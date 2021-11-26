КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1524-1526

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1524-1526 годов - в Германии, крупнейшее восстание крестьян в Западной Ев­ро­пе в Сред­не­ве­ко­вье и ран­нем Но­вом вре­ме­ни .

Бы­ла вы­зва­на ущем­ле­ни­ем эко­но­мических и пра­во­вых ин­те­ре­сов кре­стьян фео­да­ла­ми (рост пла­те­жей и по­вин­но­стей, умень­ше­ние аль­мен­ды, ог­ра­ни­че­ние ав­то­но­мии и са­мо­управ­ле­ния сель­ских об­щин) в ус­ло­ви­ях бы­ст­ро­го раз­ви­тия то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний. Ог­ром­ное влия­ние на Крестьянскую войну ока­за­ла Ре­фор­ма­ция, во мно­гом из­ме­нив­шая ми­ро­воз­зре­ние кре­сть­ян­ст­ва, в т. ч. его от­но­ше­ние к цер­ков­ным и свет­ским вла­стям. Важ­ную роль в под­го­тов­ке Крестьянская война сыг­ра­ла дея­тель­ность в конце XV - начале XVI веков тай­ных кре­сть­ян­ских сою­зов «Баш­мак» и «Бед­ный Кон­рад». Основные оча­ги Крестьянской войны на­хо­ди­лись в Шва­бии, Фран­ко­нии, Эль­за­се, Сред­ней и Юго-Восточной Гер­ма­нии.

Пер­вые вы­сту­п­ле­ния кре­сть­ян на­ча­лись ле­том 1524 года в Южном Шварц­валь­де. К мар­ту 1525 года вос­ста­ние рас­про­стра­ни­лось на Верх­нюю Шва­бию, где сфор­ми­ро­ва­лось 6 круп­ных воо­руженных кре­стьян­ских от­ря­дов, на­счи­ты­вав­ших до 40 тысяч человек. На со­б­ра­нии уме­рен­ной час­ти ру­ко­во­ди­те­лей Крестьянской войны в городе Мем­мин­ген 6-7.3.1525 года бы­ло соз­да­но т. н. Хри­сти­ан­ское объ­е­ди­не­ние и при­ня­та про­грам­ма «12 ста­тей» (на­пе­ча­та­на 19.3.1525 года), со­став­лен­ная пис­цом од­но­го из от­ря­дов Се­ба­сть­я­ном Лот­це­ром и про­по­вед­ни­ком цвинг­ли­ан­ст­ва Кри­сто­фом Шап­пеле­ром. В про­грам­ме под­чёр­ки­ва­лись мир­ные на­ме­ре­ния кре­сть­ян, их стрем­ле­ние к смяг­че­нию феодального гнё­та (уп­разд­не­ние лич­ной за­ви­си­мо­сти, умень­ше­ние по­вин­но­стей, вос­ста­нов­ле­ние сво­бод­но­го поль­зо­ва­ния об­щин­ны­ми угодь­я­ми и ав­то­но­мии сель­ских об­щин, пра­во вы­бо­ра об­щи­ной свя­щен­ни­ка и др.). Боль­шин­ст­во тре­бо­ва­ний обос­но­вы­ва­лось ссыл­ка­ми на Еван­ге­лие и «бо­же­ст­вен­ное пра­во». Чле­ны Хри­сти­ан­ско­го объ­е­ди­не­ния 25.3.1525 года за­клю­чи­ли в городе Ульм пе­ре­ми­рие с вы­сту­пив­шим про­тив кре­сть­ян Шваб­ским сою­зом 1488-1534 годов, объ­е­ди­няв­шим кня­зей, ры­ца­рей и им­пер­ские го­ро­да. В то же вре­мя ра­ди­каль­но на­стро­ен­ная часть вос­став­ших про­дол­жа­ла во­енные дей­ст­вия и за­хва­ти­ла несколько мо­на­сты­рей и зам­ков. В 1-й половине апреля 1525 года, мо­би­ли­зо­вав зна­чительные си­лы и по­ста­вив их под ко­ман­до­вание трух­зе­са (се­не­ша­ля) Ге­ор­га фон Вальд­бур­га, Шваб­ский со­юз на­нёс кре­сть­я­нам ряд тя­жё­лых по­ра­же­ний, в т. ч. в бит­вах при Лейг­хай­ме (4.4) и Вур­цахе (14.4). Часть пов­стан­цев 17.4.1525 года за­клю­чи­ла с Вальд­бур­гом Вейн­гартен­ский до­го­вор, обя­зав­шись сло­жить ору­жие в об­мен на обе­ща­ние вла­стей удов­ле­тво­рить не­ко­то­рые из их тре­бо­ва­ний. По­след­ним круп­ным ус­пе­хом вос­став­ших в Шва­бии ста­ло взя­тие города Фрай­бург (23.5), но к кон­цу ию­ля со­про­тив­ле­ние кре­сть­ян бы­ло поч­ти пол­но­стью по­дав­ле­но.

