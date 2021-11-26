МЕЛАНХТОН Филипп (Philipp Melanchton), настоящая фамилия ‒ Шварцэрд (Schwartzerdt, Schwarzerd)

Немецкий гуманист, теолог и педагог, евангелический реформатор и сподвижник Лютера.

Ученик и внучатый племянник Иоганна Рейхлина, Меланхтон получает прекрасное гуманистическое образование, и уже в 1514 г. читает лекции о римской литературе и греческой грамматике в Тюбингене. Талантливый юноша был почти сразу же приглашен в Виттенбергский университет, где возглавляет кафедру греческого языка, а в 1518 г. во время лейпцигского диспута с Иоганном Экком сближается с Лютером, и с этого времени выступает его ближайшим сподвижником в деле Реформации , а после смерти реформатора в 1546 г. возглавляет церковь. Во многом именно деятельность Меланхтона, взявшего на себя функции дипломата и систематизатора лютеранской теологии, сыграла не последнюю роль в становлении лютеранства как интеллектуальной церкви. В первые десятилетия Реформации Меланхтон выступает скорее систематизатором идей Лютера, которым он придает стройную форму и под которые подводит фундаментальную аргументацию. В частности, именно Меланхтон формулирует центральную проблематику лютеранской теологии как соотношения Закона и Благодати. К этому периоду относятся вероучительные сочинения гуманиста как «Общие места теологии» (1521), первая редакция Аугсбургского вероисповедания (1530) и апология Аугсбургского исповедания (1531), а также «Обязанности проповедника» (1529) и «Элементы риторики» (1532), в которых он разрабатывает концепцию лютеранской проповеди.

Тем не менее, Меланхтон был скорее теологом по воле обстоятельств и относился к богословским спорам с известной долей академизма. Стремление к миру и процветанию «книжности» двигает им в поисках компромисса с различными конфессиональными группами, и как раз порой неуместный дипломатизм обеспечил ему неоднозначную репутацию как теолога . Меланхтон симпатизировал швейцарским реформаторам, особенно стремясь к объединению с ними после гибели У. Цвингли (1531); во второй половине 1530-х гг. ищет диалога с кальвинистами , и, в частности, разрабатывает учение о духовном, а не реальном присутствии Христа во время евхаристии, принципиально отличное от лютеровского понимания таинства. Тем не менее, с изменением политической ситуации Меланхтон подготавливает тексты Аугсбургского и Лейпигского интеримов 1545 и 1548 гг., рассматривая возможность воссоединения с католической церковью на основе представления об адиафоре (необязательных для Спасения церковных практиках), хотя в спорах с консервативными лютеранами позднее признал ошибочность исходных постулатов.

Однако наиболее значительна роль Меланхтона как «учителя Германии» (Praeceptor Germaniae), автора и деятеля системной образовательной реформы. Разработанный им Саксонский школьный устав 1528 г. в последующее десятилетие будет воспринят в Нюрнберге, Гейдельберге, Тюбингене, Кельне и др. городах. Меланхтон также участвует в реформе университетов и высших школ (в Тюбингене, Франкфурте, Лейпциге, Ростоке и др.). Разработанная им образовательная программа, представляющая соединение гуманистической педагогики с катехизационным обучением, не потеряет актуальности вплоть до XIX в. и, в частности, ляжет в основу системы иезутстских колледжей.