О́ксеншерна , Аксель

О́ксеншерна (Уксеншерна, шв . Oxenstierna) , Аксель , граф Сёдермере (16[26].06.1583, Фонё, лен Уппсала — 28.08[08.09].1654, Стокгольм) — шведский государственный деятель, риксканцлер (с 1612). Происходил из знатного дворянского рода. С 1603 приближенный Карла IX . С 1609 член Государственного совета (риксрода). Вел успешную дипломатическую деятельность. После смерти Карла IX содействовал в 1611 провозглашению совершеннолетним Густава II (во время Кальмарской вой­ны 1611–1613 ). Фактически руководил внутренней и внешней политикой Швеции , получил должность канцлера королевства. Добивался установления гегемонии Швеции на Балтийском море. Заключил Кнередский мир 1613 с Данией и Столбовский мирный договор 1617 с Россией. Во время Тридцатилетней вой­ны 1618–1648 в его ведении находилось снабжение и комплектование шведской армии. В 1626 назначен генерал-­губернатором Пруссии , участвовал в переговорах, завершившихся подписанием Альтмаркского перемирия 1629 . В 1630–1640‑х фактически руководил всей шведской политикой в годы несовершеннолетия Кристины (см. Кристина Августа ) (до 1644) и провел ряд внутриполитических реформ. С 1633 глава протестантского антигабсбургского союза. Руководил мирными переговорами по заключению Брёмсебруского мира 1645 с Данией.

Лит .: История Швеции. М., 1974; Lindquist H. När Sverige blev stormakt // Historien om Sverige. Stockholm, 1996; Мелин Я., Юханссон А. В., Хеденборг С. История Швеции / Пер. со швед. М., 2002; Wattenberg G. Axel Oxenstierna: makten och klokskapen. Stockholm, 2018. В. В. Рогинский.