АКВАВИВА, Клаудио (Acquaviva)

Генерал ордена иезуитов (с 1581).

Выходец из богатого аристократического рода. В 1567 вступил в орден, с 1574 — профессор философии в Римской коллегии ордена. Возглавляя орден, превратил его в мощную организацию, освободив от избыточного контроля со стороны Инквизиции и от иерархов испанского происхождения, укрепив внутреннюю дисциплину и цензуру, создав и развив иезуитскую систему воспитания и образования всех уровней. Автор нормативного текста Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu (1599), заложившего основу иезуитского образования с использованием гуманистических традиций. Труды А. сыграли определяющую роль в становлении духовного облика ордена. Способствовал утверждению в деятельности ордена научных приоритетов. Поддержал подготовку первой истории ордена и изучения истории его отдельных учреждений. Возглавил борьбу теологов ордена против протестантской идеологии и историографии, существенно расширил миссионерскую деятельность иезуитов.

Сочинения:

Directorium exercitiorum spiritualium S. Ignatii. Venetiis, 1611;

Epistolae. R., 1615;

Meditationes in psalmos XLIV et CXVIII. R., 1615.

Автор статьи: И. Е. Андронов.