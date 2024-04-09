7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Реформация. Краткая история

Хелен Пэриш

Когда в октябре 1517 года Мартин Лютер прикрепил свои 95 тезисов к двери церкви Всех Святых в Виттенберге, он потряс основы западного христианства. Под сомнение были поставлены все догмы, традиции и приоритеты… Идеи Лютера о реформировании религиозных доктрин и практик и последовавшие протесты против продажи индульгенций раскололи Церковь. Но Реформация в итоге вышла за пределы богословской сферы, приведя к тому, что изменения коснулись отношений между духовной и светской властью, восприятия сверхъестественного, толкования прошлого, понимания роли женщин в обществе и Церкви, а также клерикального взгляда на брак и секс. Опираясь на обширнейший пласт современной историографии, автор этой книги помещает протестантскую Реформацию в культурный, социальный и политический контексты, исследуя ее воздействие на смену тенденций в искусстве и архитектуре, на трансформацию представлений о власти и понимания силы Священного Писания и теологической традиции. Снабженная черно-белыми иллюстрациями, несколькими картами и временной шкалой, книга будет полезна студентам высших учебных заведений и их преподавателям, а также всем, кому интересна история Реформации и в целом развитие религиозных и общественно-политических движений в Европе раннего Нового времени.