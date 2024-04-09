7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ИСТОРИЯ ИРАНА

Иванов М.

Книга представляет собой первое в русской и советской историографии изложение истории Ирана с древнейших времен до наших дней. В ней использована русская, советская, иранская и западно-европейская литература с учётом последних достижений советской и зарубежной историографии, а также широкий круг источников по истории Ирана. При написании работы авторы использовали советскую и зарубежную как западноевропейскую, так и иранскую литературу по истории Ирана. «История Ирана» является учебным пособием для студентов вузов. Авторы рассчитывают, что она может быть использована преподавателями вузов и школ, а также и более широким кругом читателей. Написана она авторским коллективом московских и ленинградских ученых-иранистов. Год: 1977.