СЕЛИМ I

Сели́м I ( тур. I. Selim) (1467/68 или 1470/71, Амасья — 20.09.1520, Чорлу) — османский султан (1512–1520). Сын Баязида II , против которого восстал в 1511, но, потерпев поражение, бежал в Крымское ханство . Весной 1512, опираясь на внешнюю поддержку Менгли-Гирея и внутреннюю — янычарского корпуса, вернулся в Константинополь. Низложив отца, к весне 1513 разбил своих братьев Ахмеда и Коркуда, которых распорядился убить вместе с их детьми. Летом 1513, под лозунгом борьбы с шиизмом , произвел в Малой Азии истребление кызылбашей (десятки тысяч жертв). Весной 1514, играя на противоречиях между Мамлюков государством и Сефевидами в Месопотамии, с требованием выдать ему его племянника Мурада, бежавшего к Исмаилу I , развязал первую из ирано-османских вой­н и вывел большой полон из Иранского Азербайджана . Летом 1515 подчинением пограничного эмирата Дулгадыр в Эльбистане и Мараше (юг Анатолии ) бросил вызов мамлюкам . Осенью 1515, публичными казнями восстановив расшатанную дисциплину среди янычаров, наладил тесные связи с эмирами курдов , а к весне 1516 присоединил к Османской империи весь бассейн оз. Ван и верховий Тигра и Евфрата с притоками. Летом 1516 разгромил Кансауха при Мардж-Дабике и овладел Вост. Средиземноморьем, а после битвы при Райданийе (зима 1517) — Египтом, повесив последнего мамлюкского султана Туманбая и пленив последнего из Аббасидов в Каире. Получил признание от Хашимитов в Мекке и Медине, что к началу 1518 сделало его символическим главой всех приверженцев суннизма (миф о присвоении им титула халифа как конкретном акте с особыми религиозно-политическими последствиями появился только после Кючук-Кайнарджийского мира ). Укрепил военно-морские силы Османов . В 1519 подавил восстание джеляли . С Европой поддерживал в целом дружественные отношения: продлил перемирие с Венгрией и торговые льготы Венецианской республики, даровал привилегии Испании, связанные с церковью Гроба Господня в Иерусалиме. Умер от язвы на позвоночнике (вызванной, возможно, раком) по пути из Константинополя в Эдирне при подготовке к новым походам — на Родос, Иран и Индию. Ревнитель ханафитского мазхаба , покровитель поэзии и наук ислама , оставил стихотворный сборник на персидском языке. Энергию и жестокость С. I отразила османская традиция (откуда прозвище Явуз — «Лютый»): за его 8-летнее царствование сменилось 5 великих везиров , три из которых убиты по султанскому приказу. Уничтожением и изгнанием всех братьев и племянников сделал своего сына Сулеймана I единственным престолонаследником.

Лит .: Книга законов султана Селима I / Пер. и коммент. А. С. Тверитиновой. М., 1969; Tansel S. Yavuz Sultan Selim. Ankara, 1969; Mikhail A. God’s Shadow: Sultan Selim, His Ottoman Empire, and the Making of the Modern World. New York, 2020. Т. К. Кораев.