Альдобрандини

— флорентийский аристократический род, оказывавший в XVI–XVII вв. большое влияние на политику папства. Самыми известными его представителями были: Сильвестро А. (24.11.1499, Флоренция — 06.06.1558, Рим), юрист, профессор пизанского университета, участник заговора против Медичи; Ипполито А. (24.02.1535, Фано — 05.03.1605, Рим) — римский папа Климент VIII (понтификат 1592–1605); Альдобрандино А. (погиб 06.08.1634 под Нердлингеном) — папский флотоводец, один из командующих императорской армией в период Тридцатилетней войны. Среди других представителей рода — кардиналы, полководцы, дипломаты, политические и государственные деятели.