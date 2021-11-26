ГУТТЕН Ульрих, фон (Ulrich von Hutten)

Один из «последних рыцарей », немецкий сатирик, сторонник Реформации.

Младший сын бедного нобиля У. фон Гуттена был предназначен для монашеского пути, и получает схоластическое образование в Фульде. Разочаровавшись в этом призвании, юноша в 1505 г. покидает монастырь, и начинается период странствий в поиске знаний, когда он посещает ведущие университеты Европы (Эрфурт, Грифсвальд, Росток, Виттенберг, Венна, Павия, Болонья). В эти годы он реализуется как поэт-гуманист, обращаясь к темам благонравия, доблести и изменчивости Фортуны (поэма «Искусство стихосложения». Возвратившись в 1515 г. в Германию, он примыкает ко двору майнцского архиепископа Альбрехта, где входит в круг Эразма Роттердамского . Личная трагедия - убийство его дяди герцогом вюртембергским Ульрихом - делает оружием У. фон Гуттена, стремящимся к отмщению, сатиру. В этот период он реализуется как основной автор «Писем темных людей» в поддержку И оганна Рейхлина и клеймящих схоластику и монашеский обскурантизм и, и пишет памфлеты, речи и эпиграммы против своих недругов, что приносит ему общегерманскую известность. В 1517 г. император Максимилиан венчает У. фон Гуттена поэтическими лаврами и посвящает в рыцари.

Продолжая образование в 1517 г. в Риме, У. фон Гуттен проникается антипапскими настроениями, и папство особенно с 1520 г., когда рыцарь поддерживает Лютера, становятся объектами его насмешек и исторической критики (новое издание «О Константиновом даре» Лоренцо Валы, памфлеты «О городе Риме», «Римская троица» и др.). Однако для У. фон Гуттена Реформация была в первую очередь проблемой освобождения Германии от папской тирании и имела ярко выраженные социальные коннотации, связанные с желанием возродить былое величие имперского рыцарства (диалоги «Булла», «Арминий» и др.). Теологические вопросы и проблемы «народной веры» оставались за пределами интересов «последнего рыцаря», которого в целом отличала весьма консервативное политическое мышление. У. фон Гуттен обращается к немецкому языку, преодолевая ограниченность гуманистической аудитории. В 1523 г. У. фон Гуттен присоединяется к походу на Трир Франца фон Зиккенгена, и после поражения кампании находит убежище в Швейцарии, где вскоре умирает от тяжелой формы сифилиса.

Иллюстрации:

Ulrich von Hutten (Holzschnitt von Erhard Schön , um 1522).