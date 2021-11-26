ПАВЕЛ IV (лат. Paulus PP. IV)

Папа римский в 1555–1559 гг.

Павел IV, в миру — Джанпьетро Карафа родился в знатной неаполитанской семье в 1476 г. Благодаря своему дяде-кардиналу он быстро начал делать карьеру в церкви. Джанпьетро Карафа получил богословское образование, при Юлии II стал епископом, а Лев X отправил его легатов в Англию. В 1515–1522 гг. Карафа был нунцием при испанском дворе. В 1524 г. Джанпьетро Карафа стал одним из основателей ордена театинцев, созданного для обновления католического духовенства, понесшего большие потери в ходе Реформации . В 1536 г.

Джанпьтеро Карафа стал кардиналом и возглавил Священную канцелярию. Карафа был ярым противником любых нововведений в догматах, однако считал необходимым повысить моральные требования, предъявляемые к духовенству. Карафа уговорил Павла III создать при недавно появившемся ордене Иисуса Христа высший инквизиционный трибунал, который боролся бы с Реформацией. Карафа деятельно организовал папскую инквизицию, которая стала грозным орудием в руках апостольского престола. В 1555 г.

Джанпьетро Карафа был избран папой римским. В понтификат Павла IV в Риме были проведены меры по наведению порядка. Все монахи были возвращены в монастыри, из города выдворили шутов, проституток, бродячих музыкантов и всех, кто мог отвратить клириков от аскетичной жизни. Павел IV не поддержал Аугсбургского мира Карла IV с протестантскими князьями, выступал против Филиппа II Испанского, заключил союз с Францией, который, впрочем, вынужден был расторгнуть, когда к Риму подошли испанские войска. Павел IV был беспощаден и к своим протеже. Павел IV умер в 1559 г.

Иллюстрации:

Портрет Павла IV.