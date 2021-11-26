ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА - административно-политическое об­ра­зо­ва­ние ка­за­че­ст­ва на пра­вом бе­ре­гу реки Днепр в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той во второй половине XVII - начале XVIII веков, за­тем ис­то­рическая об­ласть.

Воз­ник­ло в октябре 1660 года в ре­зуль­та­те под­пи­са­ния гет­ма­ном Ю.Б. Хмель­ниц­ким по­сле по­ра­же­ния от поль­ско-крымских войск Сло­бо­ди­щен­ско­го трак­та­та с Ре­чью По­спо­ли­той, по ко­то­ро­му он обя­зал­ся вое­вать с Русским государством и не на­па­дать на Крым­ское хан­ст­во . Ка­за­ки Ле­во­бе­ре­жья не при­зна­ли Сло­бо­ди­щен­ский трак­тат, со­чли гет­ма­на Хмель­ниц­ко­го из­мен­ни­ком, вы­ну­див его бе­жать на Пра­во­бе­ре­жье, где он стал фак­ти­че­ски пер­вым гет­ма­ном Правобережная Украина (до 1662 года), ко­то­рая ока­за­лась под вла­стью Ре­чи По­спо­ли­той (за­кре­п­ле­но Ан­д­ру­сов­ским пе­ре­ми­ри­ем 1667 года ).

Окон­ча­тель­но административно-по­ли­тическое раз­де­ле­ние Ук­раи­ны на Правобережную Украину и Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну про­изош­ло в 1663 году, ко­гда на обо­их бе­ре­гах Днеп­ра бы­ли вы­бра­ны свои гет­ма­ны. Правобережная Украина вклю­чи­ла часть Ма­ло­поль­ской провинции Ко­ро­лев­ст­ва Поль­ско­го, на ко­то­рую с 1648 года рас­про­стра­ня­лась власть гет­ма­на Б.М. Хмель­ниц­ко­го и ко­то­рая во­шла в со­став Русского государства в со­от­вет­ст­вии с при­ня­ты­ми на ос­но­ва­нии об­ра­ще­ний гет­ма­на Б.М. Хмель­ниц­ко­го ре­ше­ний Зем­ских со­бо­ров в Мо­ск­ве (май/июнь и октябрь 1653 года) и Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды 1654 года. На вос­то­ке тер­ри­то­рия Правобережная Украина на­чи­на­лась от реки Днепр, на се­ве­ре до­хо­ди­ла до реки При­пять, на за­па­де - до По­до­лья (вхо­ди­ло в Правобережную Украину до 1672 года) и По­ле­сья, на юге ох­ва­ты­ва­ла сред­нее те­че­ние Дне­ст­ра, Южного Бу­га и Днеп­ра. Цен­тры: го­ро­да Чи­ги­рин (до кон. 1670-х годов), Не­ми­ров (1680-е годы), Фас­тов (1700-е годы). Сре­ди круп­ней­ших го­ро­дов: Бе­лая Цер­ковь, Бо­гу­слав, Брац­лав, Вин­ни­ца, Жи­во­тов, Жи­то­мир, Кор­сунь, Умань, Чер­кас­сы. Со­хра­ни­ла су­ще­ст­во­вав­шее де­ле­ние на пол­ки: Бе­ло­цер­ков­ский (до 1674 года), Брац­лав­ский (до 1712 года), Вин­ниц­кий (до 1712 года), Ка­нев­ский (до 1712 года), Кор­сун­ский (до 1712 года), Мо­ги­лёв­ский (1674-1676 годы), По­доль­ский (до 1676 года), Па­во­лоч­ский (до 1674 года), Уман­ский (до 1674 года), Чер­кас­ский (до 1676 года), Чи­ги­рин­ский (до 1680-х годов). Во­ен­но-административное управ­ле­ние на Правобережная Украина в це­лом бы­ло схо­же с управ­ле­ни­ем на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не.

