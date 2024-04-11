САФФАРИДЫ

Саффари́ды — династия, правившая на востоке Ирана в IX–XVI вв., опираясь на область Систан (античная Дрангиана , ныне иранский остан Систан и Белуджистан и афганский велаят Нимроз), со столицей Зарандж. Основатели — сыновья крестьянина аль-Лайса из селения Карнин, Якуб, Амр и Али, переселились в город, где старший из них был некоторое время подмастерьем у медника (араб. саффар), и вскоре присоединились к разбойничьей шайке, впоследствии влившейся в отряды противников хариджизма , которые вели также джихад против индусских царств в Кабуле и Кандагаре . Устранив систанского эмира, Якуб ибн аль-Лайс в 861 занял его место и восстал против Аббасидов . К 873 он отнял у Тахиридов Хорасан и Тохаристан, а в 875 двинулся на Багдад, угрожая Аббасидов халифату , но потерпел поражение, после чего удержал лишь Систан и Хорасан. С его смертью в 879 Амр ибн аль-Лайс, признав верховенство халифа аль-Мутамида, получил от его наследника аль-Мутадида должность «эмира Востока», ранее принадлежавшую Тахиридам. В 900 он попытался захватить Мавераннахр , но под Балхом был разбит и пленен Исмаилом Самани , отослан к аль-Мутадиду и в 902 казнен. Систан перешел к его внуку Тахиру, чьи права оспорил сын Али ибн аль-Лайса, аль-Лайс, что повлекло междоусобицы среди младших членов рода (900–908). В 911 Саманид Ахмад ибн Исмаил включил Систан в свой эмират. В середине X в. боковая ветвь С. (Халафиды) — Ахмад ибн Мухаммад и его сын Халаф — ограничив свои притязания Систаном и признавая саманидскую гегемонию, способствовали здесь экономическому подъему, но в 1003 Махмуд Газневи присоединил область к государству Газневидов. В 1048 Халафиды покорились Сельджукидам , получив от них широкую самостоятельность в обмен на обязательство участвовать в походах. Последние С. до середины XVI в. сохраняли незначительные уделы, подчиняясь Гуридам , а после монгольских завоеваний — Хулагуидам , Тимуридам и Сефевидам .

Ист. : Тарих-и Систан / Пер. с перс. Л. П. Смирновой. М., 1974.

Лит. : Бартольд В. В . К истории Саффаридов // Бартольд В. В . Сочинения. Т. 7. М., 1971; Bosworth C. E . The History of the Saffarids and the Maliks of Nimruz. Costa Mesa–New York, 1975. Янь Миньцзя .