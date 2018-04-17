Краткий курс истории. Инициатор Реформации 17 апреля 1521 года считается вероятной датой, когда Мартин Лютер, германский христианский богослов, инициатор Реформации, выступил с речью в Вормсе. За отказ отречься от «еретических взглядов» Лютер был отлучен от лона Римско-католической церкви. Наперекор отцу Мартин родился 10 ноября 1483 года. Его отцом был крестьянин, со временем ставший зажиточным бюргером. С 14 лет Мартин учился во францисканской школе (францисканцы – католический монашеский орден. – Прим. авт.), затем стал магистром свободных искусств, перешел к изучению юриспруденции; однако, по не совсем понятной причине нарушив волю отца, принял монашеский обет в 1506 году, а еще через год стал священником. Вскоре после этого Лютер...

17 апреля 1521 года считается вероятной датой, когда Мартин Лютер, германский христианский богослов, инициатор Реформации, выступил с речью в Вормсе. За отказ отречься от «еретических взглядов» Лютер был отлучен от лона Римско-католической церкви.

Наперекор отцу

Мартин родился 10 ноября 1483 года. Его отцом был крестьянин, со временем ставший зажиточным бюргером. С 14 лет Мартин учился во францисканской школе (францисканцы – католический монашеский орден. – Прим. авт. ), затем стал магистром свободных искусств, перешел к изучению юриспруденции; однако, по не совсем понятной причине нарушив волю отца, принял монашеский обет в 1506 году, а еще через год стал священником. Вскоре после этого Лютер был направлен преподавателем в Виттенбергский университет. Помимо преподавательской деятельности, он продолжал собственное обучение, чтобы получить степень доктора теологии (богословия), и проповедовал в храме.

Потрясение

Сильным потрясением для молодого богослова стала поездка в Рим в 1511 году, где он своими глазами наблюдал развращенность, царившую среди католического духовенства. В 1512 году Лютер получил степень доктора теологии. После этого он занял должность преподавателя теологии. Лютер постоянно ощущал себя в состоянии неопределённости и невероятной слабости по отношению к Богу, и эти переживания играли большую роль в формировании его взглядов. В 1509 году он читал курс о «Сентенциях» Петра Ломбардского, в 1513—1515 годах — о псалмах, в 1515—1516 годах — о послании к Римлянам, в 1516—1518 годах — о посланиях к Галатам и к Евреям. Лютер кропотливо изучал Библию. Он не только преподавал, но и был смотрителем 11 монастырей. Он также проповедовал в церкви.

В 1517 году Лютер разразился критикой в адрес Римско-католической церкви и конкретно ее роли в спасении души (на тот момент он уже два года разрабатывал идею того, что христианин получает оправдание благодаря вере в Божью милость). Дело в том, что в 1517 году римский папа издал документ об отпущении грехов и продаже индульгенций (в неверном, но распространенном тогда понимании – отпущении грехов за деньги).

Пережив духовный кризис, Лютер открыл для себя иное понимание Посланий апостола Павла. Он писал: «Я понял, что Божественную праведность мы получаем посредством самой веры в Бога и благодаря ей, тем самым милостивый Господь оправдывает нас посредством самой веры» . При этой мысли Лютер, как он сказал, почувствовал, что он родился вновь и через открытые врата вступил в рай. Представление о том, что оправдание верующий получает благодаря своей вере в милость Бога, Лютер разработал в 1515—1519 годах.

95 тезисов

В ответ на папскую буллу Лютер написал свои 95 тезисов, в которых выступил поборником очищения веры от искажений (в том числе индульгенций), утверждал единственный авторитет Священного Писания, при этом отрицал авторитет церковных иерархов и т. д. Именно от этих тезисов, увидевших свет 31 октября 1517 года, отсчитывается дата начала Реформации и истории протестантизма. Долгое время считалось, что эти тезисы Лютер прибил к дверям Замковой церкви Виттенберга (Саксония), но в XX веке было установлено, что Лютер отправил тезисы архиепископу города Майнца, а затем обнародовал их в устной и печатной форме. Получив папскую буллу о своем отлучении от церкви, Лютер публично сжег ее. Чтобы «даже верующая дочь мельника» могла изучать Писание, Лютер перевел текст с латыни на родной язык, при этом он использовал слова, понятные простому народу. Язык перевода Библии, сделанного Лютером, стал общенемецким литературным языком. Инициатор Реформации скончался 18 февраля 1546 года.