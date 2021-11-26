ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА
ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА - административно-политическое образование казачества на правом берегу реки Днепр в составе Речи Посполитой во второй половине XVII - начале XVIII веков, затем историческая область.
Возникло в октябре 1660 года в результате подписания гетманом Ю.Б. Хмельницким после поражения от польско-крымских войск Слободищенского трактата с Речью Посполитой, по которому он обязался воевать с Русским государством и не нападать на Крымское ханство. Казаки Левобережья не признали Слободищенский трактат, сочли гетмана Хмельницкого изменником, вынудив его бежать на Правобережье, где он стал фактически первым гетманом Правобережная Украина (до 1662 года), которая оказалась под властью Речи Посполитой (закреплено Андрусовским перемирием 1667 года).
Окончательно административно-политическое разделение Украины на Правобережную Украину и Левобережную Украину произошло в 1663 году, когда на обоих берегах Днепра были выбраны свои гетманы. Правобережная Украина включила часть Малопольской провинции Королевства Польского, на которую с 1648 года распространялась власть гетмана Б.М. Хмельницкого и которая вошла в состав Русского государства в соответствии с принятыми на основании обращений гетмана Б.М. Хмельницкого решений Земских соборов в Москве (май/июнь и октябрь 1653 года) и Переяславской рады 1654 года. На востоке территория Правобережная Украина начиналась от реки Днепр, на севере доходила до реки Припять, на западе - до Подолья (входило в Правобережную Украину до 1672 года) и Полесья, на юге охватывала среднее течение Днестра, Южного Буга и Днепра. Центры: города Чигирин (до кон. 1670-х годов), Немиров (1680-е годы), Фастов (1700-е годы). Среди крупнейших городов: Белая Церковь, Богуслав, Брацлав, Винница, Животов, Житомир, Корсунь, Умань, Черкассы. Сохранила существовавшее деление на полки: Белоцерковский (до 1674 года), Брацлавский (до 1712 года), Винницкий (до 1712 года), Каневский (до 1712 года), Корсунский (до 1712 года), Могилёвский (1674-1676 годы), Подольский (до 1676 года), Паволочский (до 1674 года), Уманский (до 1674 года), Черкасский (до 1676 года), Чигиринский (до 1680-х годов). Военно-административное управление на Правобережная Украина в целом было схоже с управлением на Левобережной Украине.
Период истории Правобережной Украины до начала 1680-х годов в историографии иногда именуется «Руиной» (то есть временем военно-политической нестабильности, борьбы за гетманскую власть и прочие). Гетманы Правобережной Украины в союзе с польским, турецким войсками или силами крымских татар несколько раз пытались подчинить своему влиянию и Левобережную Украину, что вызывало ответную реакцию со стороны левобережных гетманов (так называемый Война берегов). В 1663-1664 годах гетман П.И. Тетеря участвовал в походе польского короля Яна II Казимира на Левобережную Украину. После возвращения польских войск в Речь Посполиту военные действия перенеслись на территорию Правобережная Украина, где Тетере пришлось отражать нападение отрядов кошевого атамана И.Д. Серко и московского воеводы Г.И. Косагова. В 1668 году гетман П.Д. Дорошенко, воспользовавшись недовольством левобережных казаков политикой московского правительства, прекратившего русско-польскую войну 1654-1667 годов, а также действиями московской воеводской администрации, при содействии гетмана И.М. Брюховецкого на короткое время подчинил своей власти часть полков, находившихся на левобережье Днепра. После соглашения гетмана Дорошенко с султанским правительством о переходе казаков Правобережной Украины под турецкое подданство (1669 год) и подписания польско-турецкого Бучачского мира 1672 года в ходе польско-турецкой войны 1672-1676 годы Подолье отошло под непосредственный контроль Османской империи (до 1699 года), а остальная Правобережная Украина осталась под контролем Дорошенко, признавшего, однако, над собой верховную власть турецкого султана. В 1674 году И.С. Самойлович, избранный «гетманом обоих берегов», вместе с воеводой князем Г.Г. Ромодановским совершил поход на Правобережную Украину и подчинил себе большее число полков там (кроме Чигиринского), но ввиду недостатка сил отступил обратно. Однако уже в 1676 году Самойловичу удалось осадить Чигирин, и Дорошенко, полностью потерявший социальную опору в связи со своим протурецким внешнеполитическим курсом, был вынужден сдаться. В ходе русско-турецкой войны 1676-1681 годов на территории Правобережной Украины развернулись военного действия во время Чигиринских походов (1677, 1678 годы), а в 1679 году Самойлович при содействии русского правительства (рассчитывало добиться очищения приграничной части Правобережной Украины от мобильного вооруженного населения) приступил к переселению казаков Правобережной Украины на территорию Слободской Украины (так называемый великий сгон), в ходе которого была переселена значительная часть населения (около 20 тысяч семей казаков) и сожжена большее число местечек и сёл Правобережной Украины. После этого Правобережная Украина как административно-политическое образование на некоторое время фактически прекратила существование, при этом сохранились пять из её полков.
