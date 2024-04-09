Как изменилась структура промышленности при переходе от феодализма к капитализму?

Ремесленные цеха уничтожили все мануфактуры, сохранив традиционное производство.

Мануфактуры стали производить больше товаров, чем ремесленные цеха, а позже появились фабрики с применением машин.

Промышленность исчезла, и все вернулись к натуральному хозяйству из-за наплыва дешёвых колониальных товаров.