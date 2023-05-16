Россия и Иран в XVII веке: развитие торговли и конфликт на Кавказе После Смутного времени Россия и Иран с трудом восстановили дипломатические отношения. Они развивались неравномерно: обе страны были заинтересованы в налаживании торговли, однако пересечение интересов на Кавказе привело к вооружённому конфликту в середине XVII века. На чтение: 2 минуты

После Смутного времени Россия и Иран с трудом восстановили дипломатические отношения. Они развивались неравномерно: обе страны были заинтересованы в налаживании торговли, однако пересечение интересов на Кавказе привело к вооружённому конфликту в середине XVII века.

В XVI столетии Иран и Россию связывали весьма тёплые отношения, которые были обусловлены, с одной стороны, торговыми интересами, а с другой – общим противником в лице Османской империи. Сефевидский Иран вёл с турками нескончаемые войны, в течение которых шах был заинтересован в получении могущественного союзника, коим было Российское государство. Вторая половина XVI века стала временем активных обменов посольствами, в ходе которых стороны обсуждали заключение реального союза, однако осторожность Москвы в условиях противостояния на Западе в условиях Ливонской войны не позволила этим планам сбыться. В начале следующего столетия отношения между Ираном и Россией охладели, а в эпоху Смуты обмен посольствами вовсе прекратился. Дипломатические контакты восстановились уже во время правления Михаила Фёдоровича Романова.

Восстановление отношений

После Смуты экономическое положение России было весьма тяжёлым. Разорённая бесконечными военными действиями страна остро нуждалась во всех средствах для восстановления своего хозяйства. Русские послы отправлялись в европейские страны (в частности, в Англию и Голландию) с целью добиться предоставления ссуд. Источники средств искали не только на Западе. Иран также рассматривался правительством Михаила Фёдоровича в качестве потенциального кредитора.

Уже в 1614 году ко двору персидского шаха было направлено посольство во главе с Михаилом Тихановым. Дипломату предписывалось обговорить с Аббасом I возможность предоставления кредита. Несмотря на то, что правитель Ирана уклонился от конкретного ответа на просьбу Михаила Фёдоровича, это посольство стало точкой отсчёта в возобновлении дипломатических отношений двух стран. На протяжении последующих нескольких лет гонцы и посланники обоих государств с завидной регулярностью посещают монаршие дворы друг друга, однако, по сравнению с предыдущим периодом, посольства часто сопровождались скандалами. Например, иранский дипломат Бутак-бек жаловался шаху на ненадлежащий приём в Москве, а сам Аббас был недоволен пребыванием русских посланников в 1628 году, которые игнорировали некоторые его просьбы (какие – неизвестно).

Тем не менее, Россия смогла получить от Персии ссуду размером в 7 тысяч рублей (из требуемых изначально 400 тысяч) в 1618 году. Этому предшествовали долгие переговоры, во время которых Аббас так же, как и незадолго до описываемых событий, уклонялся от однозначного ответа, в то же время намекая русским послам на то, что в обмен на такую значительную сумму Россия может уступить Персии Астрахань. Конечно, на такой «обмен» Михаил Фёдорович пойти никак не мог. Присланные средства были меньше в разы, но Москва была благодарна Аббасу: «…как наше царское величество с недругом нашим с полскимъ королемъ поуправится и мы великий государь наше царское величество тое казну брату нашему шах аббасову величеству заплатить велимъ…». Вскоре долг был успешно погашен.

Ослабление России вследствие Смуты и укрепление Иранской державы в эпоху Аббаса (что отразилось, например, в военных победах над Османской империей) развязало руки персам на Кавказе. В 1617 году шах успешно завоевал Грузию, что затрагивало интересы России в регионе. В ответ Михаил объявил о покровительстве Кахетии. Возникла возможность серьёзного кризиса в отношениях, однако Аббас свёл риски на нет, передав России в 1624 году православную святыню, захваченную в Грузии: Ризу Господню. Такой акт доброй воли был по достоинству оценён в Москве.

Война на Кавказе

Новый этап в отношениях России и Ирана наступил в связи со сменой государей в обеих странах. Алексей Михайлович и Аббас II старались поддерживать дружеские отношения, заинтересованные, прежде всего, в налаживании торговых контактов. Однако Кавказ всё же оставался «больной точкой» в русско-иранской дипломатии. В 1651 году это привело к открытому конфликту между странами.

Одной из его причин стало возведение русскими Сунженского острога на берегу одноимённой реки, что препятствовало распространению иранского влияния в Дагестане. Вместе с этим, русские казаки в 1650 году атаковали караван персидских купцов в Каспийском море. Вероятнее всего, эта трагедия состоялась из-за того, что иранские торговцы не известили астраханских воевод о том, что те двигаются в город. Тем не менее, все эти факты в результате привели к конфликту, продолжавшемуся два года.

В 1651 году персидские и кумыкские отряды под командованием тарковского шамхала Сурхая атаковали Сунженский острог. В случае победы им предписывалось незамедлительно идти на Астрахань, однако русский гарнизон крепости смог устоять. Спустя два года противник привёл к острогу куда большие силы. На сей раз русские ратники, оказавшись в осаде, были вынуждены прорываться к своим, в Терскую крепость. На фоне поражения Россия стремительно усиливала пограничные крепости и Астрахань, готовясь к серьёзной войне. Однако она не состоялась.

С одной стороны, Алексей Михайлович, готовившийся к крупной военной кампании на Западе (на Украине вовсю шло восстание Богдана Хмельницкого), поэтому ухудшение ситуации на Кавказе и появление «дополнительного фронта» было никак не в его интересах. С другой же, сама Персия оказалась в тяжёлом положении – на территории современного Афганистана шла война с империей Великих Моголов. Поэтому, когда в 1653 году ко двору шаха Аббаса II прибыло русское посольство во главе с Иваном Лобановым-Ростовским, то иранский государь согласился на урегулирование отношений, причём в начале конфликта он обвинял своих подчинённых, утверждая, что приказ о нападении на территорию России не отдавал. Тем не менее, Сунженским острогом пришлось пожертвовать – он так и не был восстановлен.

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Конфликт стал пиком напряжённости, после которого последовало восстановление отношений. В 1664 году шахское правительство отменило пошлины для русских купцов за аренду помещений, в Шемахе торговцы получили собственное постоянное представительство. Налаживанию отношений не помешали даже инциденты на Каспии, происходившие во время восстания казаков Степана Разина. Сефевидский Иран не требовал у Москвы компенсации за причинённый вред, понимая, что царь не нёс ответственность за такой разбой.

Хорошие отношения с Персией сохранялись вплоть до первой половины XVIII века. Налаживание торговых контактов продолжалось при Петре I, который отправил в 1717 году ко двору шаха посольство, добившееся очередных привилегий для отечественных купцов. Тем не менее, Кавказ продолжал оставаться проблемной точкой двусторонних отношений. Временно присоединить к России Дагестан и часть Азербайджана удалось по результатам знаменитого Персидского похода 1723 года, однако при Анне Иоанновне все завоевания были возвращены Ирану. В последующие годы отношения стран развивались под эгидой нескольких войн, в ходе которых север страны попал в сферу влияния России.