиссии для ревизии Англиканской церкви , требовать чрезмерных судебных залогов, применять чрезмерные штрафы и жестокие наказания, реализовывать конфискованное имущество до вынесения приговора. Подтверждены права: всех подданных — на петиции королю, на свободные выборы парламента и на рассмотрение своих дел в суде присяжных; протестантов — на владение оружием, депутатов — на свободные дебаты.

Автор статьи: С. В. Кондратьев.

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