МОРАВСКИЕ БРАТЬЯ
МОРАВСКИЕ БРАТЬЯ - чешских братьев община, гернгутеры. Чешская религиозная организация, порождённая Гуситским движением, ставшая в эпоху Реформации одним из протестантских течений.
Основано в 1457-1458 годы в местечке Кунвальд (Чехия) отколовшимися от утраквистов (см. в статье Гуситское движение) последователями Яна Гуса и Иеронима Пражского.
Главный идеолог объединения - Пётр Хельчицкий (около 1390 - около 1460 годов) в сочинении «Сети веры» (1455 год, издан в 1521 году) идеализировал раннехристианские общины и объявил их совершенной формой общества, к восстановлению которой должны стремиться все истинные христиане.
В 1467 году его последователи объединились в ассоциацию «Братство Закона Христова» («Unitas Fratrum») во главе с Маттиасом фон Кунвальдом, ставшим их первым епископом.
К началу лютеранской Реформации «Братство» насчитывало около 200 тыс. членов и около 400 приходов. Оно поддерживало активные контакты с М. Лютером, Ж. Кальвином, М. Буцером и другими деятелями Реформации, однако первоначально расходилось с ними по ряду вопросов (отмена реформаторами целибата священства, исповеди и др.). В 1575 году было достигнуто вероучительное соглашение с лютеранами, позднее - с реформатами и др.
«Братство» сыграло важную роль в становлении образования и литературы на чешском языке (видный деятель движения - Я.А. Коменский).
После победы Контрреформации в Чехии деятельность «Братства» в 1621 году была запрещена, однако оно продолжало существовать подпольно и сохраняло свой епископат.
В 1722 году граф Николас Цинцендорф (1700-1760 годы) в своём поместье Гернгут (нем. Hernhut - Божия охрана) в Саксонии, близ Дрездена, основал колонию членов «Братства» - Моравских братьев (гернгутеров), которую также пополнили последователи других религиозных течений, подвергавшихся в Германии гонениям (приверженцы пиетизма, реформаты и др.).
Официально община считалась лютеранской, т. к. приняла Аугсбургское исповедание. Колонисты называли себя «закваской», которая должна сделать номинальных христиан настоящими во всём мире. Цинцендорф предполагал создать изолированные от мира небольшие общины, члены которых развивали бы личное благочестие и братские отношения, не допускающие углубления в доктринальные споры.
С 1730-х годов Моравские братья начали отправлять миссионеров в Вест-Индию, Гренландию, Северную и Южную Америку, Африку и т. д. Моравские братья оказали влияние на формирование религиозных взглядов Дж. Уэсли, основателя общин методистов.
В 1729 году Моравские братья появились в России (в Лифляндии) (здесь чаще их называли гернгутерами). Они стали привлекать в свои общины местных крестьян - эстонцев и латышей, что привело к запрету деятельности Моравских братьев в Остзейских землях (1743 год).
В 1764 году императрица Екатерина II отменила этот запрет и разрешила Моравским братьям селиться в России. В 1765 году близ г. Царицын (ныне Волгоград) Моравскими братьями была основана колония Сарепта (ликвидирована в 1892 году; ныне лютеранский приход и музей в черте Волгограда).
Во второй половине XIX века в России и европейских странах Моравские братья постепенно влились в состав лютеранских церквей.
Существующая ныне в Чехии Церковь Моравских братьев обычно рассматривается как лютеранская.
Свою идентичность Моравские братья сохранили в Америке. Там они впервые обосновались в г. Саванна (ныне штат Джорджия), в 1734 году переселились в Пенсильванию, где в 1741 году основали города Назарет, Литиц и (при участии самого Николаса Цинцендорфа) Бетлехем; в 1752-1753 годы появилось несколько поселений в Северной Каролине. Крещённые ими индейцы Пенсильвании считались полноправными гражданами колонии. Моравские братья выступали за отмену рабства, но в политической борьбе XVIII-XIX веков придерживались нейтралитета.
Все Моравские братья принимают Апостольский символ веры, отдельные общины придерживаются вероучения Николаса Цинцендорфа, лютеранского или кальвинистского вероучения. Согласно учению Моравских братье, верующий должен посвятить себя Христу и стремиться к мистическому единству с Ним. Крещение совершается над детьми, чаще обливанием, но рассматривается не как таинство, а как публичный акт посвящения ребёнка Христу. Таинством является Евхаристия, она считается одним из главынх средств единения с Богом; сохраняется причащение мирян под обоими видами (Телом и Кровью Христовыми). У Моравских братьев существует богатая гимнография.
На начале XXI века Моравская церковь объединяет 18 церковных провинций (фактически самостоятельных религиозных организаций). Высшим органом Церкви является Синод Единения (собирается, как правило, 1 раз в 7 лет).
Всего в мире проживают около 800 тыс. Моравских братьев, в т. ч. 60% - в Танзании и ЮАР.
Большинство провинций Моравской церкви входят во Всемирный совет церквей, активно участвуют в экуменических движении.
Моравские братья продолжают уделять много внимания миссионерской деятельности (в Африке, Юж. Америке, Канаде и др.). В Аллентауне (штат Пенсильвания) действуют Моравский колледж и Моравская богословская семинария.