ОСМАН
ОСМАН (тур. Osman, Nakkaş Osman) - турецкий мастер книжной миниатюры.
Крупнейший миниатюрист придворного скриптория в период правления султанов Селима II (1566-1574 годы) и Мурада III (1574-1595 годы); его искусство воспевается в литературных источниках того времени. Несмотря на отсутствие подписанных произведений Осман, на основании документальных свидетельств и стилистических черт ему приписываются иллюстрации к рукописи турецкого перевода «Шахнаме» Фирдоуси (между 1560 и 1570 годами), к «Хронике Сигетварской кампании» Феридун Ахмед-бея (1568-1569 годы), 44 иллюстрации к «Шахнаме Селима II» Локмана (1581, все - Музей дворца Топкапы, Стамбул). В работах Османа достигает зрелости стиль турецкой исторической миниатюры с его повествовательной ясностью, логикой пространственных построений и тщательным реализмом в передаче деталей костюма, доспехов, архитектуры, подробностей придворного церемониала.