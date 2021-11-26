КОНВОКАЦИОННЫЙ СЕЙМ

Конвокационный сейм (от лат. convocatio — «созыв») — сейм шляхты в Речи Посполитой , созываемый во время «бескоролевья» примасом Польши (архиепископом Гнезненским).

На К. с. определились кандидаты, время и место выборов будущего короля, каждый член К. с. мог выставить на эту должность свою кандидатуру. К. с. формулировал pacta conventa (лат. «всеобщее согласие»; тип избирательной капитуляции, заключаемый между польской шляхтой, Великим княжеством Литовским и избранным монархом перед его вступлением на престол), накладывающую определенные обязательства на будущего короля, и устанавливал правила будущего элекционного сейма. К. с. имел право большинством голосов принимать конституцию. Как правило, К. с. длился около двух недель и проходил в Варшаве. Первый К. с. был созван в 1573 после смерти Сигизмунда II Августа , последний — в 1764 после избрания С. А. Понятовского. К. с. 1764 провел обширные реформы политического строя Речи Посполитой. Маршалом (председателем) сейма был глава патриотической партии А. К. Чарторыйский , пользовавшийся поддержкой России. В знак протеста против сильного российского давления многие депутаты покинули заседание, однако в итоге сейм принял решения голосами 80 депутатов (из 300) и 7 сенаторов (из 136).

Лит.: Кареев Н. И. Исторический очерк Польского Сейма. М., 1888; Stanek W. Konfederacje a ewolucja mechanizmów walki politycznej w Rzeczypospolitej XVIII wieku. Olsztyn, 1996; Jędruch J. Constitutions, Elections, and Legislatures of Poland, 1493—1977: A Guide to Their History. Washington (D.C.), 1998.