Акты, относящиеся к истории Западной России. Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика Акты, относящиеся к истории Западной России На чтение: 1 минута

Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 1(6). Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика, 1494–1506 гг. Шестая книга записей Литовской метрики / сост., коммент., вспом. указ. : М.Е. Бычкова (отв. сост.), О.И. Хоруженко, А.В. Виноградов; отв. ред. тома С.М. Каштанов; Рос. Акад. наук, Ин-т рос. истории. — М.; СПб. : Нестор-История, 2012. — 664 с.

Российская академия наук

Институт российской истории

АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ РОССИИ

ТОМ 1(6)

Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика 1494-1506 гг.

Шестая книга записей Литовской метрики

Публикуется шестая книга записей Литовской метрики (РГАДА. Ф. 389. Ед. хр. 6) — копийный сборник документов великого князя литовского и короля польского Александра Ягеллончика (1461–1506). В составе сборника грамоты, выданные представителям служилого сословия и городам, посольские, судебные, распорядительные и делопроизводственные документы.

Для историков, источниковедов, археографов.

Предисловие

Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика 1494–1506 гг. (Шестая книга записей Литовской метрики)

Кустоды и репликанты

Список сокращений

Комментарии

Хронологический перечень

Указатель географических и этнических названий

Указатель личных имен

Обложка: фото обложки книги «Акты, относящиеся к истории Западной России. Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика». 2012.

Источник: https://iriran.ru