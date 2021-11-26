РЕКЮЗАНТ (англ. Recusant)

Католик, отказавшийся выражать внешнюю лояльность Церкви Англии и признавать ее главой английского монарха. История появления этого понятия уходит своими корнями в 1530-е гг., в правление Генриха VIII (1509-1547) . Реформация, им проведенная, а затем более детально проработанная в доктринальном и организационном смыслах при Эдуарде VI (1547-1553) и Елизавете I (1558-1603), оставляла, тем не менее, большое количество унаследованных от католичества элементов.

Когда на престол взошла Елизвета, как католики, так и протестанты, могли надеяться на некоторые шаги в их сторону. Весьма ловко лавируя между политическими крайностями королева разочаровала некоторых, как в том, так и другом лагере. Католики которые надеялись если не на реставрацию своей религии, то хотя бы на некий status quo. В определенном смысле Елизавета оставила за ними право религиозной свободы, которое однако должно было сопровождаться внешним проявлением лояльности короне и Церкви Англии, главой которой являлась она. Тех кто был не готов подчиниться в требуемой от них мере ждали определенные неудобства.

Акт о Единообразии 1559 г. не позволял священникам уклонятся от службы в соответствии с протестантской "Книгой Общих Молитв". Часть прихожан-католиков отказалась принимать неприятную для себя религию и начала отказываться (лат. recusare) от посещения церквей, где обряды велись по протестантскому образцу. Священникам предписывлось вести списки тех, кто не приходит к причастию. В свою очередь папский престол говорил о том, что это единственно-возможная правильная модель поведения.

Не стоит отождествлять рекюзантов и все католическое сообщество, они лишь его часть. Под давлением обстоятельств многие католики принимали для себя грех посещения протестантских церквей, с целью соблюдения внешней лояльности короне.

В 1563 г. вышел, который отказывал тем кто не принес присяге королеве (естественно с пунктом о ее супрематии) в занятии ряда должностей: шерифов , мировых судей, преподавателей, членов Парламента. Двукратный отказ от присяги означал государственную измену.

Положение ктоликов-рекюзантов значительно ухудшилось в 1580-х гг., когда на каждого из них падало подозрение в нелояльности короне, которая на тот момент вела войну с католической Испанией. Вершиной антикатолической истерии в Англии стало время последовавшее сразу за Пороховым Заговором 1605 г., когда группа католиков-экстремистов попыталась взорвать Якова I (1603-1625) и собранный им Парламент.

Иллюстрация:

Префект английской миссии ордена иезуитов Роберт Парсонс.

Автор статьи: Боварь В. В.