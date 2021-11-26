ЖИТВАТОРОКСКИЙ МИР 1606

ЖИТВАТОРОКСКИЙ МИР 1606 года - договор, заключённый между Османской и Габсбургской империями сро­ком на 20 лет.

До­пол­нил Вен­ский мир 1606 года. Под­пи­сан пред­ста­ви­те­ля­ми Ру­доль­фа II Габс­бур­га (смотри Габсбурги ) и сул­та­на Ах­ме­да I бла­го­да­ря по­сред­нической дея­тель­но­сти И. Боч­каи (под­пи­сан так­же его пред­ста­ви­те­ля­ми от име­ни венгерского ко­ро­ля). Житваторокский мир за­кре­пил ито­ги вой­ны 1592-1606 годов (смтри Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков). По его ус­ло­ви­ям Ос­ман­ская им­пе­рия не­сколько рас­ши­ри­ла свои вла­де­ния в Венг­рии, но от­ка­за­лась от даль­ней­ших тер­ри­то­ри­аль­ных при­тя­за­ний, обя­за­лась пре­кра­тить экс­пан­сию и воз­дер­жи­вать­ся от по­гра­нич­ных столк­но­ве­ний; за­пре­ща­лось воз­во­дить но­вые ук­ре­п­ле­ния, все плен­ные воз­вра­ща­лись на ро­ди­ну. Сбор на­ло­гов на тер­ри­то­ри­ях, вхо­дя­щих в со­став Пор­ты, пе­ре­да­вал­ся в ве­де­ние ста­рост сёл; венгерское дво­рян­ст­во ос­во­бо­ж­да­лось от на­ло­гов . По Житваторокскому миру Венг­рия ос­во­бо­ж­да­лась от еже­год­ной да­ни Ос­ман­ской им­пе­рии, вза­мен венгерский ко­роль обя­зал­ся по­слать сул­та­ну «в дар» 200 тысяч фо­рин­тов. В мае - ию­ле 1615 года при Мат­тиа­се II Габс­бур­ге Житваторокский мир был до­пол­нен: раз­ре­ша­лись вы­бо­ры кня­зя Тран­силь­ва­нии, 10 венгерских сёл долж­ны бы­ли быть пе­ре­да­ны тур­кам, од­на­ко та­кая пе­ре­да­ча не со­стоя­лась.

Исторические ис­точники:

Angyal D., Mika S. A Magyar tör­te­nélem kútföinek kézikönyve. Bdpst, 1902.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)