ЛОБОДА ГРИГОРИЙ

ЛОБОДА ГРИГОРИЙ - за­по­рож­ский гет­ман, один из ру­ко­во­ди­те­лей ка­зац­ко­го вос­ста­ния 1594-1597 годов.

Осе­нью 1594 года во гла­ве от­ря­да за­по­рож­ских ка­за­ков (около 12 тысяч человек) вме­сте с С. На­ли­вай­ко, с раз­ре­ше­ния польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III, пред­при­нял по­ход в Ду­най­ские кня­же­ст­ва про­тив ту­рок. В конце 1594 года по при­ка­зу польских вла­стей ка­зац­кое вой­ско вер­ну­лось в По­до­лию. Не по­лу­чив ста­ции (на­лог на со­дер­жа­ние рас­квар­ти­ро­ван­ных войск в ви­де про­до­воль­ст­вия и фу­ра­жа), за­по­рож­цы вос­ста­ли. Вос­ста­ние под­дер­жа­ли ме­ща­не города Брац­лав (ны­не по­сё­лок в Вин­ниц­кой области, Ук­раи­на). Рас­по­ло­жив­шись в городе Бар (ны­не в Вин­ниц­кой области, Ук­раи­на), ка­за­ки са­мо­воль­но со­би­ра­ли ста­ции с польской шлях­ты в По­до­лии.

В начале 1595 года, по прось­бе польских вла­стей, за­по­рож­цы под руководством Лободы на­пра­ви­лись в Молдавское княжество для от­ра­же­ния на­па­де­ния крым­ских та­тар. По­сколь­ку к мо­мен­ту при­хо­да ка­зац­ко­го вой­ска та­та­ры бы­ли уже раз­би­ты си­ла­ми молдавского вое­во­ды, ме­ст­ное на­се­ле­ние от­ка­за­лось со­дер­жать ка­за­ков, что вы­ли­лось в воо­руженное столк­но­ве­ния. Под уг­ро­зой на­па­де­ния польской ар­мии ко­рон­но­го гет­ма­на Я. За­мой­ско­го, сто­яв­шей на реке Прут, вой­ско Лободы ос­та­ви­ло Мол­до­ву и, со­вер­шив рейд в По­ле­сье и Прид­не­про­вье, вер­ну­лось в За­по­рож­скую Сечь. В середине 1595 года, не по­лу­чив пол­но­мо­чий от польских вла­стей, Лобода с от­ря­дом за­по­рож­ских ка­за­ков (3 тысячи человек) вы­сту­пил на Ки­ев­щи­ну со­би­рать ста­ции на вой­ско.

Из-за снис­хо­ди­тель­но­го от­но­ше­ния к поль­ско-ли­товской шлях­те, раз­дра­жав­ше­го боль­шин­ст­во за­по­рож­цев, Лобода в мар­те 1596 года под Бе­лой Цер­ко­вью ли­шён гет­ман­ст­ва, а вме­сто не­го из­бран полковник М. Шау­ла. Для по­дав­ле­ния вос­ста­ния Си­гиз­мунд III на­пра­вил ар­мию под ко­ман­до­ва­ни­ем поль­но­го гет­ма­на C. Жол­кев­ско­го, ко­то­рая в кон­це мар­та на­нес­ла по­ра­же­ние ка­за­кам. В сра­же­нии Ша­ул был ра­нен, и Лобода сно­ва из­бра­ли гет­ма­ном. За­по­рож­цы от­сту­пи­ли к Кие­ву, за­тем пе­ре­пра­ви­лись че­рез Днепр, где их бло­ки­ро­ва­ло польск. вой­ско в ук­ре­п­лён­ном ла­ге­ре. Ви­дя не­за­вид­ное по­ло­же­ние ка­зац­ко­го вой­ска, Лобода на­чал мир­ные пе­ре­го­во­ры с по­ля­ка­ми, но, об­ви­нён­ный в из­ме­не, был убит ка­за­ка­ми.