Пе­ри­од ис­то­рии Правобережной Украины до начала 1680-х годов в ис­то­рио­гра­фии ино­гда име­ну­ет­ся «Руи­ной» (то есть вре­ме­нем во­енно-по­ли­тической не­ста­биль­но­сти, борь­бы за гет­ман­скую власть и прочие). Гет­ма­ны Правобережной Украины в сою­зе с польским, турецким вой­ска­ми или си­ла­ми крым­ских та­тар несколько раз пы­та­лись под­чи­нить сво­ему влия­нию и Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну, что вы­зы­ва­ло от­вет­ную ре­ак­цию со сто­ро­ны ле­во­бе­реж­ных гет­ма­нов (так называемый Вой­на бе­ре­гов). В 1663-1664 годах гет­ман П.И. Те­те­ря уча­ст­во­вал в по­хо­де польского ко­ро­ля Яна II Ка­зи­ми­ра на Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну. По­сле воз­вра­ще­ния польских войск в Речь По­спо­ли­ту военные дей­ст­вия пе­ре­не­слись на тер­ри­то­рию Правобережная Украина, где Те­те­ре при­шлось от­ра­жать на­па­де­ние от­ря­дов ко­ше­во­го ата­ма­на И.Д. Сер­ко и московского вое­во­ды Г.И. Ко­са­го­ва. В 1668 году гет­ман П.Д. До­ро­шен­ко, вос­поль­зо­вав­шись не­до­воль­ст­вом ле­во­бе­реж­ных ка­за­ков по­ли­ти­кой московского пра­ви­тель­ст­ва, пре­кра­тив­ше­го русско-польскую вой­ну 1654-1667 годов, а так­же дей­ст­вия­ми московской вое­вод­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции, при со­дей­ст­вии гет­ма­на И.М. Брю­хо­вец­ко­го на ко­рот­кое вре­мя под­чи­нил сво­ей вла­сти часть пол­ков, на­хо­див­ших­ся на ле­во­бе­ре­жье Днеп­ра. По­сле со­гла­ше­ния гет­ма­на До­ро­шен­ко с сул­тан­ским пра­ви­тель­ст­вом о пе­ре­хо­де ка­за­ков Правобережной Украины под турецкое под­дан­ст­во (1669 год) и под­пи­са­ния поль­ско-турецкого Бу­чач­ско­го ми­ра 1672 года в хо­де поль­ско-турецкой вой­ны 1672-1676 годы По­до­лье ото­шло под не­по­средственный кон­троль Ос­ман­ской им­пе­рии (до 1699 года), а ос­таль­ная Правобережная Украина ос­та­лась под кон­тро­лем До­ро­шен­ко, при­знав­ше­го, од­на­ко, над со­бой вер­хов­ную власть турецкого сул­та­на. В 1674 году И.С. Са­мой­ло­вич, из­бран­ный «гет­ма­ном обо­их бе­ре­гов», вме­сте с вое­во­дой князем Г.Г. Ро­мо­да­нов­ским со­вер­шил по­ход на Правобережную Украину и под­чи­нил се­бе большее число пол­ков там (кро­ме Чи­ги­рин­ско­го), но вви­ду не­дос­тат­ка сил от­сту­пил об­рат­но. Од­на­ко уже в 1676 году Са­мой­ло­ви­чу уда­лось оса­дить Чи­ги­рин, и До­ро­шен­ко, пол­но­стью по­те­ряв­ший со­ци­аль­ную опо­ру в свя­зи со сво­им про­ту­рец­ким внеш­не­по­ли­тическим кур­сом, был вы­ну­ж­ден сдать­ся. В хо­де русско-турецкой вой­ны 1676-1681 годов на тер­ри­то­рии Правобережной Украины раз­вер­ну­лись во­енного дей­ст­вия во вре­мя Чи­ги­рин­ских по­хо­дов (1677, 1678 годы), а в 1679 году Са­мой­ло­вич при со­дей­ст­вии русского пра­ви­тель­ст­ва (рас­счи­ты­ва­ло до­бить­ся очи­ще­ния при­гра­нич­ной час­ти Правобережной Украины от мо­биль­но­го воо­руженного на­се­ле­ния) при­сту­пил к пе­ре­се­ле­нию ка­за­ков Правобережной Украины на тер­ри­то­рию Сло­бод­ской Ук­раи­ны (так называемый ве­ли­кий сгон), в хо­де ко­то­ро­го бы­ла пе­ре­се­ле­на зна­чительная часть на­се­ле­ния (около 20 тысяч се­мей ка­за­ков) и со­жже­на большее число мес­те­чек и сёл Правобережной Украины. По­сле это­го Правобережная Украина как административно-по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние на не­ко­то­рое вре­мя фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние, при этом сохранились пять из её пол­ков.

