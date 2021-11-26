КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (псевдоним К. Р.) - великий князь из ди­на­стии Ро­ма­но­вых, российский государственный дея­тель, по­эт, дра­ма­тург, пе­ре­во­дчик, генерал от инфантерии (1907 год), почетный член Пе­тербургской АН (1887 год).

Член российской им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии. Сын великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча и великой княгини Алек­сан­д­ры Ио­си­фов­ны.

С дет­ст­ва отец го­то­вил его к морской служ­бе. Гар­де­ма­рин (1874 год), со­вер­шил неск. пла­ва­ний на фре­га­тах «Свет­ла­на» и «Гер­цог Эдин­бург­ский». Уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов (в 1877 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пени, в 1878 году- боль­шим кре­стом французского ор­де­на Почетного ле­гио­на). В 1882 году в чи­не лей­те­нан­та по со­стоя­нию здо­ро­вья ос­та­вил ВМФ и пе­ре­шёл на служ­бу в лейб-гвардии Из­май­лов­ский полк. Генерал-адъ­ю­тант (1901 год).

Пре­зи­дент Пе­тербергской АН (1889-1915 годы). До­бил­ся уве­ли­че­ния фи­нан­си­ро­ва­ния АН, пе­ре­смот­ра её шта­тов (осу­ще­ст­в­ле­ны в 1893 и 1912 годы). По его ини­циа­ти­ве при От­де­ле­нии руссского языка и сло­вес­но­сти АН уч­ре­ж­дён Раз­ряд изящ­ной сло­вес­но­сти (1899 год); при­об­ре­те­на го­су­дар­ст­вом усадь­ба Ми­хай­лов­ское (1899 год), при­над­ле­жав­шая в про­шлом А.С. Пуш­ки­ну; в Санкт-Пе­тер­бур­ге ос­но­ван Пуш­кин­ский Дом (1905 год; ны­не Институт русской литературы) и по­строе­но но­вое зда­ние Библиотеки АН (1911-1914 годы).

Константин Константинович со­дей­ст­во­вал про­ве­де­нию экс­пе­ди­ций к Но­во­си­бир­ским о-вам под руководством Э.В. Тол­ля (1900-1902 годы), на о. Западный Шпиц­бер­ген под руководством О.А. Бак­лун­да (Шпиц­бер­ген­ское гра­дус­ное из­ме­ре­ние; 1899-1901 годы), Ма­ке­дон­ской экс­пе­ди­ции под руководством Н.П. Кон­да­ко­ва (1900 год).

Со­дей­ст­во­вал уч­ре­ж­де­нию Русского ар­хео­ло­гического института в Кон­стан­ти­но­по­ле (1894 год), По­сто­ян­ной ко­мис­сии при АН для по­со­бия ну­ж­даю­щим­ся учёным, ли­те­ра­то­рам и пуб­ли­ци­стам (1895 год), Му­зея те­ат­раль­но­го искусства в Мо­ск­ве (на ос­но­ве кол­лек­ции А.А. Бах­ру­ши­на, 1913 год).

Од­но­вре­мен­но Константин Константинович яв­лял­ся ко­ман­ди­ром лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (1891-1900 годы), главным на­чаль­ни­ком во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний (1900-1910 годы), генерал-ин­спек­то­ром во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний (1910-1915 годы). Как член императорской фа­ми­лии, Константин Константинович об­ла­дал зна­чительной са­мо­стоя­тель­но­стью по от­но­ше­нию к Во­енному министерству, что вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во во­енных ми­ни­ст­ров, осо­бен­но В.А. Су­хо­мли­но­ва.

