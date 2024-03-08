СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1655–1660

Сéверная войнá 1655–1660 — вой­на Швеции против Речи Посполитой за господство в Балтийском море, проходившая как заключительный этап борьбы за польско-шведское наследство. В 1655 шведский король Карл X Густав объявил вой­ну не признавшему его польскому королю Яну II Казимиру Ваза . Шведские вой­ска (группировки А. Виттенберга и М. Делагарди) начали успешную наступательную операцию на территорию Речи Посполитой и за несколько месяцев заняли значительную часть польской земли и часть Великого княжества Литовского . Князь Я. Радзивилл подписал Кедайняйский договор со Швецией, поставив Великое княжество Литовское под шведский протекторат. Часть литовской армии выступила против (конфедерация во главе с Я. Сапегой). Успешное продвижение шведских вой­ск в польской историографии известно как «шведский потоп» (с июля по октябрь были захвачены Познань, Варшава, Краков и другие города). Часть польской шляхты признала власть шведского короля. Однако население, католическое по своему вероисповеданию, подняло в 1655 восстание против протестантской оккупации. Была создана партизанская Тышовецкая конфедерация (был убит Фридрих Гессенский, зять шведского короля). Виленское перемирие 1656 между Россией и Речью Посполитой дало возможность польским властям сконцентрироваться на борьбе со шведами. Обеспокоенные успехами Швеции, Россия в союзе с Данией и Австрией объявила вой­ну Швеции. Карл X заключил союз с Пруссией и трансильванским герцогом Георгом II Ракоци, который вторгся на территорию Речи Посполитой с юго-востока. В поддержку польского короля армия Габсбургов пересекла границу с юго-запада. В 1657 датские вой­ска вторглись на материковую часть Швеции. В 1657 Бранденбург, изначально бывший союзником Швеции, перешел на сторону Речи Посполитой, которая отказалась от прав сюзеренитета над Вост. Пруссией в его пользу. В результате шведские вой­ска были вынуждены оставить захваченные польские территории и со­средоточить силы на вой­не с Данией, которая закончилась подписанием Роскилльского мира 1658 . Тем временем антишведские союзники нейтрализовали трансильванские вой­ска, а польские силы разорили шведскую Померанию. В 1658–1660 велись боевые действия между Швецией и датско-нидерландскими вооруженными силами, а также Швеция защищала свои опорные пункты на южном побережье Балтийского моря. Со смертью Карла X Густава в феврале 1660 исчезло и препятствие к заключению мира. С. в. закончилась Оливским миром 23 апреля 1660, подписанным между Швецией с одной стороны и Речью Посполитой , Священной Римской империей , Бранденбургом с другой на условиях статус-кво. Речь Посполитая отказалась от претензий на шведский престол. Конец военным действиям Дании против Швеции положил Копенгагенский мир 1660 . Речь Посполитая возобновила в 1659 вой­ну против России. В результате между Россией и Швецией был заключен Кардисский мирный договор 1661 , по которому шведская территория, оккупированная Россией, была возвращена Швеции.

Лит .: Забровский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в.: из истории международных отношений. М., 1981; Frost R. I. After the Deluge: Poland — Lithuania and the Second Northern War, 1655–1660. Camdridge, 2004; Isacson C.-G. Karl X Gustavs krig: fälttågen i Polen, Tyskland, Baltikum, Danmark och Sverige 1655–1660. Stockholm, 2014. Л. А. Садова.