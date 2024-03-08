СИКСТ V

Сикст V ( лат . Sixtus V; Феличе Перетти да Монтальто, ит. Felice Peretti da Montalto) (13.12.1521, Гроттамаре — 27.08.1590, Рим) — папа Римский (с 24 апреля 1585). Отец Феличе Перетти был крестьянином, и в детстве будущий папа пас свиней. В возрасте 15 лет он принес монашеские обеты во францисканском монастыре Монтальто, в 1548 получил титул магистра теологии, был настоятелем ряда монастырей, проповедником. Его проповеди в Риме в 1552 произвели впечатление, и Феличе Перетти был назначен на пост инквизитора Венеции (1557), но через 3 года был отозван, власти республики обвиняли его в чрезмерной суровости. В 1570 Пий V дал ему кардинальский титул Сан-Симеоне, затем Сан-Джироламо-дельи-Скьявони. После смерти Григория XIII Феличе Перетти был избран папой и сразу приступил к наведению порядка в Риме, где в это время процветала преступность.

Были приведены в порядок расстроенные финансы с помощью основания банковских учреждений и введения налогов, осуществлены церковные реформы: численность коллегии кардиналов ограничена 70 членами, учреждены новые конгрегации. В Риме развернулось грандиозное строительство, затронувшее главнейшие храмы (собор Св. Петра (Сан-Пьетро), Латеранскую базилику (Сан-Джованни-ин-Латерано), базилику Санта-Мария-Маджоре) и дворцы. Началось осушение Понтийских болот в целях борьбы с малярией и использования этих земель. Архитектором Д. Фонтаной были проложены 5 улиц, расходящихся от собора Санта-Мария-Маджоре в сторону 4 холмов Рима, квартал Борго присоединен к городу, восстановлен акведук Александра Севера, питавший 27 фонтанов. 25-метровый гранитный обелиск весом более 300 т под руководством Фонтаны был установлен на площади Св. Петра, что стало техническим достижением для того времени. С. V построил здание Ватиканской библиотеки и типографии, где в 1588–1590 были переизданы греческий и латинский тексты Библии. Папа вынашивал грандиозные планы крестового похода и завоевания Египта. В Европе он старался поддерживать равновесие между своим главным католическим союзником, Испанией, и Францией, где бушевали Религиозные вой­ны . Когда папа стал склоняться к возоб­новлению отношений с Генрихом Наваррским (см. Генрих IV Бурбон ), при условии возвращения того в католицизм, отношения с Испанией дошли почти до открытого разрыва.

С. V был высокообразованным человеком и церковным писателем, но его покровительство культуре и искусству, в отличие от пап эпохи Возрождения , имевших в виду превознесение своего светского могущества, было направлено на возвеличение Католической церкви. Правление С. V ознаменовано блестящим взлетом искусства барокко, которое должно было пропагандировать своими средствами дух Контрреформации . Он был одним из самых выдающихся пап эпохи Контрреформации, и его усилия, нацеленные на поддержание духовного авторитета Рима в католическом мире, во многом оказались успешными.

Лит .: Lorentz J. Sixtus V und seine Zeit. Mainz, 1852; Dumesnil J. Histoire de Sixte-Quint. Paris, 1869; Hübner J. A. Sixte-Quint. Paris, 1870; Persone L. M . Sisto Quinto. Il genio della potenza. Firenze, 1935; De Feo I. Sisto V. Un grande papa tra Rinascimento e Barocco. Milano, 1987; Giordano S. Sisto V // Enciclopedia dei papi. Vol. 3. Roma, 2000. P. 202–222. М. А. Юсим .