Вейн­гар­тен­ский до­го­вор по­зво­лил на­пра­вить большую часть войск Шваб­ско­го сою­за во Фран­ко­нию, где Крестьянская война на­ча­лась в кон­це мар­та 1525 года. Вос­став­шие за­хва­ты­ва­ли и раз­ру­ша­ли мо­на­сты­ри и зам­ки, при­ну­ж­да­ли фео­да­лов к при­зна­нию тре­бо­ва­ний «12 ста­тей». Дей­ст­вия пов­стан­цев в этот пе­ри­од во мно­гом ос­но­вы­ва­лись на но­вом про­грамм­ном до­ку­мен­те - ано­ним­ном «Ста­тей­ном пись­ме» (об­на­ро­до­ва­но в на­ча­ле мая 1525 года; со­став­ле­но, по-ви­ди­мо­му, ра­нее). Его ав­тор ис­хо­дил из прин­ци­па не­об­хо­ди­мо­сти пе­ре­хо­да вла­сти к на­ро­ду и от­ка­зы­вал­ся от лю­бых ком­про­мис­сов с «гос­по­да­ми» (свет­ски­ми и цер­ков­ны­ми фео­да­ла­ми). Во Фран­ко­нии вос­став­шим уда­лось за­ру­чить­ся под­держ­кой ря­да не­боль­ших го­ро­дов, во гла­ве кре­сть­ян вста­ли обед­нев­шие ры­ца­ри Фло­ри­ан Гей­ер и Гёц фон Бер­ли­хин­ген. Ру­ко­во­ди­те­ли пов­стан­цев пла­ни­ро­ва­ли со­брать в мае 1525 года в городе Гей­льб­ронн съезд де­ле­га­тов от всех кре­сть­ян­ских от­ря­дов. Спе­ци­аль­но для это­го съез­да бы­ла со­став­ле­на Гей­ль­бронн­ская про­грам­ма (ав­то­ры - гла­ва по­ле­вой кан­це­ля­рии од­но­го из от­ря­дов Вен­дель Ги­п­лер и бывший городской ка­зна­чей Фрид­рих Вей­ганд), вы­ра­жав­шая ин­те­ре­сы не толь­ко кре­сть­ян­ст­ва, но и бюр­гер­ст­ва, а так­же ры­цар­ст­ва. Про­грам­ма пре­ду­смат­ри­ва­ла ряд пре­об­ра­зо­ва­ний, на­прав­лен­ных на ог­ра­ни­че­ние про­из­во­ла кня­зей и уси­ле­ние вла­сти им­пе­ра­то­ра: вве­де­ние об­ще­им­пер­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, еди­ной мо­не­ты, уни­фи­ка­цию сис­те­мы мер и ве­сов, от­ме­ну внутренних та­мо­жен­ных по­шлин, се­ку­ля­ри­за­цию цер­ков­ных иму­ществ в поль­зу ры­цар­ст­ва и др. Ве­ро­ят­но, Гей­льб­ронн­ская про­грам­ма долж­на бы­ла слу­жить до­пол­не­ни­ем к «12 стать­ям», по­это­му в неё во­шло срав­ни­тель­но не­мно­го соб­ст­вен­но кре­сть­ян­ских тре­бо­ва­ний (от­ме­на лич­ной за­ви­си­мо­сти, воз­мож­ность вы­ку­па феодальных по­вин­но­стей за до­воль­но круп­ный взнос). Од­на­ко в свя­зи с при­бли­же­ни­ем войск Шваб­ско­го сою­за съезд в Гей­ль­брон­не не со­сто­ял­ся. В ию­не 1525 года кре­сть­ян­ские от­ря­ды Фран­ко­нии бы­ли раз­би­ты в сра­же­ни­ях при Кё­нигс­хо­фе­не (2.6) и при Ин­голь­штад­те (4.6).

На­ча­лу Крестьянской войны в Средней Гер­ма­нии спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность про­по­вед­ни­ков ра­ди­каль­ных ре­фор­мационных идей То­ма­са Мюн­це­ра и Ген­ри­ха Пфейф­фе­ра. Их сто­рон­ни­ки в се­ре­ди­не мар­та 1525 года взя­ли под кон­троль ма­ги­ст­рат города Мюль­хау­зен, а за­тем за­хва­ти­ли ряд го­ро­дов, зам­ков и мо­на­сты­рей. Мюн­цер при­зы­вал к уча­стию в вос­ста­нии го­ро­жан и гор­но­ра­бо­чих, од­на­ко к кре­сть­я­нам примк­ну­ла лишь не­зна­чи­тель­ная их часть. Вой­ска ланд­гра­фа Фи­лип­па Гес­сен­ско­го, при­ме­нив ар­тил­ле­рию, раз­гро­ми­ли основные си­лы вос­став­ших в бит­ве при Фран­кен­хау­зе­не (15.5). К на­ча­лу ию­ня вос­ста­ние в Тю­рин­гии бы­ло окон­ча­тель­но по­дав­ле­но.

