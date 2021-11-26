ПОДОЛЬЕ
ПОДОЛЬЕ - Подолия (украинское Поділля, польское Podole, латинское Podolia), историческая область на юго-западе современной Украины, в пределах Подольской возвышенности. Охватывает практически всю Винницкую область, южные части Тернопольской и Хмельницкой областей, северную часть Одесской области в районе города Балта.
С середины XIV века название Подолье начало использоваться для обозначения исторического Понизья - юго-восточной части Галицко-Волынского княжества, центром которого был город Бакота на реке Днестр. После перехода региона в конце 1340-х годов под власть литовских князей Корьятовичей (представителей династии Гедиминовичей) Подолье вошло в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). Отдалённость Подолья от ядра ВКЛ способствовала тому, что Корьятовичи не позднее 1366 года принесли вассальную присягу польскому королю Казимиру III Великому и, по сути, стали правителями самостоятельного Подольского княжества. Территория княжества простиралась от междуречья Стрыпы и Золотой Липы на западе до реки Днепр (район современного города Черкассы) на востоке; на юго-востоке доходило до среднего течения реки Днестр; на севере граничило с Волынью и Киевским княжеством. Первой столицей княжества являлся город Смотрич; с начала 1370-х годов - город Каменец (ныне Каменец-Подольский). Первым правителем Подольского княжества стал князь Юрий Корьятович (сын Корьята-Михаила Гедиминовича). После 1370 года в княжестве установилась система дуумвирата, когда соправителями выступали старший и следующий по возрасту брат (Юрий - Александр, Александр - Константин, Константин - Борис, Борис - Фёдор, Фёдор - Василий). В 1377 году князья Александр и Борис Корьятовичи признали вассальную зависимость от венгерского и польского короля Лайоша I Великого. С конца 1370-х годов Каменец стал центром католического диоцеза, власть которого распространилась на всё Подолье и соседнее Молдавское княжество. После смерти Лайоша I князья Корьятовичи сохранили вассальную присягу Венгрии.
Осенью 1394 года поход на Подолье совершил литовский князь Витовт, изгнавший оттуда князей Фёдора и Василия Корьятовичей, которые бежали в Венгрию (окончательно отказались от претензий на Подолье в 1403 году). В результате Подолье в 1394-1395 годы было разделено на 3 части: Восточное Подолье получил Витовт, Западное Подолье на княжеском праве (ius ducale) - краковский воевода и староста Спытко из Мельштына (до 1399), а округи Стенка и Теребовль были присоединены к русскому домену польского короля (впоследствии Теребовльский повет Галицкой земли Русского воеводства). В 1399 году Западное Подолье было передано во владение Свидригайло, правившего в Подольском княжестве до конца 1401 года (де-юре до 1402). В 1402-1411 годы Западное Подолье находилось под властью польского короля Владислава II Ягелло (смотреть Ягайло). В 1411 году, после Грюнвальдской битвы 1410 года, Владислав II передал Западное Подолье в пожизненное владение Витовту.
После смерти Витовта (1430) пропольски ориентированная часть шляхты Подолья захватила замок в Каменце. В соответствии с условиями перемирия, заключённого после военных конфликтов 1431 года польским королём Владиславом II и великим князем литовским Свидригайло, произошёл новый раздел Подолья между Польшей и ВКЛ. За Польшей было закреплено Западное Подолье с замками, центрами старых волостей Каменцом, Смотричем, Червоноградом, Скалой, Бакотой (по условиям перемирия объявлена нейтральной, но фактически перешла под контроль Польши), а за ВКЛ - Восточное Подолье с городами Брацлав и Винница. В соглашениях между королём Владиславом II и великим князем литовским Сигизмундом в 1433-1434 годы подчёркивалось, что Подолье традиционно «с давних времён» являлось частью Польши.
В 1434 году на территорию Западного Подолья были распространены положения Едлинского привилея 1430 года, была создана новая административно-территориальная единица - Подольское воеводство (польское Województwo Podolskie, латинское Palatinatus Podoliae) с центром в городе Каменец. Начиная с 1435 года упоминаются представители власти новообразованного воеводства (воевода, каштелян, судья, подсудок, писарь, подкоморий и другие). Окончательно территория воеводства была сформирована в результате военной кампании польских войск летом 1447 года, когда подольский генеральный староста Теодорик из Бучача отбил у литовцев замки Летичев и Хмельник с их округами в северо-восточном Подолье. В XV веке административно-территориальное устройство воеводства не было единым: существование Каменецкого уезда сочеталось с сохранением старых замковых волостей с центрами в Бакоте, Зенькове, Каменце, Летичеве, Меджибоже, Рове (с 1440-х годов - Бар), Сатанове, Скале, Смотриче, Хмельнике, Червонограде. Вплоть до середины XVI века название Подольское воеводство практически не использовалось в документах, его заменял более общий термин - Подольская земля (Terra Podoliae).
Шляхта Восточного Подолья после смерти Владислава II (1434) поддержала князя Свидригайло, что позволило ему после 1437 года объединить под своей властью Волынь и Восточное Подолье. Это нашло отражение в геральдике Восточного Подолья (в качестве одного из символов появился белый крест на красном поле - символ Волыни), тогда как геральдическим символом собственно Подолья являлось золотое солнце на белом поле (впервые упоминается в «Истории Польши» Я. Длугоша при описании Грюнвальдской битвы). Таким образом, Восточное Подолье с центром в городе Брацлав (Брацлавщина) осталось в составе ВКЛ. На его территории в 1566 году образовано Брацлавское воеводство. Накануне заключения Люблинской унии 1569 года Брацлавское воеводство было передано в состав Польши, при этом на его территории сохранил действие 2-й Литовский статут (смотреть в статье Литовские статуты). Центром воеводства номинально являлся Брацлав, но реально главным городом с 1580-х годов стала Винница. В 1648 году в ходе Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов на территории Восточного Подолья сформирован казачий Могилёвский (позднее Подольский) полк. По так называемому Зборовскому договору 1649 года Брацлавское воеводство перешло под юрисдикцию гетмана Б.М. Хмельницкого, но по Белоцерковскому договору 1651 года возвратилось под юрисдикцию Речи Посполитой.
В 1672 году в ходе польско-турецкой войны 1672-1676 годов турецкие войска захватили Каменец. По Бучачскому миру 1672 года Подолье преобразовано в провинцию Османской империи - Подольский эйялет с центром в Каменце. Часть Восточного Подолья по этому соглашению оказалась под контролем гетмана Правобережной Украины П.Д. Дорошенко. По польско-турецкому договору 16.1. 1699 года, заключённому в ходе Карловицкого конгресса 1698-1699 годов и завершившему польско-турецкую войну 1683-1699 годов, Подолье возвращено под власть Речи Посполитой, воссозданы Подольское и Брацлавское воеводства. В 1726 году на территории Подольского воеводства создан Червоноградский уезд, в 1766 году - Летичевский уезд. В 1768 году в городе Бар в Западном Подолье сформировалась Барская конфедерация.
В результате 1-го раздела Речи Посполитой (1772) территория Червоноградского уезда по реке Збруч отошла во владение Священной Римской империи. После 2-го раздела Речи Посполитой (1793) Подольское и Брацлавское воеводства вошли в Российскую империю, где составили Брацлавскую губернию (с 1795 года Брацлавское наместничество) и Каменецкую область, реорганизованную в 1795 году в Подольское наместничество. В 1796-1925 годы на территории Подолья существовала Подольская губерния.
Исторические источники:
Akta unji Polski z Litwᶐ 1385-1791 / Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków, 1932.