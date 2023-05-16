Россия и Персия в XVI веке – несостоявшийся союз Русь и Персию связывали тесные торговые отношения ещё в IX веке. В XV столетии, в связи со становлением централизованного государства, стороны предпринимают шаги по установке дипломатических отношений. В дальнейшем это чуть не приведёт к заключению союза между странами.

Русь и Персию связывали тесные торговые отношения ещё в IX веке. В XV столетии, в связи со становлением централизованного государства, стороны предпринимают шаги по установке дипломатических отношений. В дальнейшем это чуть не приведёт к заключению союза между странами.

«…А шах Аббас меня, холопа твоего, принял с великой любовью и хочет с тобою государем в бротцкой любви и дружбе и в соединенье, <…> и на всех недругов твоих государевых и своих хочет с тобою государем стояти заодин» , - сообщал русский посол Григорий Васильчиков о своей поездке в Персию в 1588 году царю Фёдору Ивановичу. В конце XVI века началось активное сближение стран на фоне противоборства с Османской империей. Россия и Персия вели активные переговоры, которые могли привести к созданию прочного союза, однако конфликт интересов на Кавказе не позволил этим планам сбыться.

Купцы из «Шаврукова царства» и русские торговцы

Русско-персидские контакты начались ещё на заре российской государственности. Иранские путешественники и купцы, торговавшие на волжском пути, в своих записках рассказывали о товарах, шедших из Руси через Булгар и Итиль на Ближний Восток. Там же содержатся сведения о крупных колониях русских купцов в этих городах, сбывавших лес и меха. Тесные экономические связи подтверждаются и археологическими данными – в частности, находками персидских монет той эпохи.

Татаро-монгольское нашествие на время заморозило торговые связи Руси с Ближним Востоком. Однако уже в XIV столетии они начали возрождаться. Корабли с товарами вновь шли по Волге, соединяя Северо-Восточную Русь (одну из главных ролей в торговле играла Тверь) с Каспийским морем – ключевым узлом на его побережье стала Астрахань. Иранские купцы появлялись и на Руси: источники сообщают о гостях из «Шаврукова царства» (северного Ирана), привозившие с собой дорогие ткани.

В XV веке, после окончательного освобождения Руси от татарской зависимости, русские торговцы стали выполнять и политические функции, прибывая в другие страны с предложениями о заключении договоров. Так, в 1465 году купцы побывали в Герате и Шемахе (на территории Азербйджана) и провели переговоры с местными властителями. Об их результатах ничего не известно, однако сам факт отправки таких посольств говорит о том, что московские князья уделяли достаточно внимания восточному направлению внешней политики.

Сближение в эпоху Ивана Грозного

В XVI веке контакты России и восточных стран стали более тесными. В первую очередь, это было достигнуто благодаря завоеваниям Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств позволило установить прямые контакты с государствами Закавказья и открыло перспективы для развитий отношений с Ираном, в котором в то время правили представители династии Сефевидов. Внешнеполитические интересы России и Персии в этот период времени совпадали – обе державы выступали против Османской империи (Москва конфликтовала с вассальным Стамбулу крымским ханом, а Сефевиды вели непрерывные войны с турками на своих западных рубежах).

Инициатором установления отношений стал персидский шах. Источники крымского происхождения сообщают о первом посольстве с дарами ко двору московского князя уже в 1521 году. Спустя более чем тридцать лет страны вновь обменялись дипломатическими миссиями, в ходе которых было достигнуто соглашение о максимальном благоприятствовании послам обоих государств. В 1569 году уже Иван Грозный отправляет в Персию Алексея Хозникова с ценными подарками: сотня пушек и пять сотен ружей должны были помочь шаху в борьбе с османами.

Последняя четверть XVI века стала тяжёлым временем не только для России, потерпевшей поражение в Ливонской войне, но и для Ирана, также теснимого османскими войсками. В 80-е годы турки активно продвигаются в Закавказье и берут под контроль Ширван и Баку. Вместе с этим и Россия была вынуждена оставить Теркский острог.

В этих условиях в 1583 году в Москву прибывает посланник от шаха Мохаммада Ходабанде, которого Иван Грозный тепло принимает в столице. Неизвестно, какие вопросы обсуждались на встречах, но уже спустя три года в столицу России вновь прибывает иранских посланник, Анди-бек. По всей видимости, на сей раз переговоры достигли определённых успехов. В ответ в Иран отправляется русский посол Григорий Васильчиков, который прибыл ко двору нового шаха, Аббаса I. Персидский государь, заинтересованный в помощи России в борьбе против Османской империи, предлагал московскому царю в будущем возможном конфликте забрать себе Баку и Дербент. Москва согласилась с этим предложением, однако дальше заявлений дело не пошло.

Несмотря на заверения в дружбе и стабильный обмен посольствами, страны так и не заключили союз. Это было связано, прежде всего, с осторожной политикой Бориса Годунова, не стремившегося «вязнуть» в запутанной ситуации, сложившейся на Кавказе. Не помогала и беспрецедентная дружественность, которую показывали иранские шахи. Так, русские послы были освобождены от традиционного обычая целовать ноги шаха в начале приёма, а во время обедов московским дипломатам отводились самые почётные места за столом.

От дружбы к охлаждению отношений

Однако с течением времени отношения между Россией и Персией стали охлаждаться. Это было связано, с одной стороны, с укреплением самого Сефевидского Ирана, который благодаря реформам Аббаса I превратился в могущественное государство, уже слабо заинтересованное в помощи соседей, а с другой – положением дел на Кавказе. Местные православные правители, в частности, грузинские государи, видели в русском царе покровителя, который защитит их от посягательств неверных.

В этой «игре трёх престолов» Россия занимала выжидательную позицию, с одной стороны, не желая прямо выступать против Османской империи, а с другой – малыми средствами пытаясь расширить своё влияние на Кавказе. В 1604 году, выполняя союзные обязательства по отношению к Кахетии, русские войска под командованием воеводы Ивана Бутурлина вторглись в Тарковское шамхальство на территории современного Дагестана. Первоначально стрельцам сопутствовал успех, однако в апреле 1605 года в Загеме состоялся государственный переворот. Кахетинский царь Александр был убит своим сыном, Константином, который долгое время был в персидском плену, где успел принять ислам и стать сторонником шаха Аббаса.

На фоне начавшегося вторжения в Россию войск Лжедмитрия I Бутурлин не мог рассчитывать на помощь Бориса Годунова. Объединившиеся мусульмане смогли выбить русских из Тарков, после чего разгромили царские войска в Караманской битве, в ходе которого погиб и сам Иван Бутурлин. Взятые в плен немногочисленные казаки и стрельцы смогли вернуться на родину лишь спустя два года при посредничестве Сефевидов.

Эпоха Смуты поставила на паузу развитие отношений России и Персии. В 1608 году шах Аббас попытался установить контакт с правительством Василия Шуйского, однако послы были ограблены бандитами «тушинского вора» неподалёку от Москвы, после чего царь расположил их в Нижнем Новгороде, где они и находились вплоть до 1613 года. Вновь Сефевидский Иран и Россия будут пытаться наладить отношения уже в эпоху правления Михаила Романова.