Речь Посполи́та

Речь Посполи́та ( пол . Rzeczpospolita, от лат. res publica — «общее дело») — название польского государства в различные периоды его истории. Вошло в обиход в конце XVI в. для обозначения польско-­литовского государства, возникшего после заключения реальной унии между Польским королевством (Короной, Польшей) и Великим княжеством Литовским (Литвой) на совместном сейме двух государств, который заседал в 1569 в Люблине. В конце XVI в. Р. П. охватывала территории, входящие ныне в состав Польши, Литвы, Белоруссии, Украины, а также части территории России, Латвии, Эстонии, Молдавии и Словакии. В ней существовал специфический государственный строй шляхетской демократии, формировавшийся с середины XV в. (Нешавские статуты 1454) и фактически существовавший до конца XVI в. Его изначальной сутью были политическая и экономическая независимость шляхты, прежде всего средней, от можновладцев и Церкви. Расцвет фольварочно-­барщинной системы способствовал получению шляхтой ряда привилегий и свобод, обеспечивавших ей сильное влияние на власть через земские шляхетские сеймики и вальный (общий) сейм. Наивысшего расцвета шляхетская демократия достигла в 1550–1570‑х, затем власть стала постепенно переходить к магнатам, что меняло подлинную суть шляхетской демократии на олигархию магнатов. Изначально Р. П. была федеративным государством, Корона и Литва имели каждая собственную администрацию, вой­ско, законы и казну. Глава государства, носивший титул короля Польши и великого князя Литовского, избирался сеймом пожизненно как из польско-­литовских, так и иностранных кандидатов. По конституции 3 мая 1791 Р. П. утратила федеративный характер и стала унитарным государством. В такой форме это государство просуществовало до третьего раздела Р. П. (см. Разделы Речи Посполитой ), осуществленного Австрией, Пруссией и Россией в 1795.

Лит .: Jasienica P. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Warszawa, 1986; Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней. М., 1993; Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej. Warszawa,2010; Topolski J. Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501–1795. Poznań, 2015. Г. Ф. Матвеев.