ЛОБОДА ГРИГОРИЙ
ЛОБОДА ГРИГОРИЙ - запорожский гетман, один из руководителей казацкого восстания 1594-1597 годов.
Осенью 1594 года во главе отряда запорожских казаков (около 12 тысяч человек) вместе с С. Наливайко, с разрешения польского короля Сигизмунда III, предпринял поход в Дунайские княжества против турок. В конце 1594 года по приказу польских властей казацкое войско вернулось в Подолию. Не получив стации (налог на содержание расквартированных войск в виде продовольствия и фуража), запорожцы восстали. Восстание поддержали мещане города Брацлав (ныне посёлок в Винницкой области, Украина). Расположившись в городе Бар (ныне в Винницкой области, Украина), казаки самовольно собирали стации с польской шляхты в Подолии.
В начале 1595 года, по просьбе польских властей, запорожцы под руководством Лободы направились в Молдавское княжество для отражения нападения крымских татар. Поскольку к моменту прихода казацкого войска татары были уже разбиты силами молдавского воеводы, местное население отказалось содержать казаков, что вылилось в вооруженное столкновения. Под угрозой нападения польской армии коронного гетмана Я. Замойского, стоявшей на реке Прут, войско Лободы оставило Молдову и, совершив рейд в Полесье и Приднепровье, вернулось в Запорожскую Сечь. В середине 1595 года, не получив полномочий от польских властей, Лобода с отрядом запорожских казаков (3 тысячи человек) выступил на Киевщину собирать стации на войско.
Из-за снисходительного отношения к польско-литовской шляхте, раздражавшего большинство запорожцев, Лобода в марте 1596 года под Белой Церковью лишён гетманства, а вместо него избран полковник М. Шаула. Для подавления восстания Сигизмунд III направил армию под командованием польного гетмана C. Жолкевского, которая в конце марта нанесла поражение казакам. В сражении Шаул был ранен, и Лобода снова избрали гетманом. Запорожцы отступили к Киеву, затем переправились через Днепр, где их блокировало польск. войско в укреплённом лагере. Видя незавидное положение казацкого войска, Лобода начал мирные переговоры с поляками, но, обвинённый в измене, был убит казаками.