Ри́свикский ми́рный догово́р 1697

Ри́свикский ми́рный догово́р 1697 — договор, подписанный в деревне Рисвик (Рейсвейк), близ Гааги, завершил вой­ну за Пфальцское наследство 1688–1697 , которую вели против Людовика XIV члены Аугсбургской лиги , преобразованной после присо­единения к нему в 1689 Вильгельма III Оранского в Великий альянс. По итогам договоров, заключенных 20 сентября 1697 с Англией, Испанией и Республикой Соединенных провинций , а 30 октября 1698 с императором Священной Римской империи и некоторыми имперскими князьями, Франция отказалась от большинства завоеваний, закрепленных Нимвегенскими мирными договорами 1678–1679 . Она вернула Испании территории в Каталонии и Испанских Нидерландах ( Люксембург , Монс, Шарлеруа, Кортрейк ), Священной Римской империи — Фрайбург-им-­Брайсгау, Филиппсбург, Кель и др., но удержала Эльзас со Страсбургом, а также получила от Испании западную часть о. Сан-­Доминго в Вест-­Индии, став впоследствии крупнейшим поставщиком сахара в Европе. Людовик XIV вернул независимость Лотарингии и Бару после 64 лет оккупации, но сохранил за собой право прохода через их территорию. Он отказался от претензий на курфюршество Пфальц, получив за это финансовую компенсацию, обязался не вмешиваться в дела курфюрста Кёльна, признал Вильгельма III Оранского королем Англии и Шотландии и согласился на требование Республики Соединенных провинций держать свои гарнизоны в ряде крепостей Испанских Нидерландов, в том числе в Намюре и Ипре . Все стороны конфликта воспринимали Р. м. д. как временное перемирие и ожидали возобновления конфликта после смерти бездетного испанского короля Карла II (см. вой­на за Испанское наследство 1701–1714 ).

Лит .: Борисов Ю. В. Дипломатия Людовика XIV. М., 2002; Der Friede von Rijswijk 1697 / Hrsg. H. Duchhardt. Mainz, 1998. М. А. Петрова.