МЮНСТЕРСКАЯ КОММУНА Мюнстерская коммуна (нем. Taufer­reich von Munster) — теократический режим, установленный в Мюнстере в 1530-х радикально настроенными протестантами (анабаптистами) под руководством проповедника Бернхарда Ротмана.

Мюнстерская коммуна ( нем. Taufer­reich von Munster) — теократический режим, установленный в Мюнстере в 1530-х радикально настроенными протестантами (анабаптистами) под руководством проповедника Бернхарда Ротмана. К 1532 в Мюнстере при поддержке горожан восторжествовала Реформация, князь-епископ Франц фон Вальдек (1532—1553) был вынужден разрешить деятельность протестантских проповедников в приходских церквах. Ротман и другие мюнстерские пасторы не присоединились к Аугсбургскому исповеданию веры (см. Лютеранство ) и приняли анабаптистское учение Мельхиора Хофмана, которое включало запрет крестить детей (принимать крещение могли только взрослые в знак сознательного обращения к Богу и принятия Св. Духа) и убеждение в близости конца света. Конфликт с городским советом окончился победой проповедников, которых поддержало большинство горожан. В феврале 1534 с помощью стекавшихся в город голландских анабаптистов радикальные реформаторы победили на выборах в городской совет, их противники покинули город или были изгнаны за отказ повторно креститься. Началось преобразование Мюнстера в теократический «новый Иерусалим» — сообщество истинных верующих, оградившееся от других конфессий в ожидании возвращения Христа и начала его тысячелетнего царства на земле в соответствии с хилиастической интерпретацией Апокалипсиса Иоан­на Богослова. Правление «праведников» сопровождалось уничтожением церковного убранства и архивов, была провозглашена общность имущества по примеру первых христиан. На Пасху 1534 лидер М. к. Ян Маттис вышел из города для торжественной встречи Иисуса Христа, но был убит. Началась осада Мюнстера епископским войском. Вопреки первоначальным намерениям восставших новый предводитель Ян ван Лейден ввел принудительную полигамию, объявил себя эсхатологическим королем и разослал проповедников в соседние города. Несогласных ожидала смертная казнь. Солдаты епископа полностью окружили Мюнстер, среди горожан начался голод. В ночь на 25 июня 1535 город пал, М. к. была ликвидирована, начались репрессии против анабаптистов. Лидеры М. к. Ян ван Лейден, Бернд Книппердоллинг и Бернд Крехтинг были публично казнены, Ротман скорее всего бежал из города. После падения М. к. анабаптизм превратился в маргинальное движение и распался на ряд направлений. Мюнстер потерял многие права и привилегии; хотя их частично удалось вернуть в последующие десятилетия, отношения горожан с князем-епископом оставались напряженными. По условиям Вестфальского мира 1648 Мюнстер был признан католическим городом.

Лит. : Keller L. Geschichte der Wiedertaufer und ihres Reichs zu Munster: nebst ungedruckten Urkunden. Munster, 1880; Detmer H . Ungedruckte Quellen zur Geschichte der Wiedertaufer in Munster — Vor eyne gedechtnisse // Zeitschrift fur vaterlandische Geschichte und Altertumskunde. Bd. 51. 1893. S. 90—118; Kirchhoff K.-H. Die Belagerung und Eroberung Munsters 1534/35. Militarische Maßnahmen und politische Verhandlungen des Furstbischofs Franz von Waldeck // Westfalische Zeitschrift. Bd. 112. 1962. S. 77—170; Dulmen R., van. Das Tauferreich zu Munster: 1534–1535: Berichte und Dokumente. Munchen, 1974; Schilling H. Aufstandsbewegungen in der Stadtburgerlichen Gesellschaft des Alten Reiches. Die Vorgeschichte des Munsteraner Tauferreichs, 1525 bis 1534 // Der deutsche Bauernkrieg 1524—1526 / Hrsg. H.-U. Wehler. Gottingen, 1975. S. 193—238; Das Konigreich der Taufer / Hrsg. B. Romme. 2 Bde. Munster, 2000; Lutterbach H. Der Weg in das Tauferreich von Munster. Ein Ringen um die heilige Stadt. Munster, 2006. Д. И. Вебер.