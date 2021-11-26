МИЛИЧ ИЗ КРОМЕРЖИЖА
МИЛИЧ ИЗ КРОМЕРЖИЖА - чешский богослов, идеологический предшественник ранней Реформации в Чехии.
Образование предположительно получил в Оломоуце, затем работал в различных канцеляриях. В 1358-1362 годах нотарий императорской канцелярии Карла VI Люксембурга. С 1362 года каноник Пражского собора и администратор архидиакона Пражской архиепископии. Посещал популярные в Праге проповеди К. Вальдгаузена (Вальдгаузера), в которых обличалось падение нравов духовенства. Под их влиянием оставил канцелярию императора, начал вести аскетичный образ жизни, критиковать Римско-католическую церковь и проповедовать покаяние, предрекая скорый конец света и приход антихриста. Проповеди Милича из Кромержижа, читавшиеся на чешском языке (в отличие от Вальдгаузена, проповедовавшего на немецком), привлекали широкую аудиторию. Свои взгляды он изложил в сборниках «Abortius», «Gracia dei» и «Libellus de Antichristo». В 1367 году ездил в Рим, чтобы представить папе Урбану V свой проект церковной реформы, предусматривавшей в том числе секуляризацию церковного имущества. В 1369 году вернулся в Прагу, где стал проповедником в пражской Тайнкирхе вместо скончавшегося Вальдгаузена. Деятельность Милича из Кромержижа вызвала нападки монахов ордена францисканцев, обвинивших его в ереси и пославших донос в папскую курию. Милич из Кромержижа был вызван к папе в Авиньон, где сумел доказать свою невиновность. Умер, не успев вернуться на родину.