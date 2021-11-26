ПОЛЬСКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ XVII ВЕКА
ПОЛЬСКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ XVII ВЕКА - войны между Речью Посполитой и Османской империей главным образом за обладание украинскими землями (Волынью, Подолией и другие).
В 1620 году Османская империя воспользовалась участием Речи Посполитой (РП) в общеевропейской Тридцатилетней войне 1618-1648 годов и начала против неё военные действия. Основным союзником турецкого султана стало Крымское ханство, чьи войска совершали нападения на южной земли РП и ранее.
Поводом к войне 1620-1621 годов послужило вступление польских войск (в составе которых находились реестровые казаки) под командованием гетмана С. Жолкевского в Молдавское княжество с целью оказать помощь австрийским Габсбургам. В конце сентября армия РП столкнулась с численно превосходившим турецко-татарским войском под командованием Искандер-паши в районе города Цецора (ныне деревня Цуцора, Молдавия) на реке Прут и потерпела поражение. В ночь на 7 октября близ города Могилёв (ныне Могилёв-Подольский Винницкой области, Украина), на реке Днестр, произошла решающая битва, где погибли значительная часть польско-казацкого войска и сам Жолкевский. Отряды крымских татар дошли до Львова и Перемышля, разоряя всё на своём пути. Вдохновлённый этими победами, турецкий султан Осман II (смотреть в статье Османы) в 1621 году, рассчитывая на союз с Россией и Швецией, организовал новый поход против РП. Польскй король Сигизмунд III выставил против него войско (около 32 тысяч человек) под командованием гетмана Я.К. Ходкевича, к которому затем присоединились казаки (около 40 тысяч человек, в том числе запорожские (смотреть в статье Запорожская Сечь)) во главе с коронным гетманом П.К. Сагайдачным. В сражении у Хотина (Черновицкая область, Украина), на Днестре, в сентября 1621 года поляки и казаки нанесли поражение турецко-татарской армии (свыше 100 тысяч человек) Османа II и остановили её продвижение. Несмотря на численное превосходство, туркам и крымским татарам не удалось вторгнуться на восточный берег Днестра.
Стремление султана Мехмеда IV захватить территорию современной Правобережной Украины привело к войне 1672-1676 годов. Положение РП было критическим: назревала гражданская война между магнатско-шляхетскими группировками, король не имел значительной военной силы, чтобы противостоять турецкой агрессии. Турецко-татарское войско (свыше 100 тысяч человек) в августе 1672 года овладело крепостью Каменец (ныне город Каменец-Подольский, Украина). В сентябре турецкое командование, создав 2 группировки (во 2-ю входили отряды крымских татар и казаки во главе с П.Д. Дорошенко), начало наступление по 2 основным направлениям - на Бучач и Львов. РП была вынуждена 17.10.1672 года заключить с Османской империей Бучачский мирный договор, по условиям которого под власть турок переходили Подолия и почти вся Правобережная Украина. Однако польский Сейм не ратифицировал этот договор, и осенью 1673 года военные действия возобновились. 11.11.1673 года вновь сформированная польская армия под командованием великого коронного гетмана Я. Собеского (с мая 1674 года польский король Ян III) в сражении под Хотином штурмом взяла турецкий лагерь и почти полностью уничтожила турецкое войско (около 20 тысяч турок погибли и 129 орудий досталось полякам). В зимней кампании 1674/1675 годов польские войска, разгромив крымско-татарские отряды на Украине, перешли в наступление против турок на Правобережье. В начале 1676 года турецко-татарские силы двинулись на Львов. Осенью 1676 года под городом Журавно (ныне посёлок городского типа Львовской области, Украина) обе стороны, истощив силы, заключили мирный договор, подтвердивший положения Бучачского договора. Но польский Сейм вновь не утвердил его, чем создал предпосылки к возобновлению военных действий.
