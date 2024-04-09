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18.06.2026
Сельский и городской мир в эпоху зарождения капитализма
Как изменилась структура промышленности при переходе от феодализма к капитализму?
Ремесленные цеха уничтожили все мануфактуры, сохранив традиционное производство.
Мануфактуры стали производить больше товаров, чем ремесленные цеха, а позже появились фабрики с применением машин.
Промышленность исчезла, и все вернулись к натуральному хозяйству из-за наплыва дешёвых колониальных товаров.
Производство товаров не изменилось, люди по-прежнему всё делали вручную надомниками в рамках деревенской общины.
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