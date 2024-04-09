7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Protectores et conservatores. Ливонская политика Ягеллонов в XVI в.

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Начавшаяся в конце XV в. борьба за контроль над Балтикой непосредственным образом затронула государства Ливонской конфедерации, поставив под угрозу перспективы ее дальнейшего существования. Тем не менее, от вторжения Ливония была защищена положением "крестоносного государства", находящегося под защитой папы римского и императора Священной Римской империи. В целях расширения собственного влияния в Ливонии последние Ягеллоны прибегли к актуализации древнего права покровительства над Рижским архиепископством, которое утверждало их в статусе протекторов, что позволяло им вмешиваться во внутреннюю политику Ливонии при поддержании видимости сохранения их прерогатив. Данный политико-правовой концепт на протяжении своего существования претерпел ряд значительных изменений под влиянием актуальной тому времени политической ситуации, в связи с чем интересную проблему представляет история его возникновения, анализ его изначального содержания и последующая трансформация в отношения подданства.