ЖИТВАТОРОКСКИЙ МИР 1606
ЖИТВАТОРОКСКИЙ МИР 1606 года - договор, заключённый между Османской и Габсбургской империями сроком на 20 лет.
Дополнил Венский мир 1606 года. Подписан представителями Рудольфа II Габсбурга (смотри Габсбурги) и султана Ахмеда I благодаря посреднической деятельности И. Бочкаи (подписан также его представителями от имени венгерского короля). Житваторокский мир закрепил итоги войны 1592-1606 годов (смтри Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков). По его условиям Османская империя несколько расширила свои владения в Венгрии, но отказалась от дальнейших территориальных притязаний, обязалась прекратить экспансию и воздерживаться от пограничных столкновений; запрещалось возводить новые укрепления, все пленные возвращались на родину. Сбор налогов на территориях, входящих в состав Порты, передавался в ведение старост сёл; венгерское дворянство освобождалось от налогов. По Житваторокскому миру Венгрия освобождалась от ежегодной дани Османской империи, взамен венгерский король обязался послать султану «в дар» 200 тысяч форинтов. В мае - июле 1615 года при Маттиасе II Габсбурге Житваторокский мир был дополнен: разрешались выборы князя Трансильвании, 10 венгерских сёл должны были быть переданы туркам, однако такая передача не состоялась.
Исторические источники:
Angyal D., Mika S. A Magyar törtenélem kútföinek kézikönyve. Bdpst, 1902.