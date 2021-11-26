КУНЦЕВИЧ ИОСАФАТ
КУНЦЕВИЧ ИОСАФАТ - униатский церковно-политический деятель, архиепископ Полоцкий.
Родился в православной семье. В 1596 году отдан в Вильно в обучение купцу, однако интереса к торговле не проявил. Его жизненный путь определило знакомство с профессиональной гречеческой коллегии при виленском Свято-Троицком мон. (принявшем в это время Брестскую унию 1596 года) иезуитом Петром Аркудием и преподавателями виленской Академии (ныне Вильнюсский университет). Перейдя в униатство, в 1604 году стал послушником в Свято-Троицком монастыре, вскоре был пострижен в монахи с именем Иосафат. Изучал святоотеческое наследие и православную литургику, собственноручно переписал «Предание» и «Устав» прп. Нила Сорского, практиковал Иисусову молитву, подвизался в аскетических подвигах (носил власяницу и вериги, спал на голом полу). Один из наиболее активных пропагандистов унии, за что православные прозвали его «душехватом». В 1609 году рукоположен в священники. Вёл беседы об унии с Мелетием Смотрицким. В этот период Кунцевичем написаны сочинения «О крещении святого Владимира», «О фальсификации славянских книг врагами митрополита», «О монахах и их обетах», «О старшинстве святого Петра» и другие. Настоятель Жировицкого монастыря (после передачи его униатам) и Бытенского монастыря, с 1614 года в сане архимандрита настоятель виленского Свято- Троицкого монастыря.
В 1617 году Кунцевич рукоположен в епископы, стал епископом-коадъютором Полоцкой епархии, с 1618 года - правящим архиепископом. При поддержке властей Речи Посполитой возглавил в своей епархии гонения на православных. Деятельность Кунцевича вызывала протесты населения. В 1618 году жители Могилёва, заперев ворота, не допустили его в город; Кунцевич подал на горожан в королевский суд и выиграл дело. Кунцевич составил катехизис на основе катехизиса иезуита Ледесмы, а также правила для священников, отстроил полоцкий кафедральный собор Святой Софии, ввёл практику ежегодных епархиальных синодов, лично осуществлял визитацию епархии.
Попытки Кунцевича насадить унию насильственными методами вызвали массовый протест среди православного населения белорусских земель. Конфликты между сторонниками и противниками унии происходили во всех крупных городах Полоцкой епархии. При посещении Витебска в целях насильственного обращения населения в унию Кунцевич погиб (зарублен топором); его тело брошено в Западную Двину. Погребён в Витебске, позднее его тело перенесено в Полоцк.
В 1867 году Римско-католической церковью причислен к лику святых, став первым святым Греко-католической церкви, официально канонизированным Римом. Однако его культ широко не распространился. В 1923 году папа Римский Пий XI провозгласил Кунцевича небесным покровителем соединения церквей, папа Иоанн Павел II назвал его «апостолом единения». День памяти по календарю Римско-католической церкви - 12 ноября.