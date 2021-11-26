МИЛИЧ ИЗ КРОМЕРЖИЖА

МИЛИЧ ИЗ КРОМЕРЖИЖА - чешский бо­го­слов, идео­ло­гический пред­ше­ст­вен­ник ран­ней Ре­фор­ма­ции в Че­хии.

Об­ра­зо­ва­ние пред­по­ло­жи­тель­но по­лу­чил в Оло­мо­уце, за­тем ра­бо­тал в различных кан­це­ля­ри­ях. В 1358-1362 годах но­та­рий императорской кан­це­ля­рии Кар­ла VI Люк­сем­бур­га. С 1362 года ка­но­ник Праж­ско­го со­бо­ра и ад­ми­ни­ст­ра­тор ар­хи­диа­ко­на Праж­ской ар­хи­епи­ско­пии. По­се­щал по­пу­ляр­ные в Пра­ге про­по­ве­ди К. Вальд­гау­зе­на (Вальд­гау­зе­ра), в ко­то­рых об­ли­ча­лось па­де­ние нра­вов ду­хо­вен­ст­ва. Под их влия­ни­ем ос­та­вил кан­це­ля­рию им­пе­ра­то­ра, на­чал вес­ти ас­ке­тичный об­раз жиз­ни, кри­ти­ко­вать Рим­ско-ка­то­лическую цер­ковь и про­по­ве­до­вать по­кая­ние, пред­ре­кая ско­рый ко­нец све­та и при­ход ан­ти­хри­ста. Про­по­ве­ди Милича из Кромержижа, чи­тав­шие­ся на чешском языке (в от­ли­чие от Вальд­гау­зе­на, про­по­ве­до­вав­ше­го на не­мец­ком), при­вле­ка­ли ши­ро­кую ау­ди­то­рию. Свои взгля­ды он из­ло­жил в сборниках «Abortius», «Gracia dei» и «Libellus de Antichristo». В 1367 году ез­дил в Рим, что­бы пред­ста­вить па­пе Ур­ба­ну V свой про­ект цер­ков­ной ре­фор­мы, пре­ду­смат­ри­вав­шей в том числе се­ку­ля­ри­за­цию цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва. В 1369 году вер­нул­ся в Пра­гу, где стал про­по­вед­ни­ком в праж­ской Тайн­кир­хе вме­сто скон­чав­ше­го­ся Вальд­гау­зе­на. Дея­тель­ность Милича из Кромержижа вы­зва­ла на­пад­ки мо­на­хов ор­де­на фран­ци­скан­цев , об­ви­нив­ших его в ере­си и по­слав­ших до­нос в пап­скую ку­рию. Милич из Кромержижа был вы­зван к па­пе в Авинь­он, где су­мел до­ка­зать свою не­ви­нов­ность. Умер, не ус­пев вер­нуть­ся на ро­ди­ну.