Акты, относящиеся к истории Западной России. Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика
Акты, относящиеся к истории Западной России
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Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 1(6). Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика, 1494–1506 гг. Шестая книга записей Литовской метрики / сост., коммент., вспом. указ. : М.Е. Бычкова (отв. сост.), О.И. Хоруженко, А.В. Виноградов; отв. ред. тома С.М. Каштанов; Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории. — М.; СПб. : Нестор-История, 2012. — 664 с.
Российская академия наук
Институт российской истории
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ РОССИИ
ТОМ 1(6)
Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика 1494-1506 гг.
Шестая книга записей Литовской метрики
Публикуется шестая книга записей Литовской метрики (РГАДА. Ф. 389. Ед. хр. 6) — копийный сборник документов великого князя литовского и короля польского Александра Ягеллончика (1461–1506). В составе сборника грамоты, выданные представителям служилого сословия и городам, посольские, судебные, распорядительные и делопроизводственные документы.
Для историков, источниковедов, археографов.
Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика 1494–1506 гг. (Шестая книга записей Литовской метрики)
Указатель географических и этнических названий
Обложка: фото обложки книги «Акты, относящиеся к истории Западной России. Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика». 2012.
Источник: https://iriran.ru