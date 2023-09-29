Реформа́ция

Реформа́ция — движение за церковную реформу в XVI в., привело к выделению из Католической церкви ряда противостоящих ей и конкурирующих между собой конфессиональных движений. Считается, что Р. была укоренена в средневековом движении за реформу церкви, которое потерпело неудачу и не устранило недовольство многочисленными аспектами церковного учения и управления. Это недовольство нашло выражение в трудах мыслителей-­гуманистов, таких как Эразм Роттердамский , Иоганн Рейхлин и Якоб Фабер (см. Лефевр д’Этапль ). Благодаря постоянной критике злоупотреблений в церкви, а также обращению к текстологическому анализу значимых для церковной традиции книг, в том числе Писания, они сыграли важную роль в создании интеллектуальной атмо­сферы и условий, в которых протест против папства и практик, с ним ассоциировавшихся, мог найти благодатную почву (см. Ренессансный гуманизм ).

Протест Мартина Лютера против индульгенций в 1517 быстро распространился по всей Германии, в основном при помощи книгопечатания . Критика отдельных проблем в трудах Лютера развилась в систематическое обличение папства и католической ортодоксии (учений о сверхдолжных заслугах, жертвенном характере мессы, транссубстанциации, семи таинствах и др.). Критика католической ортопраксии получила практическое выражение в литургической реформе: в 1523 и 1526 Лютер составил латинское и немецкое чинопоследования евхаристической литургии, которые (особенно латинское) сохраняли многие базовые структурные элементы римской мессы, но содержали и заметные изменения. Католические власти отреагировали на Р. нерешительно под влиянием политических соображений, диктовавших осторожность в отношениях с немецкими князьями, многие из которых выступили в поддержку Лютера, и императором Карлом V Габсбургом, стремившимся к сохранению религиозного мира и единства в империи. Благодаря этому евангелическое движение быстро распространялось. К 1535 многие князья и вольные города Священной Римской империи поддержали Р. Их объединение (см. Шмалькальденская вой­на 1546–1548 ) в значительной степени обеспечило будущее евангелического движения в империи (см. Лютеранство ).

Интерес, вызванный трудами Лютера, способствовал распространению Р. за пределами Германии. В Швейцарии лидером движения стал Ульрих Цвингли , который в 1522–1525 ввел в Цюрихе радикально реформированную церковную политию. Подобно Лютеру, Цвингли составил собственные литургические чинопоследования; более консервативное латинское (1523) не оказало влияния на реформатскую традицию, в отличие от радикально переработанного и упрощенного немецкого (Aktion oder Brauch des Nachtmahls, 1525). Учение Цвингли, которое подчеркивало значимость общины и категорически отвергало католические литургические практики, распространилось в Швейцарии и Южн. Германии. Между евангелическим движением Лютера и реформатским движением Цвингли обозначились серьезные вероучительные разногласия, в том числе по поводу учения о Евхаристии. После смерти Цвингли руководство швейцарской Р. перешло к Жану Кальвину , который установил в Женеве жестко организованную теократическую политию. Реформатская теология Кальвина вобрала в себя ряд особенностей евангелического богословия Лютера и Филиппа Меланхтона , но во многом с ним расходилась (см. Кальвинизм ). В 1540 Кальвин подписал измененное Меланхтоном Аугсбургское вероисповедание , но оно было отвергнуто большинством последователей Лютера (Наумбургская конвенция 1561 подтвердила верность Аугсбургскому исповеданию 1530). Богословские споры последователей Лютера и Кальвина (например, диспут Теодора Беза и Якоба Андреа в Монбельяре в 1586) выявили всю глубину расхождений между обеими христианскими конфессиями.

