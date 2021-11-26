АЙРТОН (англ. Ireton), Генри

Деятель Английской революции XVII в .

Родился в дворянской семье. После получения юридич. образования в Оксфорде (1626–1629) входил в корпорацию правоведов Миддл-Темпл. С началом гражданской войны вступил в парламентскую армию графа Эссекса. Участвовал в сражениях при Эджхилле (1642) и Гейнсборо (1643). В 1643 близко сходится с О. Кромвелем , который, став губернатором о. Или, сделал А. своим замест. Будучи индепендентами, они выступили за свободу вероисповедания, что привело к их конфликту с пресвитерианами. В 1644 А. вернулся в армию и под началом графа Манчестера служил в войсках Восточной ассоциации. Участвовал во втором сражении при Ньюбери (1644), после чего вместе с Кромвелем обвинил Манчестера в некомпетентности. Один из организаторов армии «Нового образца». В сражении при Нейзби (1645) командовал левым крылом парламентской кавалерии. В 1645 избран в Долгий парламент. Участвовал в осаде Бристоля (1645) и Оксфорда (1646). В 1646 женился на дочери Кромвеля — Бриджет. В 1647 поддерживал в палате общин петиции солдат против планов парламента распустить армию. Участвовал в организации Генерального Совета армии, где генералитет («гранды») и шедшие за левеллерами представители армейских низов («агитаторы») вырабатывали общую политическую линию. А. — автор или соавтор основных программных документов, написанных от имени армии, в том числе «Декларации армии» (1647) и «Глав предложений» (1647). В этих документах выдвигались требования роспуска парламента, проведения новых выборов, признания свободы вероисповедания для протестантских сект и изменения выборного законодательства. А. участвовал в переговорах с королем и пытался убедить Карла I принять «Главы предложений». На дебатах в Петни А. практически один отстаивал позицию «грандов» против левеллеров , выступая за сохранение традиционного политического устройства — монархии и двухпалатного парламента, за незыблемость частной собственности и наделение избирательными правами только собственников. Во время второй гражданской войны (1648) А. под командованием Ферфакса подавил роялистские восстания в Кенте и Эссексе. Принимал капитуляцию Кентербери и осаждал Колчестер. Осенью 1648 А. выступил за предание короля суду и принудительный роспуск парламента. В ноябре 1648 Генеральный совет армии принял написанную А. «Ремонстрацию армии». Документ провозглашал народ источником власти, с которым король разорвал контракт, за что подлежал суду. А. был участником суда над королем и подписал постановление о казни Карла I . В 1649 А. вместе с Кромвелем отправился покорять Ирландию. Участвовал в штурме Дрогеды и Уэксфорда. После отъезда Кромвеля в Англию (май 1650) А. был назначен лордом-наместником и командующим английскими войсками в Ирландии. Столкнувшись с массовым сопротивлением населения, А. просил английское правительство установить для ирландцев мягкие условия капитуляции. Когда его предложение было отвергнуто, энергично продолжал завоевание. При осаде Лимерика заболел лихорадкой и скоропостижно скончался.

Автор статьи: С. В. Кондратьев.