В 1684 году, же­лая по­лу­чить под­держ­ку ка­за­ков во вре­мя поль­ско-турецкой вой­ны 1683-1699 годов , польский ко­роль Ян III Со­бес­кий вос­ста­но­вил ав­то­но­мию ка­за­че­ст­ва Правобережной Украины и в оп­ре­де­лён­ных рам­ках во­енно-административное управ­ле­ние, на­зна­чив ту­да гет­ма­ном А.А. Мо­ги­лу (1684-1689 годы). Был со­став­лен ре­естр, ко­то­рый вклю­чил 2 тысячи ка­за­ков, впо­след­ст­вии ак­тив­но уча­ст­во­вав­ших в поль­ско-турецкой вой­не. Кро­ме то­го, Ян III Со­бес­кий ста­рал­ся за­се­лить обез­лю­дев­ший край, при­вле­кая различными льго­та­ми на­се­ле­ние с Во­лы­ни, По­до­лья и Мол­да­вии. Часть пе­ре­се­лен­цев пе­ре­шла из Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, что вы­зва­ло не­га­тив­ную ре­ак­цию гет­ма­на И.С. Са­мой­ло­ви­ча, за­пре­тив­ше­го пе­ре­се­ле­ние ле­во­бе­реж­ных ка­за­ков и кре­сть­ян на Правобережную Украину. Ка­зац­ким пол­ков­ни­кам С.Ф. Па­лию, С.И. Са­му­сю, З.Ю. Ис­кре и А.М. Аба­зи­ну уда­лось обу­строить собственные пол­ки, ре­шить от­час­ти про­бле­му заселения Правобережной Украины. К со­хра­нив­шим­ся 5 пол­кам (из них Чиги­рин­ский пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние в 1680-х годах) до­ба­ви­лись ещё два - Бо­гу­слав­ский (1685-1712 годы) и Фас­тов­ский (с 1702 года Бе­ло­цер­ков­ский; 1685-1712 годы). Ка­за­кам уда­лось в это вре­мя вы­тес­нить из Правобережной Украины ка­то­лическую шлях­ту, поя­вив­шую­ся здесь по­сле 1679 года. Од­на­ко пра­во­слав­ная Цер­ковь по­па­ла на Правобережной Украине в тя­жё­лое по­ло­же­ние, к 1703 году там не су­ще­ст­во­ва­ло ни од­ной пра­во­слав­ной епар­хии.

По­сле под­пи­са­ния Кар­ло­виц­ко­го ми­ра , за­вер­шив­ше­го поль­ско-турецкую вой­ну (1699 года), пра­ви­тель­ст­во Ре­чи По­спо­ли­той ре­ши­ло от­ме­нить ав­то­но­мию и рас­пус­тить ре­естр, что ста­ло главной при­чи­ной восста­ния С.Ф. Па­лия (1702-1704 годы), в хо­де ко­то­ро­го бы­ли вос­ста­нов­ле­ны Уман­ский (1702-1712 годы) и Чи­ги­рин­ский (1704-1712 годы) пол­ки. В ус­ло­ви­ях на­чав­шей­ся Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов российский царь Пётр I, до это­го под­дер­жи­вав­ший Па­лия, не же­лая пор­тить от­но­ше­ния со сво­им со­юз­ни­ком - польским ко­ро­лём Ав­гу­стом II, раз­ре­шил гет­ма­ну Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны И.С. Ма­зе­пе в апреле 1704 года за­нять Правобережную Украину с це­лью пре­кра­ще­ния вос­ста­ния. 1(12) августа 1704 года Ма­зе­па за­хва­тил Па­лия в плен и от­пра­вил его в Мо­ск­ву. В свя­зи с при­хо­дом к вла­сти в Ре­чи По­спо­ли­той креа­ту­ры и сто­рон­ни­ка шведского ко­ро­ля Кар­ла XII Ста­ни­сла­ва Ле­щин­ско­го Ма­зе­па про­дол­жил кон­тро­ли­ро­вать тер­ри­то­рию Правобережная Украина до 1709 года, фак­ти­че­ски став гет­ма­ном «обо­их бе­ре­гов». По­сле из­ме­ны Ма­зе­пы на Правобережную Украину бы­ли вве­де­ны российские вой­ска, од­на­ко, со­глас­но ус­ло­ви­ям русско-турецкого Прут­ско­го ми­ра 1711 года, царь Пётр I от­ка­зал­ся от пре­тен­зий на Правобережную Украину. В 1711-1714 годах Правобережная Украина на­хо­ди­лась под фор­маль­ным кон­тро­лем Османской им­пе­рии, в 1712 году сул­тан Ах­мед III сво­им повелени­ем пе­ре­да­л её под управ­ле­ние из­ме­нив­ше­го ца­рю Ф.С. Ор­ли­ка. К 1714 году, в со­от­вет­ст­вии с русско-турецким Прут­ским ми­ром 1711 года и Ад­риа­но­поль­ским ми­ром 1713 года, российские вой­ска ос­та­ви­ли Правобережную Украину, при этом многие ка­за­ки и кре­сть­я­не бы­ли пе­ре­се­ле­ны на Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну. Со­глас­но до­пол­нительным стать­ям к Ад­риа­но­поль­ско­му ми­ру 1713 года от 12(23) апреля 1714 года, турецкий сул­тан раз­ре­шил за­нять Правобережную Украину вой­скам Ре­чи По­спо­ли­той, сейм ко­то­рой ещё в 1712 году при­нял ре­ше­ние об уп­разд­не­нии пол­ков Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны.