В 1684 году, желая получить поддержку казаков во время польско-турецкой войны 1683-1699 годов, польский король Ян III Собеский восстановил автономию казачества Правобережной Украины и в определённых рамках военно-административное управление, назначив туда гетманом А.А. Могилу (1684-1689 годы). Был составлен реестр, который включил 2 тысячи казаков, впоследствии активно участвовавших в польско-турецкой войне. Кроме того, Ян III Собеский старался заселить обезлюдевший край, привлекая различными льготами население с Волыни, Подолья и Молдавии. Часть переселенцев перешла из Левобережной Украины, что вызвало негативную реакцию гетмана И.С. Самойловича, запретившего переселение левобережных казаков и крестьян на Правобережную Украину. Казацким полковникам С.Ф. Палию, С.И. Самусю, З.Ю. Искре и А.М. Абазину удалось обустроить собственные полки, решить отчасти проблему заселения Правобережной Украины. К сохранившимся 5 полкам (из них Чигиринский прекратил существование в 1680-х годах) добавились ещё два - Богуславский (1685-1712 годы) и Фастовский (с 1702 года Белоцерковский; 1685-1712 годы). Казакам удалось в это время вытеснить из Правобережной Украины католическую шляхту, появившуюся здесь после 1679 года. Однако православная Церковь попала на Правобережной Украине в тяжёлое положение, к 1703 году там не существовало ни одной православной епархии.
После подписания Карловицкого мира, завершившего польско-турецкую войну (1699 года), правительство Речи Посполитой решило отменить автономию и распустить реестр, что стало главной причиной восстания С.Ф. Палия (1702-1704 годы), в ходе которого были восстановлены Уманский (1702-1712 годы) и Чигиринский (1704-1712 годы) полки. В условиях начавшейся Северной войны 1700-1721 годов российский царь Пётр I, до этого поддерживавший Палия, не желая портить отношения со своим союзником - польским королём Августом II, разрешил гетману Левобережной Украины И.С. Мазепе в апреле 1704 года занять Правобережную Украину с целью прекращения восстания. 1(12) августа 1704 года Мазепа захватил Палия в плен и отправил его в Москву. В связи с приходом к власти в Речи Посполитой креатуры и сторонника шведского короля Карла XII Станислава Лещинского Мазепа продолжил контролировать территорию Правобережная Украина до 1709 года, фактически став гетманом «обоих берегов». После измены Мазепы на Правобережную Украину были введены российские войска, однако, согласно условиям русско-турецкого Прутского мира 1711 года, царь Пётр I отказался от претензий на Правобережную Украину. В 1711-1714 годах Правобережная Украина находилась под формальным контролем Османской империи, в 1712 году султан Ахмед III своим повелением передал её под управление изменившего царю Ф.С. Орлика. К 1714 году, в соответствии с русско-турецким Прутским миром 1711 года и Адрианопольским миром 1713 года, российские войска оставили Правобережную Украину, при этом многие казаки и крестьяне были переселены на Левобережную Украину. Согласно дополнительным статьям к Адрианопольскому миру 1713 года от 12(23) апреля 1714 года, турецкий султан разрешил занять Правобережную Украину войскам Речи Посполитой, сейм которой ещё в 1712 году принял решение об упразднении полков Правобережной Украины.
Вместе с восстановлением полноты польской власти началась реставрация порядков, существовавших на Правобережье до 1648 года. После ликвидации автономии, упразднения казачества и реставрации магнатского землевладения в 1710-х годов подавляющая часть сельского населения Правобережной Украины стала крестьянами (польские «хлопы»), которые делились на свободных (кметы, чиншовые), владельческих (пидсадки, городники, халупники) и батраков (пидсусидки, захребетники, коморники). Большая часть земельного фонда, а также отданные в пожизненное владение королевские имения были сосредоточены в руках польско-литовских магнатов - Любомирских, графов Потоцких, князей Чарторыйских, Яблоновских, Сангушко и Тышкевичей. Магнаты, получившие возможность наследственного владения правобережными староствами, фактически самостоятельно распоряжались в них. Столкнувшись с проблемой слабой заселённости территории, магнаты поощряли переселение на свои земли крестьян с Волыни и Подолья, освобождая новоприбывших от любых повинностей на срок до 30 лет. Шляхетское землевладение на Правобережную Украину было развито слабо. Представители шляхты часто брали землю в аренду у магнатов, многие шляхтичи служили им, становясь официалистами (то есть, по сути, служащими). С середины XVIII века можно говорить о начавшемся процессе обнищания шляхты. Оставшиеся на Правобережной Украине представители казацкой старшины, как и православная шляхта, для сохранения своего общественного положения приняли католицизм. Большее число евреев проживала в городах, составляя до 70-80% местного городского населения, численность которого превышала экономической возможности городов и вынуждала часть еврейского населения переселяться в сельскую местность, арендуя земельные владения у представителей шляхты. К 1793 году население Правобережной Украины насчитывало около 3 миллионов человек. Подавляющее большинство составляло православное население, также там проживало около 200 тысяч поляков-католиков и около 200 тысяч иудеев.
Религиозная политика властей Речи Посполитой и усиливавшийся процесс закрепощения населения Правобережной Украины привели к появлению так называемый гайдамацкого движения (смотрите Гайдамаки), которое достигло наибольшего размаха в 1730-1760-е годы и вылилось в восстания 1734, 1750 и 1768 годов (так называемый Колиивщину). В результате второго раздела Речи Посполитой (1793 года) территория Правобережной Украины вошла в состав Российской империи. На части территории создана Брацлавская губерния, другая часть в 1796 году включена в состав Киевского наместничества. Ныне территорию Правобережной Украины занимают большая часть Киевской и Черкасской, а также части Житомирской, Винницкой и Кировоградской областей Украины.
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