В Эль­за­се, где ак­тив­но дей­ст­во­ва­ли про­по­вед­ни­ки-ана­бап­ти­сты, вос­ста­ние на­ча­лось в апреле 1525 года, к маю в не­го бы­ли во­вле­че­ны до 35 тысяч человек. Кре­сть­я­не за­хва­ти­ли город Ца­берн, но по­тер­пе­ли не­уда­чу при штур­ме Страс­бур­га. Вой­ска гер­цо­га Ан­туа­на Ло­та­ринг­ско­го оса­ди­ли Ца­берн (16.5.1525 года) и вы­ну­ди­ли пов­стан­цев сдать­ся. На­ру­шив ус­ло­вия пе­ре­ми­рия, гер­цог при­ка­зал пе­ре­бить 18 тысяч кре­сть­ян (круп­ней­шее кро­во­про­ли­тие за всё вре­мя Кре­сть­ян­ской вой­ны).

Доль­ше все­го Крестьянская война про­дол­жа­лась в Юго-Восточной Гер­ма­нии. В на­ча­ле мая 1525 года в Зальц­бург­ском ар­хи­епи­скоп­ст­ве вспых­ну­ло вос­ста­ние кре­сть­ян и гор­ня­ков, вско­ре рас­про­стра­нив­шее­ся на со­сед­ние Ка­рин­тию и Шти­рию. Пов­стан­цы на­нес­ли по­ра­же­ние вой­скам эрц­гер­цо­га Фер­ди­нан­да (бу­ду­ще­го императора Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га) в бит­ве при Шлад­мин­ге (3.7; круп­ней­шая по­бе­да вос­став­ших в хо­де Крестьянской войны). Ар­хи­епи­скоп Зальц­бург­ский был вы­ну­ж­ден со­гла­сить­ся час­тич­но удов­ле­тво­рить тре­бо­ва­ния вос­став­ших. В Ти­ро­ле во гла­ве кре­сть­ян­ских от­ря­дов встал Ми­ха­эль Гайс­майр, бывший сек­ре­тарь ар­хи­епископа Брик­сен­ско­го. Вос­ста­ние уда­лось по­да­вить лишь по­сле аре­ста Гайс­май­ра в августе 1525 года. Но уже в ок­тяб­ре Гайс­майр со­вер­шил по­бег и ук­рыл­ся в Швей­ца­рии, где в начале 1526 года со­ста­вил про­грамм­ный до­ку­мент «Зем­ское уст­рой­ство» - план пре­об­ра­зо­ва­ния Ти­ро­ля в рес­пуб­ли­ку. «Зем­ское уст­рой­ст­во» пре­ду­смат­ри­ва­ло ого­су­дар­ст­вле­ние гор­но­руд­но­го де­ла, вве­де­ние государственной мо­но­по­лии на тор­гов­лю, ос­вое­ние но­вых сельскохозяйственных зе­мель, ли­к­ви­да­цию мо­на­сты­рей и всех го­ро­дов, за ис­клю­че­ни­ем Брик­се­на и Три­ен­та (ны­не Трен­то), ока­за­ние по­мо­щи бед­ным за счёт средств от сбо­ра де­ся­ти­ны. Вес­ной 1526 года Гайс­майр воз­гла­вил но­вое вос­ста­ние в Зальц­бург­ском ар­хи­епи­скоп­ст­ве, но по­тер­пел по­ра­же­ние при Рад­штад­те (2.7) и с ос­тат­ка­ми сво­их сил от­сту­пил на тер­ри­то­рию Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки.

По­ра­же­ние Крестьянской войны по­дор­ва­ло по­ли­тическое зна­че­ние сель­ских об­щин. В то же вре­мя в отдельных рай­онах Гер­ма­нии вла­сти, стре­мясь не до­пус­тить но­вых кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ний, со­гла­си­лись на реа­ли­за­цию не­ко­то­рых пунк­тов про­грам­мы «12 ста­тей». Боль­шин­ст­во уме­рен­но на­стро­ен­ных ли­де­ров Ре­фор­ма­ции (вклю­чая Мар­ти­на Лю­те­ра и Фи­лип­па Ме­лан­хто­на) от­не­слись к Крестьянской войне рез­ко от­ри­цатель­но. В пам­фле­те «Про­тив раз­бой­ничь­их и гра­би­тель­ских ша­ек кре­сть­ян» Лю­тер при­звал вла­сти бес­по­щад­но по­да­вить мя­теж. Тем са­мым в хо­де Крестьянской войны ук­ре­пи­лись свя­зи лю­те­ран­ской Ре­фор­ма­ции с князь­я­ми и городскими вла­стя­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)