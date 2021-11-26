МАНУФАКТУРА
МАНУФАКТУРА - предприятие, основанное на разделении труда и ремесленной технике; стадия развития промышленного производства, предшествовавшая использованию паровых машин.
Пришла на смену ремесленному производству цехов, длительный период сосуществовала с ним.
Формировалась путём: 1) объединения производителей различных специальностей, совместным трудом которых изготавливался продукт в окончательном виде; 2) объединения производителей одной специальности, изготавливавших полуфабрикат.
Имела 3 формы: рассеянная (объединяла ремесленников, продолжавших трудиться в домашних мастерских); централизованная (объединяла производителей в одной мастерской); смешанная (сочетала исполнение отдельных операций в централизованной мастерской с работой на дому).
Способствовала углублению общественного разделения труда и, как следствие, увеличению его производительности, усовершенствованию используемых в трудовом процессе инструментов, сделала возможным широкое использование вспомогательных механизмов, энергии воды и тому подобного. Тем самым создала предпосылки для происшедшего в результате промышленной революции перехода от мануфактуры к крупному промышленному производству, основанному на использовании паровых машин.
В странах Западной Европы появилась в середине XVI века в условиях первоначального накопления капитала, возникновения массового спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке на отдельные виды продукции и обусловленного этим развития серийного производства при усилении специализации мелких товаропроизводителей и возрастании их зависимости от владельцев капитала. Возникновение мануфактуры стимулировалось также усложнением (с технической и прочих точек зрения) товаров, которые уже не могли быть произведены отдельным ремесленником либо с помощью простых ручных инструментов. С появлением мануфактурного производства связано начало формирования буржуазии, как правило, из среды торговцев, чиновников или дворянства (использовала собственный, заёмный либо полученный от государства капитал, объединяла разрозненных производителей, снабжала их сырьём и орудиями производства, реализовывала на рынке создаваемую ими продукцию), а также рабочего класса (в результате лишения непосредственных производителей, работавших в собственных мастерских, возможности самостоятельно выходить на рынок, найма на работу разорившихся ремесленников и крестьян, а также нередко прикрепления к производству крепостных).
Ведущую роль в промышленном производстве мануфактура играла в XVII - начале XIX веках. Наиболее крупные мануфактуры (часто казённые, придворные) действовали в судостроении, железо- и медеплавильном производстве, металлообработке (изготовление пушек, ружей, других видов оружия), солеварении, производстве пороха, тканей, стекла, бумаги, сахара, табака, фарфора, кружева, гобеленов, предметов роскоши, книгопечатании. Принято считать, что в классической форме процесс развития мануфактуры протекал в Великобритании, где широкое распространение получили все три её формы. В виде исключения предприятия мануфактурного типа существуют поныне в сфере производства дорогих изделий, например французская фирма «Hermes», которая по-прежнему, применяя разделение труда и работу на дому, изготавливает вручную шёлковые платки и прочее.
В России наибольшее распространение мануфактура получила в металлургии, металлообработке, пороховом, текстильном, бумажном, кожевенном, стекольном и других производствах. Первые мануфактуры, как и в странах Западной Европы, появились в XVI веке - казённые Пушечный и Монетный дворы, Кадашевская хамовная слобода в Москве. По характеру собственника мануфактуры были как казёнными (возникшие в XVII веке Бархатный двор и новый Хамовный двор в Москве; Тульская оружейная слобода - пример рассеянной мануфактуры), так и частновладельческими - купеческими, а также мануфактурами, возникшими первоначально как часть вотчинного хозяйства, но позднее в некоторых случаях вышедшими на рынок (например, предприятия бояр Б.И. Морозова, И.Д. Милославского). Многие ранние частновладельческие мануфактуры учреждались или существовали определённое время при значительной поддержке государства: металлургические Городищенские заводы, Каширские заводы, стекольный Духанинский завод Коетов, шёлковый и бархатный московский завод З. Паульса (Павлова) и другие. Мнения историков в оценке причин появления и природы ранних мануфактур расходятся; в XVII веке, по разным оценкам, действовало от 30 до 65 мануфактур.
