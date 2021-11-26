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ВЕСТЕРОССКИЙ РИКСДАГ 1527 ГОДА (VESTERAS RIKSDAG)
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Риксдаг, проведенный 16-18 июня 1527 года в Вестероссе, ставший решающей вехой в шведской Реформации. На нем главой Церкви Швеции был провозглашен король Густав Ваза, имущество монастырей было конфисковано в пользу короны. Делами Церкви стали управлять светские лица, назначенные королем. Решение о созыве парламента было вызвано беспорядками в Даларне (историческая провинция в средней Швеции).
На ригсдаге присутствовало 20 членов Тайного совета, включая епископов, главы Уппсалы и Векшё, 129 представителей знати, 34 представителя бюргерского сословия, 14 шахтеров и более 100 фермеров, не было ни одного представителя Финляндии.
Иллюстрации:
Якоб Блинк. Портрет Густава Ваза. (1542).
Автор статьи: Перепечкин К. В.
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