Свои по­этические про­из­ве­де­ния пуб­ли­ко­вал с 1882 года. Сре­ди них - лю­бов­ная и пей­заж­ная ли­ри­ка, сти­хи, по­свя­щён­ные ге­ни­ям ми­ро­вой куль­ту­ры (Ра­фа­элю, У. Шек­спи­ру, В.А. Мо­цар­ту , А.С. Пуш­ки­ну и др.), сти­хи, в ко­то­рых ав­тор об­ра­щал­ся к биб­лей­ским мо­ти­вам («Сти­хо­тво­ре­ния К. Р.», 1886 год; «Но­вые сти­хотво­ре­ния К. Р. 1886-1888 годы», 1889 год; «Тре­тий сбор­ник сти­хо­тво­ре­ний К. Р. 1889-1899 годы», 1900 год; «Сти­хо­тво­ре­ния 1900-1910 годов», 1911 год). Важ­ное ме­сто в его твор­че­ст­ве за­ни­мал во­енный цикл («В строю. Сти­хо­творе­ния», 1915 год). Стих. «Умер бед­ня­га в боль­ни­це во­ен­ной» во­шло в фольк­лор­ный ре­пер­ту­ар и ста­ло народной пес­ней.

Счи­тал се­бя про­дол­жа­те­лем пуш­кин­ской тра­ди­ции; из со­вре­мен­ни­ков свои­ми учи­те­ля­ми в литературе на­зы­вал А.А. Фе­та, А.Н. Май­ко­ва, Я.П. По­лон­ско­го, И.А. Гон­ча­ро­ва, с ко­то­ры­ми на­хо­дил­ся в пе­ре­пис­ке. Константину Константиновичу бы­ло свой­ст­вен­но це­ло­ст­ное вос­при­ятие ми­ра, хри­сти­ан­ское при­ня­тие его гар­мо­нии, со­зер­ца­тель­ность, ду­шев­ная со­сре­до­то­чен­ность.

На сти­хи Константина Константиновича на­пи­са­но около 70 ро­ман­сов (П.И. Чай­ков­ским, С.В. Рах­ма­ни­но­вым, Р.М. Гли­эром, А.Т. Гре­ча­ни­но­вым и др.). Ав­тор дра­ма­тического про­из­ве­де­ния «Воз­ро­ж­дён­ный Ман­фред» (1885 год) и поэ­мы «Се­ва­сти­ан-му­че­ник» (1888 год).

С 1889 года ра­бо­тал над пе­ре­во­дом «Тра­ге­дии о Гам­ле­те, прин­це дат­ском» Шек­спи­ра (т. 1-3, 1889-1901 годы), ко­то­рый снаб­дил фун­да­мен­таль­ны­ми ис­точ­ни­ко­ведческими и ис­то­рическими ком­мен­та­рия­ми. Пье­са в пе­ре­во­де Константина Константиновича бы­ла по­став­ле­на в 1897 году лю­би­тель­ской труп­пой литертурно-дра­ма­тического круж­ка «Из­май­лов­ские до­су­ги» (Константин Константинович иг­рал главную роль), ос­но­ван­но­го в 1884 году офи­це­ра­ми лейб-гвардии з­май­лов­ско­го пол­ка при уча­стии Константина Константиновича. Он пе­ре­вёл так­же дра­мы «Мес­си­ан­ская не­вес­та» Ф. Шил­ле­ра и «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де» И.В. Гё­те (1911 год).

Боль­шой ре­зонанс по­лу­чи­ла ори­ги­наль­ная дра­ма Константина Константиновича «Царь Иу­дей­ский» (1914 год), по­свя­щён­ная стра­да­ни­ям и кре­ст­ной смер­ти Ии­су­са Хри­ста. Хо­тя сам Хри­стос на сце­не не по­яв­лял­ся, Си­нод вы­сту­пил про­тив пуб­лич­ной по­ста­нов­ки пье­сы; дра­ма бы­ла по­став­ле­на по осо­бо­му раз­ре­ше­нию императора Ни­ко­лая II «Из­май­лов­ски­ми до­су­га­ми» на сце­не Эр­ми­таж­но­го те­ат­ра (1914 год; Константин Константинович в ро­ли Ио­си­фа Ари­ма­фей­ско­го).

Совместно с Н.Н. Стра­хо­вым из­дал по­смерт­ный сбор­ник А.А. Фе­та «Ли­ри­че­ские сти­хо­тво­ре­ния» (1894 год). В 1906-1915 годы ре­цен­зи­ро­вал по­этические сборники, вы­дви­гав­шие­ся на Пуш­кин­скую премию Пе­тербургской АН (ре­цен­зии Константина Константиновича опуб­ли­ко­ва­ны в его сборнике «Кри­ти­че­ские от­зы­вы», 1915 год). Со­брал кол­лек­цию ав­то­гра­фов (ру­ко­пи­си А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва , императрицы Ека­те­ри­ны II и др.), ко­то­рую за­ве­щал Пуш­кин­ско­му До­му.