Развитие мануфактуры (существовали во всех 3 формах) резко ускорилось при Петре I, с его политикой некоторые авторы связывают вступление российской промышленности в особый мануфактурный период. К середине 1720-х годов число мануфактур превысило 200 (около половины из них - казённые), они форсированно создавались в отраслях, обслуживавших преимущественно потребности армии и государственного хозяйства. Мануфактуры действовали в условиях развития крепостного права, в связи с чем вольнонаёмный труд на них, первоначально довольно распространённый, со временем стал играть всё меньшую роль, уступая принудительному труду, чему способствовал указ Петра I от 18(29) января 1721 года, разрешивший заводовладельцам любых сословий приобретать крепостных крестьян при условии их прикрепления именно к заводам. Особое место занимали мануфактуры, на которых использовался труд работников, состоявших при них на так называемом посессионном праве, определённым образом ограничивавшем возможность распоряжаться ими.
Новое ускорение в развитии мануфактуры отмечено в 1760-1780-х годах. Этому способствовали наметившаяся в политике государства тенденция отхода от поддержки промышленных монополий (в 1769 году право заводить ткацкие станы для изготовления товаров, аналогичных импортным, предоставлено всем желающим, в 1779 году это право распространено на всех предпринимателей, независимо от вида производимой ими продукции), реформирование гильдейской системы в соответствии с Манифестом императрицы Екатерины II от 17(28) марта 1775 года, поощрение участия крестьянства в промышленной деятельности и прочее. Особенно успешно развивалась текстильная промышленность, гибко приспосабливавшаяся к изменениям экономической ситуации. Например, в Серпухове в 1780-х годах было 14 производивших полотно предприятий с 970 ткацкими станами на них, в Костроме - 13 полотняных фабрик с более чем 2100 станами. Некоторые из этих мануфактур носили смешанный характер: имели «филиалы» в сельских поселениях.
С конце XVIII - начале XIX веков в мануфактурном производстве нарастали кризисные явления; в XIX веке в состояние всё более глубокого упадка приходила посессионная мануфактура (её постепенная отмена началась благодаря законодательным мерам, принятым в 1824 и 1835 годы; в обрабатывающей промышленности из 150 посессий в 1835 году к 1861 году осталось 44). В пореформенную эпоху мануфактура постепенно уступала место фабрике. Наиболее интенсивно этот процесс шёл в крупных городах, из отраслей - в текстильной промышленности. Дольше всего мануфактура продолжала сохранять некоторое значение в своей рассеянной форме - в качестве придатка к фабрике.
Дополнительная литература:
Крепостная мануфактура в России. Сб. документов. М.; Л., 1930-1934. Ч. 1-5;
Павленко Н.И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в.: Промышленная политика и управление. М., 1953;
Заозерская Е.И. Развитие легкой промышленности в Москве в первой четверти XVIII в. М., 1953;
Hirzel St. Kunsthandwerk und Manufaktur in Deutschland seit 1945. B., 1953;
Klima A. Manufakt ́urni obdobi v ̌Cech ́ach. Praha, 1955;
Полянский Ф.Я. Экономический строй мануфактуры в России XVIII в. М., 1956;
Forberger R. Die Manufaktur in Sachsen vom Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. B., 1958;
Spiesz A. Manufaktúrne obdobie na Slovensku. 1725-1825. Brat., 1961; idem. Die Manufaktur im östlichen Europa. Köln, 1969;
The Cambridge economic history of Europe. Camb., 1966-1989. Vol. 1-8;
Kermann J. Die Manufakturen im Rheinland 1750-1830. Bonn, 1972;
Индова Е.И. О российских мануфактурах второй половины XVIII в. // Историческая география России XVII - начала XX в. М., 1975;
White L. Medieval technology and social change. Oxf., 1975;
Кошман Л.В. Культура производства в России на текстильных мануфактурах // Вестник Московского государственного университета. Сер. История. 1995. № 6;
Straubel R. Kaufleute und Manufakturunternehmer. M ̈unch., 1995;
Ковальчук А.В. Мануфактурная промышленность Москвы во второй половине XVIII в.: Текстильное производство. М., 1999.