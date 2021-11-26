КУНЦЕВИЧ ИОСАФАТ

КУНЦЕВИЧ ИОСАФАТ - уни­ат­ский цер­ков­но-по­ли­тический дея­тель, ар­хи­епископ По­лоц­кий.

Ро­дил­ся в пра­во­слав­ной се­мье. В 1596 году от­дан в Виль­но в обу­че­ние куп­цу, од­на­ко ин­те­ре­са к тор­гов­ле не про­явил. Его жиз­нен­ный путь оп­ре­де­ли­ло зна­ком­ст­во с профессиональной гречеческой кол­ле­гии при ви­лен­ском Свя­то-Тро­иц­ком мон. (при­няв­шем в это вре­мя Бре­ст­скую унию 1596 года) ие­зуи­том Пет­ром Ар­ку­ди­ем и пре­по­да­ва­те­ля­ми ви­лен­ской Ака­де­мии (ны­не Виль­нюс­ский уни­вер­си­тет). Пе­рей­дя в уни­ат­ст­во, в 1604 году стал по­слуш­ни­ком в Свя­то-Тро­иц­ком монастыре, вско­ре был по­стри­жен в мо­на­хи с име­нем Ио­са­фат. Изу­чал свя­то­оте­че­ское на­сле­дие и пра­во­слав­ную ли­тур­ги­ку, соб­ст­вен­но­руч­но пе­ре­пи­сал «Пре­да­ние» и «Ус­тав» прп. Ни­ла Сор­ско­го , прак­ти­ко­вал Ии­су­со­ву мо­лит­ву, под­ви­зал­ся в ас­ке­тических под­ви­гах (но­сил вла­ся­ни­цу и ве­ри­ги, спал на го­лом по­лу). Один из наи­бо­лее ак­тив­ных про­паган­ди­стов унии, за что пра­во­слав­ные про­зва­ли его «ду­ше­хва­том». В 1609 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. Вёл бе­се­ды об унии с Ме­ле­ти­ем Смот­риц­ким. В этот пе­ри­од Кунцевичем на­пи­са­ны со­чи­не­ния «О кре­ще­нии святого Вла­ди­ми­ра», «О фаль­си­фи­ка­ции сла­вян­ских книг вра­га­ми ми­тро­по­ли­та», «О мо­на­хах и их обе­тах», «О стар­шин­ст­ве святого Пет­ра» и другие. На­стоя­тель Жи­ро­виц­ко­го мо­на­сты­ря (по­сле пе­ре­да­чи его униа­там) и Бы­тен­ско­го монастыря, с 1614 года в са­не ар­хи­ман­д­ри­та на­стоя­тель ви­лен­ско­го Свя­то- Тро­иц­ко­го монастыря.

В 1617 году Кунцевич ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы, стал епи­ско­пом-ко­адъ­ю­то­ром По­лоц­кой епар­хии, с 1618 года - пра­вя­щим ар­хи­епи­ско­пом. При под­держ­ке вла­стей Ре­чи По­спо­ли­той воз­гла­вил в сво­ей епар­хии го­не­ния на пра­во­слав­ных. Дея­тель­ность Кунцевича вы­зы­ва­ла про­тес­ты на­се­ле­ния. В 1618 году жи­те­ли Мо­ги­лё­ва, за­пе­рев во­ро­та, не до­пус­ти­ли его в го­род; Кунцевич по­дал на го­ро­жан в ко­ро­лев­ский суд и вы­иг­рал де­ло. Кунцевич со­ста­вил ка­те­хи­зис на ос­нове ка­те­хи­зи­са ие­зуи­та Ле­дес­мы, а так­же пра­ви­ла для свя­щен­ни­ков, от­стро­ил по­лоц­кий ка­фед­раль­ный со­бор Святой Со­фии, ввёл прак­ти­ку еже­год­ных епар­хи­аль­ных си­но­дов, лич­но осу­ще­ст­в­лял ви­зи­та­цию епар­хии.

По­пыт­ки Кунцевича на­са­дить унию на­силь­ствен­ны­ми ме­то­да­ми выз­ва­ли мас­со­вый про­тест сре­ди пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния бе­ло­русских зе­мель. Кон­флик­ты ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми и про­тив­ни­ка­ми унии про­ис­хо­ди­ли во всех круп­ных го­ро­дах По­лоц­кой епар­хии. При по­се­ще­нии Ви­теб­ска в це­лях на­силь­ст­вен­но­го об­ра­ще­ния на­се­ле­ния в унию Кунцевич по­гиб (за­руб­лен то­по­ром); его те­ло бро­ше­но в Западную Дви­ну. По­гре­бён в Ви­теб­ске, позд­нее его те­ло пе­ре­не­се­но в По­лоцк.

В 1867 году Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью при­чис­лен к ли­ку свя­тых, став пер­вым свя­тым Гре­ко-ка­то­лической церк­ви, офи­ци­аль­но ка­но­ни­зи­ро­ван­ным Ри­мом. Од­на­ко его культ ши­ро­ко не рас­про­стра­нил­ся. В 1923 году па­па Рим­ский Пий XI про­воз­гла­сил Кунцевича не­бес­ным по­кро­ви­те­лем со­еди­не­ния церк­вей, па­па Ио­анн Па­вел II на­звал его «апо­сто­лом еди­не­ния». День па­мя­ти по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 12 но­яб­ря.