Война 1683-1699 годов началась и развивалась в связи с австро-турецкой войной (смотреть Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков), в которой РП выступила союзницей Австрии. Турецкя армия (около 80, по другим данным, около 300 тысяч человек) под командованием визиря Кара-Мустафы вторглась в Западную Венгрию, входившую в состав империи Габсбургов. К туркам присоединились войско крымского хана, отряды венгерского феодала И. Тёкёй (Тёкёли) и другие (всего около 100 тысяч человек). 14.7.1683 года турецкая армия осадила Вену. Число её защитников не превышало 13 тысяч человек, к тому же они были плохо вооружены. В ночь на 12 сентября на помощь осаждённым подошёл 25-тысячный польско-казацкий отряд под командованием Я. Собеского. Утром 12 сентября турки начали сражение одновременно наступлением против войск противника и штурмом Вены. Австро-польско-казацкие войска выдержали 3 атаки турок, после которых Собеский бросил все силы в контрнаступление, решившее исход сражения. Турки обратились в бегство, неся потери - до 20 тысяч убитых; кроме того, победителям досталась почти вся артиллерия и награбленная турками военная добыча. Однако Османская империя всё ещё оставалась значительной военной силой, что побуждало РП и Австрию к расширению антитурецкой коалиции. В 1684 году создана антитурецкая «Священная лига», в которую вошли Священная Римская империя, РП, Венецианская республика и Россия (с 1686). К этому времени военное состояние Османской империи резко ухудшилось и она не могла успешно противостоять коалиции государств. Турки терпели поражения в Восточной Венгрии, на Днестре, в Морее (Пелопоннес), Далмации, в устье Дона. Успехи австрйских и польских войск способствовали развитию борьбы балканских народов против турецкого гнёта. В сентябре 1686 года турки сдали польско-австрийским войскам г.ород Буда, затем потерпели поражение в Мохачском сражении 1687 года и оставили почти всю Венгрию. Восставшие янычары в 1687 году свергли Мехмеда IV, и султаном стал Сулейман III. В 1688 году турки потеряли Хорватию и Сербию. В 1691 году польские войска вступили в Молдавию, в 1696 году Россия завоевала Азов (смотреть Азовские походы 1695-1696 годов). 11.9.1697 года в районе города Зента (ныне Сента, Сербия) при переправе через реку Тиса турки (около 80 тысяч человек) вновь потерпели сокрушительное поражение. Воспользовавшись тем, что большая часть турецкой кавалерии и артиллерии во главе с Мустафой II (султан Османской империи в 1695-1703 годы) переправилась на левый берег, а пехота, 100 орудий и обоз оставались на правом и переправлявшиеся войска медленно переходили через мост, командующий Союзной армией Евгений Савойский приказал атаковать их. Потери турок - свыше 20 тысяч человек убитых (в том числе погибли великий визирь и 50 пашей). Султан бежал в Темешвар (ныне Тимишоара, Румыния). В 1699 году в Болгарии у крепости Видин, на Дунае, союзники разгромили турецкий флот. Тяжёлое поражение и внутренний социально-экономический кризис вынудили Османскую империю просить мира. По Карловицкому мирному договору от 16.1.1699 года (смотреть Карловицкий конгресс 1698-1699 годов) РП вернула себе Подолию с крепостью Каменец, но должна была вывести свои войска из Молдавского княжества.
Польско-турецкие войны привели к ослаблению Османской империи, развитию в ней социально-экономического кризиса, усилению национально-освободительной борьбы покорённых турками европейских народов. В то же время войны вскрыли слабость РП в политическом и военном отношении. Магнатско-шляхетское государство не справлялось с обороной от внешней опасности без союзников. Правобережная Украина в течение всей войны не была защищена от турецко-татарских вторжений, и многие районы её почти обезлюдели.
Исторические источники:
Woli9nski J. Materialy do dziej9ow wojny polsko-tureckiej 1672-1676 // Studia i materialy do historii wojskowo9sci. Warsz., 1964-1970. T. 10-16.