С 1889 года по­пе­чи­тель Пе­да­го­гических кур­сов при жен­ских гим­на­зи­ях Санкт-Пе­тер­бур­га (с 1903 года Жен­ский пе­да­го­гичесский институт; на пре­дос­тав­лен­ные Константину Константиновичу день­ги по­строе­но его зда­ние). Ви­це-председатель Русского музыкального общества (1897-1909 годы; член с 1880 года). Почетный председатель Комитета по уст­рой­ст­ву му­зея при­клад­ных зна­ний в Мо­ск­ве (с 1892 года; ны­не По­ли­тех­нический му­зей). Председатель Русского ар­хео­ло­гического общества (c 1892/1893 года), со­пред­се­да­тель Пра­во­слав­но­го па­ле­стин­ско­го общества (c 1905 года). По­да­рил РПЦ уча­сток зем­ли в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где был по­стро­ен Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор, пер­вым кти­то­ром ко­то­ро­го стал сын Константина Константиновича - Иоанн Кон­стан­ти­но­вич.

Константин Константинович - ав­тор об­шир­ных днев­ни­ков (ны­не хра­нят­ся в Государственном ар­хи­ве РФ), ко­то­рые час­тич­но опуб­ли­ко­ва­ны.

Вла­дел Мра­мор­ным двор­цом в Санкт-Пе­тер­бур­ге (унас­ле­до­вал от ма­те­ри) и го­ро­дом Пав­ловск (унас­ле­до­вал от от­ца).

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния. 1879–1912: В 3 т. СПб., 1913–1915;

Из днев­ни­ка // Крас­ный ар­хив. 1930. Т. 6. 1931. Т. 1–2;

Сти­хо­тво­ре­ния К. Р. / Вступ. ст. Ю. Ни­ко­ны­че­ва. М., 1991;

Вре­мена го­да: Из­бран­ное / Вступ. ст., ком­мент. А. Б. Му­ра­то­ва. СПб., 1994;

Днев­ни­ки. Вос­по­ми­на­ния. Сти­хи. Пись­ма / Вступ. ст., ком­мент. Э. В. Ма­то­ни­ной. М., [1998];

Из­бран­ная пе­ре­пис­ка / Сост. Л. И. Кузь­ми­на. СПб., 1999;

Пись­ма ве­ли­ко­го кня­зя Кон­стан­ти­на Кон­стан­ти­но­ви­ча к А. А. Шах­ма­то­ву / Публ. Т. Г. Ива­но­вой // Еже­год­ник Ру­ко­пис­но­го от­де­ла Пуш­кин­ско­го до­ма на 1997 г. СПб., 2002.

Дополнительная литература:

[Рих­тер А.]. Крат­кий об­зор дея­тель­но­сти «Из­май­лов­ско­го до­су­га» 1884–1909. СПб., 1913;

Со­бо­лев В. С. Ав­гу­стей­ший пре­зи­дент: Ве­ли­кий князь Кон­стан­тин Кон­стан­ти­но­вич во гла­ве Им­пе­ра­тор­ской ака­де­мии на­ук, 1889–1915 гг. СПб., 1993;

Кузь­ми­на Л. И. Ав­гу­стей­ший по­эт. СПб., 1995;

Ве­ли­кий князь Кон­стан­тин Кон­стан­ти­но­вич Ро­ма­нов: Кни­га-аль­бом по ма­те­риа­лам вы­став­ки / Сост. Р. Р. Га­фи­фу­лин; Авт. тек­стов Н. С. Треть­я­ков и др. Пав­ловск; СПб., 2000;

Вос­тры­шев М. И. Ав­гу­стей­шее се­мей­ст­во: Рос­сия гла­за­ми ве­ли­ко­го кня­зя Кон­стан­ти­на Кон­стан­ти­но­ви­ча. М., 2001.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Великий князь Кон­стан­тин Кон­стан­ти­но­вич в ро­ли Иоси­фа Ари­ма­фей­ско­го. Фо­то. 1914. Архив М. В. Золотарёва.