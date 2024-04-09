7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ВЕЛИЧИЕ И КРАХ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. ВЛАСТИТЕЛИ БЕСКРАЙНИХ ГОРИЗОНТОВ

Гудвин Джейсон

«Величие и крах Османской империи» — удивительная, как восточная сказка, и захватывающая, как детектив, история могущественной державы, некогда потоком лавы расползавшейся по карте Азии и Европы. Это грозное государство, непримиримый враг Российской империи, познало триумфы и поражения, великие свершения, дворцовые перевороты и гаремные интриги, пережило свой долгий великолепный век, прежде чем погрязнуть во лжи и коррупции и навсегда исчезнуть… Год: 2012.