КАНИЗИЙ ПЁТР

Канизий (лат. Petrus Canisius, нид. Peter de Kanijs, Peter de Hondt), Пётр (08.05.1521, Неймеген, совр. Нидерланды — 21.12.1597, Фрибур, совр. Швейцария) — один из учителей Церкви, теолог, проповедник.

Родился в герцогстве Гелдерн. В 1536—1546 обучался в Кельнском университете. Там он сблизился с орденом иезуитов , в который вступил в 1543. Он финансировал иезуитов в Кельне из собственного наследства и был представителем католического бюргерства города, после того как архиепископ Герман фон Вид стал склоняться к протестантизму . Именно в этом качестве он участвовал на рейхстаге в Вормсе (1545). Там он познакомился с епископом Аугсбурга, кардиналом Отто Трухесом фон Вальбургом, который пригласил его в 1547 принять участие в Тридентском соборе .

К этому времени К. уже имел духовный сан, а также преподавал в разное время в университете Ингольштадта (совр. Университет Людвига–Максимилиана в Мюнхене) и в Вене. Получил степень доктора теологии в Болонском университете. В 1555 был отправлен папой на рейхстаг в Аугсбурге. Там с 1559 по 1566 был проповедником в кафедральном соборе. Самой известной его работой стал «Catechismus minor», или «Немецкий катехизис», изданный в 1558 в Кельне в трех частях — для детей, школьников и студентов. Сочинение составлено в форме вопросов и ответов по образу катехизиса Лютера . При папе Пие IX в 1864 был закончен процесс беатификации, прекращенный ранее, и К. был причислен к лику блаженных. В 1925 провозглашен учителем Церкви и канонизирован.

Лит.: Bautz F. W. Canisius, Petrus // Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 1. Hamm, 1990. S. 909—912; Ennen L. Canisius, Petrus // Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 3. Leipzig, 1876. S. 749—756; Haub R. Petrus Canisius. Botschafter Europas. Limburg, 2004; Petrus Canisius — Reformer der Kirche / Hrsg. J. Oswald, P. Rummel. Augsburg, 1996.