СЕЛИМ II

Сели́м II ( тур. II. Selim) (30.05.1524, Стамбул — 14.12.1574, Стамбул) — османский султан (1566–1574). Сын Сулеймана I и Хюррем-султан («Роксоланы»; восточнославянскому происхождению С. II приписывалась его внешность, отразившаяся в прозвище «Сары» — «Желтый / Рыжий»). Занял престол в обстановке дворцовых интриг, когда почти полный контроль над административным аппаратом Османской империи установили новообращенные мусульмане с Балканского п-ова, во главе с Тавиль («Длинным») Мехмедом (1505/06–1579), из боснийского Сокола (откуда прозвание Соколлу), чья успешная карьера увенчалась браком с дочерью С. II и назначением великим везиром (с 1565). При С. II и Соколлу Мехмеде продолжались завоевания в Аравии (подавление восстания в Йемене, 1569–1570) и Тунисе (отвоеван в 1574 у Испании, захватившей его в 1572), боевые действия против Габсбургов в Далмации, Венециано-османская вой­на 1570–1573 за Кипр, поход на Астрахань в 1569 (в рамках планов по соединению каналами акваторий Атлантического и Индийского океанов с Каспийским морем). Напротив, с Сефевидами до конца царствования поддерживались дружественные отношения. Дринапольский (Адрианопольский) мир укрепил позиции Османов в Валахии и Молдавии . После разгрома при Лепанто в 1572 С. II удалось построить новый флот и вернуть контроль над Средиземным морем, что Венецианская республика признала в 1573. С подачи поздней османской традиции утвердилось упрощенное представление о С. II как о легкомысленном распутнике (отсюда прозвание «Мест» — «Хмельной»).

Лит .: Peirce L. P . The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford, 1993; Samardžić R. Mehmed Sokolovitch: Le destin d’un grand vizir / Trad. par Mauricette Begitch. Paris, 1994; Casale G. The Ottoman Age of Exploration: Sokollu Mehmed Pasha and the Apogee of Empire 1561–1579. Oxford, 2010. Т. К. Кораев.