Вме­сте с вос­ста­нов­ле­ни­ем пол­но­ты польской вла­сти на­ча­лась рес­тав­ра­ция по­ряд­ков, су­ще­ст­во­вав­ших на Пра­во­бе­режье до 1648 года. По­сле ли­к­ви­да­ции ав­то­но­мии, уп­разд­не­ния ка­за­че­ст­ва и рес­тав­ра­ции маг­нат­ско­го зем­ле­вла­де­ния в 1710-х годов по­дав­ляю­щая часть сель­ско­го на­се­ле­ния Правобережной Украины ста­ла кре­сть­я­на­ми (польские «хло­пы»), ко­то­рые де­ли­лись на сво­бод­ных (кме­ты, чин­шо­вые), вла­дель­че­ских (пид­сад­ки, го­род­ни­ки, ха­луп­ни­ки) и бат­ра­ков (пид­су­сид­ки, за­хре­бет­ни­ки, ко­мор­ни­ки). Большая часть зе­мель­но­го фон­да, а так­же от­дан­ные в по­жиз­нен­ное вла­де­ние ко­ро­лев­ские име­ния бы­ли со­сре­до­то­че­ны в ру­ках поль­ско-ли­товских маг­на­тов - Лю­бо­мир­ских, гра­фов По­тоц­ких, кня­зей Чар­то­рый­ских, Яб­ло­нов­ских, Сан­гуш­ко и Тыш­ке­ви­чей. Маг­на­ты, по­лу­чив­шие воз­мож­ность на­следственного вла­де­ния пра­во­бе­реж­ны­ми ста­рос­тва­ми, фак­ти­че­ски са­мо­стоя­тель­но рас­по­ря­жа­лись в них. Столк­нув­шись с про­бле­мой сла­бой за­се­лён­но­сти тер­ри­то­рии, маг­на­ты по­ощ­ря­ли пе­ре­се­ле­ние на свои зем­ли кре­сть­ян с Во­лы­ни и По­до­лья, ос­во­бо­ж­дая но­во­при­быв­ших от лю­бых по­вин­но­стей на срок до 30 лет. Шля­хет­ское зем­ле­вла­де­ние на Правобережную Украину бы­ло раз­ви­то сла­бо. Пред­ста­ви­те­ли шлях­ты час­то бра­ли зем­лю в арен­ду у маг­на­тов, многие шлях­ти­чи слу­жи­ли им, ста­но­вясь офи­циа­ли­ста­ми (то есть, по су­ти, слу­жа­щи­ми). С середины XVIII века мож­но го­во­рить о на­чав­шем­ся про­цес­се об­ни­ща­ния шлях­ты. Ос­тав­шие­ся на Правобережной Украине пред­ста­ви­те­ли ка­зац­кой стар­ши­ны, как и пра­во­слав­ная шлях­та, для со­хра­не­ния сво­его об­щественного по­ло­же­ния при­ня­ли ка­то­ли­цизм. Большее число ев­ре­ев про­жи­ва­ла в го­ро­дах, со­став­ляя до 70-80% ме­ст­но­го городского на­се­ле­ния, чис­лен­ность ко­то­ро­го пре­вы­ша­ла эко­но­мической воз­мож­но­сти го­ро­дов и вы­ну­ж­да­ла часть еврейского насе­ле­ния пе­ре­се­лять­ся в сель­скую ме­ст­ность, арен­дуя зе­мель­ные вла­де­ния у пред­ста­ви­те­лей шлях­ты. К 1793 году на­се­ле­ние Правобережной Украины на­счи­ты­ва­ло около 3 миллионов человек. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во со­став­ля­ло пра­во­слав­ное на­се­ле­ние, так­же там про­жи­ва­ло около 200 тысяч по­ля­ков-ка­то­ли­ков и около 200 тысяч иу­де­ев.

Ре­лигиозная по­ли­ти­ка вла­стей Ре­чи По­спо­ли­той и уси­ли­вав­ший­ся про­цесс за­кре­по­ще­ния на­се­ле­ния Правобережной Украины при­ве­ли к по­яв­ле­нию так называемый гай­да­мац­ко­го дви­же­ния (смотрите Гай­да­ма­ки), ко­то­рое дос­тиг­ло наи­боль­ше­го раз­ма­ха в 1730-1760-е годы и вы­ли­лось в вос­ста­ния 1734, 1750 и 1768 годов (так называемый Ко­ли­ив­щи­ну). В ре­зуль­та­те второго раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1793 года) тер­ри­то­рия Правобережной Украины во­шла в со­став Российской им­пе­рии. На час­ти тер­ри­то­рии соз­да­на Брац­лав­ская гу­бер­ния, другая часть в 1796 году вклю­че­на в со­став Ки­ев­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва. Ны­не тер­ри­то­рию Правобережной Украины за­ни­ма­ют большая часть Ки­ев­ской и Чер­кас­ской, а так­же час­ти Жи­то­мир­ской, Вин­ниц­кой и Ки­ро­во­град­ской об­лас­тей Ук­раи­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)