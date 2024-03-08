СИГИЗМУНД I СТАРЫЙ

Сигизмýнд I Стáрый ( пол . Zygmunt I Stary; литов . Žygimantas I Senasis) (01.01.1467, Козенице, Польша — 01.04.1548, Краков, Польша) — великий князь Литовский с 20 октября 1506 (под именем Сигизмунд II) и король Польши с 8 декабря 1506 (коронован 24 января 1507); с 1529 правил вместе с сыном — Сигизмундом II Августом . Из династии Ягеллонов , пятый сын Казимира IV Ягеллончика и Елизаветы Габсбург; назван в честь деда по материнской линии, императора Сигизмунда I Люксембурга . Прозвище «Старый» получил либо из-за того, что великим князем Литовским и королем Польши стал в весьма зрелом возрасте, либо благодаря позднейшим историкам, которые таким образом отличали его от сына, Сигизмунда II Августа. От старшего брата, чешского и венгерского короля Владислава Ягеллона, С. I С. получил во владение Глогувское (1498) и Опавское (1501) княжества, в 1504 был назначен королевским наместником Силезии, а затем Лужицы. После смерти другого брата, великого князя Литовского и короля Польши Александра I Ягеллона , С. I С был избран в Вильне на престол Великого княжества Литовского (ВКЛ), а на заседании сената в Пётркуве — королем Польши. Несколько раз подавлял выступления шляхты (мятеж М. Л. Глинского в 1508; так называемая Петушиная вой­на во Львове в 1537) и бедных слоев населения (в Гданьске под лозунгами Реформации в 1526, выступления крестьян в ВКЛ в 1536–1537 и 1545). Осуществил ряд реформ в Польше: издал законы об избрании монарха, об упорядочении судебной системы, налогов, о военной службе, положении евреев и армян и др. В ВКЛ провел перепись вой­ска (1528) и одобрил Первый Литовский статут (1529).

В правление С. I С. в ходе русско-литовских вой­н (1507–1508, 1512–1522 и 1534–1537) ВКЛ утратило ряд территорий на востоке и северо-востоке, включая г. Смоленск (1514), однако правительство умело использовало отдельные военные успехи (особенно в битве под Оршей в 1514) в пропагандистских целях. Неоднократно (1507, 1512, 1532, 1535, 1540, 1542) С. I С. заключал союзы с Крымским ханством против Московского государства. В то же время крымские татары неоднократно совершали набеги на земли ВКЛ и Польши (1512, 1519, 1527 и др.). В 1515 С. I С. заключил соглашение с Габсбургами , отказавшись от претензий на венгерскую и чешскую короны. В 1519–1521 нанес поражение Тевтонскому ордену , однако в условиях победы Реформации в Пруссии в 1525 разрешил великому магистру Альбрехту Бранденбургскому превратить орден в вассальное от польской короны светское государство — герцогство Пруссия. Стремясь создать противовес Габсбургам, С. I С. заключил союзы с Францией (1524) и Османской империей (1533). В 1526 (окончательно в 1529) присоединил Мазовию к Польше. В 1531 в борьбе за Покутье одержал победу над молдавским господарем Петром Рарешом. При С. I С. в Польше и ВКЛ получили распространение идеи ренессансного гуманизма , Возрождения (в том числе благодаря приглашению ряда ученых и мастеров из Италии и Германии), а также Реформации.

Похоронен в кафедральном соборе Святых Вацлава и Станислава на Вавеле в Кракове, в построенной по его приказу особой капелле (проект италь­янского архитектора Б. Берреччи).

Лит .: Wojciechowski Z. Zygmunt Stary (1506–1548). 2 wyd. Warszawa, 1979; Wyczański A. Zygmunt Stary. Warszawa, 1985; Kolankowski L. Polska Jagiellonów: Dzieje polityczne. 3 wyd. Olsztyn, 1991. С. Г. Мереминский .