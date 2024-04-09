7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЭКОНОМИКА И КАПИТАЛИЗМ XV-XVIII ВВ. (Том 2)

Бродель Ф.

Фундаментальный трехтомный труд Фернана Броделя представляет собой всестороннее исследование экономической жизни человечества в переломную для его судеб эпоху становления капиталистических отношений. специалистам в области истории и экономики, но и самому широкому кругу читателей. 2 том, "Игры обмена" - это сложный мир экономических коммуникаций. Фернан Бродель исследует различные уровни коммерческой деятельности - труд разносчиков, торговлю на дальние расстояния, работу международных бирж и кредитных учреждений. Он прослеживает, как их сложное взаимодействие влияло на общество, социальную иерархию и целые цивилизации. Одна из главных задач Броделя - сопоставление рыночной экономики и капитализма, определение точек их соприкосновения, степени независимости и характера противоборства.