Распространение реформатского движения после 1550 придало новый импульс Р., которая переживала спад в условиях все более решительных контрмер, предпринимавшихся папским престолом и императором. Во Франции первоначальный интерес к реформам, характерный для «кружка в Мо» епископа Гийома Брисонне и подобных групп, сменился продолжительными преследованиями, достигшими апогея с Варфоломеевской ночью (1572). Большинство ведущих французских реформатов отправилось в изгнание. Однако между 1555, когда была основана первая реформатская церковь в Париже, и 1562 во Франции возникло несколько тысяч кальвинистских общин. Темпы развития Р. во Франции дестабилизировали монархию и спровоцировали Религиозные вой­ны . Нантский эдикт 1598 гарантировал гугенотам статус привилегированного меньшинства.

Развитие реформатского движения в Нидерландах опиралось на наследие местной евангелической традиции. Хотя Нидерландская реформатская церковь была основана в изгнании (на синоде в Эмдене 1571), ее члены сыграли важную роль в Нидерландской революции XVI в. В 1622 реформатство стало государственной религией Соединенных провинций .

Реформатское движение добилось заметных успехов в Шотландии, где после английского вторжения 1560 Р. возобновилась в рамках движения за национальное самоопределение (1559–1561). Реформаторы под руководством Джона Нокса установили пресвитерианскую церковную политию благодаря законам, принятым шотландским парламентом в 1560.

В XVI в. значимые реформатские структуры были основаны в Центральной и Вост. Европе (Богемия, Польша, Венгрия), тогда как евангелическое движение за пределами Германии достигло прочного успеха только в Прибалтике и Скандинавии.

Р. в Англии не соответствовала ни евангелической, ни реформатской модели. Разрыв с папским престолом был инициирован Генрихом VIII Тюдором по политическим причинам, при этом католическое вероучение было в основном сохранено. После смерти Генриха VIII в 1547 и до реформационных преобразований при Елизавете I Тюдор Церковь Англии (см. Англиканская церковь ) прошла несколько этапов вероучительной и обрядовой эволюции. Серьезный отход от католического вероучения и литургии наметился под руководством архиепископа Томаса Кранмера . В первой редакции «Книги общей молитвы» (1549) сохранялись (по лютеранскому образцу) традиционные структура евхаристического богослужения и многие ритуальные действия, но вторая редакция (1559) продемонстрировала переход к реформатскому (скорее цвинглианскому) учению и обрядности. «Реставрация» католичества при Марии I Тюдор фактически была попыткой установить новое, реформированное, католичество, в котором была заметна преемственность с реформационной политикой предшественников королевы на английском престоле. Окончательная победа Р. в Англии относится к правлению Елизаветы I. Сложившаяся церковная структура была основана на уникальном синтезе предшествующих религиозных политик, получившем в историографии наименование «елизаветинского религиозного устроения» или «примирения».

В 1521 в Виттенберге произошел конфликт между Лютером и так называемыми цвиккаускими пророками, выступавшими против крещения младенцев. В 1525 обострились разногласия между Лютером и Томасом Мюнцером , испытавшим влияние цвиккауских пророков. Богословие пророков и Мюнцера вместе с движением швейцарских братьев, противостоявших Цвингли в Швейцарии, заложили основы анабаптистского движения. Не имея общепризнанного лидера или духовного центра, анабаптизм быстро распространился в разных странах Европы. Анабаптисты подвергались преследованиям как со стороны католиков, так и со стороны представителей других реформационных движений, особенно после поражения Мюнстерской коммуны . Однако анабаптизм продемонстрировал способность к выживанию, в том числе в Нидерландах под руководством Менно Симонса (1496–1561), последователи которого стали известны как меннониты — одна из первых ветвей движения «свободных церквей».

Лит. : Benedetto R., McKim D. Historical Dictionary of the Reformed Chu­rches. Lanham etc., 2010; Mullett M. Historical Dictionary of the Reformation and Counter-Reformation. Lanham etc., 2010; Bieritz K. H. Liturgik. Berlin, 2011; Фадеев И. А. Церковь Англии: проблема конфессиональной самоидентификации в исторической перспективе. М., 2015; Oxford History of Anglicanism. Vol. 1: Refor­mation and Identity, c. 1520–1662. Ox­ford, 2017. И. А. Фадеев .