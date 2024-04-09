7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

История Польши. От зарождения государства до разделов Речи Посполитой

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Первый том труда известного польского историка, а также наместника королевства Галиции и Лодомерии в составе Австро-Венгрии, посвящен изложению событий с момента зарождения польского государства до разделов Речи Посполитой в конце XVIII века. Анализируя архивные документы, критически осмысливая многочисленные работы других ученых, автор беспристрастно излагает исторические факты, давая возможность понять глубинные процессы, протекавшие в то время не только в Польше, но и во всей Европе, а также осознать причины многих событий сегодняшнего дня.